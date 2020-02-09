EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1731  27
Материалы по теме:
Все про:ВМС (779) корабль (1327) Воронченко (72)

 На возвращенных из российского плена артиллерийских бронекатерах завершено проведение экспертиз, они направляются на ремонт. ВИДЕО

Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые Россия вернула после захвата в 2018 году, направляются на восстановительный ремонт.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

18 ноября 2019 г., после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАКы "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.

20 ноября они прибыли на базу ВМС Украины в Очаков. Захваченые врагом судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. Их не восстанавливали до окончания следственных действий и проведения баллистической экспертизы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Они прошли курс реабилитации. По здоровью уже все "в норме". Приступили к выполнению своих обязанностей, - Воронченко рассказал, где будут служить возвращенные из российского плена моряки

Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на завод для восстановительного ремонта. Второй катер, "Бердянск", станет на ремонт несколько позже.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Напомним, освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Возвращенные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/v3174651
 
   
 Топ комментарии
 
Оплачивать ремонт должно твоё хуйло
 показать весь комментарий
 
Не, такого как Лошарик ни в одном флоте, кроме рашинского нет. За раз 7 каперангов уничтожил...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Пусть их ремонт оплачивает пэтро
 показать весь комментарий
 
 
Оплачивать ремонт должно твоё *****
 показать весь комментарий
 
 
В Википедии будет статья : катера "Бердянск" , "Никополь" и буксир "Яны Капу" россия вернула после захвата в 2018 году . Был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотики и УНИТАЗЫ .
 показать весь комментарий
 
 
в твіттері бачила.
видовище ще те....
 показать весь комментарий
 
 
и мге понравилось... героически так...
 показать весь комментарий
 
 
Мені цікаво, коли вони вже припинять святкувати розгром свого партнера Німеччини ?
 показать весь комментарий
 
 
Перші симптоми побєдобєсія. До 9 травня ще чимало такого вилізе.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О, класс. Пора уже стремительно врываться в элиту флотов мира.
На возвращенных из российского плена артиллерийские бронекатерах завершено проведение экспертиз, они направляются на ремонт - Цензор.НЕТ 8878
 показать весь комментарий
 
а що там в рашки ?
7000 гнилих посуден ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Смотрите таблицу, там всё написано (правда данные по крупным кораблям - от корвета и выше).
 показать весь комментарий
 
а ви бачили коцабські корвети і більше ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
В живую не видел. Но в Севастополе фрегаты новые стоят (проект 11356), очевидцы рассказывали.
 показать весь комментарий
 
Не, такого как Лошарик ни в одном флоте, кроме рашинского нет. За раз 7 каперангов уничтожил...
 показать весь комментарий
 
 
У тебе з логікою все ок? Найбільші флоти у тих країн, які мають вихід до океану. Який сенс будувати флот для оперування лише у Чорному морі?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну так-то да, исключения в таблице пожалуй только Турция и Италия.
 показать весь комментарий
 
Цікава статистика.Нажаль не враховує кількість боєздатних суден (чи хоча б тих,що ще на ходу). От,скажімо,авіаносців в рф уже практично немає.І вже не буде.І т.п.
Москалям тільки й залишається,що тішитись такими картинками,та понтами перед українським ВМФ.
 показать весь комментарий
 
Есть данные по новым надводным кораблям, принятым с 2003 года (правда там и мельче корвета - МРК, тральщики и т.п.). Цифры - №№ проектов (можно по Вики найти). По подлодкам думаю примерно столько же будет, плюс модернизация.
На повернених із російського полону артилерійських бронекатерах завершено проведення експертиз, вони стають на ремонт - Цензор.НЕТ 5503
 показать весь комментарий
 
Тєрпіли.Кацапи могли спокійно лайном трюми наповнити і матюками борта розмалювати.
Ще й набрехали хомчаківці."..передані Україні у нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права". Насправді передані кацапами на тимчасове зберігання за кримінальною справою проти наших моряків(яку ще не закрили),ще й співпрацюють з українськими слідаками.
 показать весь комментарий
 
у меня в смартфоне два унитаза. Куда отправить?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх