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Все про:Евровидение (699) отбор (114)

 "Евровидение-2020": стали известны первые три финалиста украинского нацотбора. ВИДЕО

В Киеве выбрали первых трех финалистов национального отбора на конкурс "Евровидение-2020", который состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам (Нидерланды)..

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Участники выполняли по одной песне. Оценивали их члены жюри и зрители.

По результатам первого полуфинала в финал вышли:

Певица Марина Круть (KRUTЬ)

Коллектив GO-A

Певица Jerry Heil

Второй полуфинал национального отбора состоится 15 февраля. В нем примут участие: группы MOONZOO feat. F.M.F. Sure и FO SHO, исполнители Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и проект TVORCHI.

А финал национального отбора по определению участника конкурса от Украины состоится 22 февраля.

65-й международный песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам (Нидерланды).

В "Евровидении-2019" Украина не участвовала. В феврале того года Национальная общественная телерадиокомпания и победительница национального отбора Maruv отказались подписывать контракт об участии в "Евровидении". В адрес певицы звучала критика из-за того, что ранее она выступала в Россию, а также планировала там концерты в будущем.

В 2018 году от Украины на "Евровидение" поехал певец Melovin. Он занял семнадцатое место.

В целом представители Украины дважды побеждали в песенном конкурсе "Евровидение": в 2016 году - певица Джамала с песней "1944", в 2004 году –​ Руслана с песней "Wild Dances".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2020, - результаты жеребьевки

Источник: https://censor.net.ua/v3174639
 
   
 Топ комментарии
 
Роман Рябчук

"Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Ничего не было!" *

У старого рашисткого долбо@ба Жирика в прямом эфире чуть пена со рта не пошла, после просмотра трейлера украинской комедии «Наши котики». *
Это, пожалуй, лучшая реклама украинского кино за всю историю.
https://twitter.com/i/status/1225837426200993795
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Экспрессии маловато.
Вспомните - как победила на Евро-2004 Руслана!!!
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Це трохи інше кажеться - "можеш не співати - не співай". )))
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Да,этот полуфинал откровенно слабый. Единственное достойное выступление было у Мэловина, но он гость.Может второй полуфинал будет лучше.
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Грынжолы по сравнению с 2мя из этих претендентов ещё не плохо смотрятся Євробачення-2020: стали відомі перші три фіналісти українського нацвідбору - Цензор.НЕТ 9830
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но излагает ну очень даже неплохо...
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Глянув Jerry Heil - Vegan Просто пзц. що це за лайно? Хто це вибрав?
https://www.youtube.com/watch?v=jxuUOC5iPUs
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Я зашёл на сайт с предвзятым мнением что очередной раз выбрали какое-то плачущее гавно...
Первая не понравилась из-за её "английского"...
Вторая понравилась. Удивился.

С Вашей подачи глянул ан это гавно и - не зря я так думал - теперь я спокоен!
На конкурс пошлют именно это гавно!
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ЭТО то что орало охрана! Отмена!
просто шедервальное говно
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Як людина яка виросла на Deep Purple, Led Zeppelin, Pinl Floyd в мене просто кров з вух и очей пішла



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правильно, вот если бы владимирский централ , что-нить из подобной уйни или из репертуара кабдзона-тогда бы было класс!
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А мне понравилась Круть. Молодец! Хорошая талантливая девочка.
Не забывайте, что это певцы, которым никто не помогает, они всё сами !
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Вы это серьёзно?! "Евровидение-2020": стали известны первые три финалиста украинского нацотбора - Цензор.НЕТ 6964 Я исключительно о том, что такие певцы существуют, в реале???
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??? В смысле?? Что всё сама?? Посмотрите ее выступление и интервью после .
Это молодые исполнители. У большинства никаких продюсеров. Вспомните как начинала Джери Хейл . С интернет просмотров
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Тогда, я извиняюсь, конечно, но... шансов у таких ребят- несколько менее ноля. Исключения бывают, понятное дело. Но! Эти исключения только подтверждают Общие Правила.
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Шанс всегда есть,вот рецепт.Девушкам срочно отращивать бороды а мужикам на всем теле делать апеляцию.
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Апеляцию??? )))) Вы ничего не перепутали?!
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Це й є проблема, що у нас голосують не за пісню, яка є повним гімном, а "за Джеррі".
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Можна поцікавитись чому? Мені просто цікаво, що за людина може бути щоб таке лайно сподобалось?
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Роман Рябчук

"Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Ничего не было!" *

У старого рашисткого долбо@ба Жирика в прямом эфире чуть пена со рта не пошла, после просмотра трейлера украинской комедии «Наши котики». *
Это, пожалуй, лучшая реклама украинского кино за всю историю.
https://twitter.com/i/status/1225837426200993795
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Только не спрашивайте у них чей Крым. "Евровидение-2020": стали известны первые три финалиста украинского нацотбора - Цензор.НЕТ 7943
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А почему бы не съездить в Роттердам??? Когда будете, непременно съездите в Европорт, на контейнерный терминал. Вы ведь на Луне пока не бывали? Ну вот- есть шанс. Представляете себе: сотни трейлеров, козловых кранов и... ни единого человека, на на этих трейлерах, ни на кранах. Всем управляет компьютер. Я, когда впервые увидел- охренел. Я именно тогда понял- что такое отстать навсегда. И- загрустил, помнится.
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Конечно видел, не единожды. Но! В Роттердаме Это Чудо появилось очень давно, в 90-х. Впечатлило на всю оставшуюся.
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Роттердамский не видела. Но гамбургский потрясающе красивый, там еще старинные здания хранилищ есть . И тоннель под территорией терминалов.
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Здания эти- уже не старинные, к сожалению. Это- послевоенные постройки, воссоздавшие старинный облик. Там всё было сметено и сожжено. Но! Вы правы- реально красиво.
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Посмотрела... вроде район старой таможни сохранился. Там самые знаменитые здания
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Если коронавирус не обуздают, никакого Евровидения не будет.
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Навряд ли...
Коронавирусом сейчас удобно манипулировать населением мира...
Так что, мы с этой фигней надолго...
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Я малёхо отстал от жизни, извиняюсь. Это шо за рожи?
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Экспрессии маловато.
Вспомните - как победила на Евро-2004 Руслана!!!
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Это да, но будет еще второй полуфинал
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Очень даже норм Марина Круть (KRUTЬ), но сыровато, нужно доработать!
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а хде певец андрюша-хороняка из польщи, да и слава вакарчук петь ртом еще не разучился
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Песня и слова - не главное. Музыка простая, типа На горОді в бочку с*ала..." - народная в современной оранжировке Миши Поплавского или того репера в бейсболке, который при той девице, в которой главное фигура невнятно бормочет, жвендит что-то невообразимо "талантливое" и бандура, шаровары и вышыванка - обязательные антрибуты для победы. Вот такой микс... от тусовки, в которой каждый кулик своё .... превозносит
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Иди в свою Россию и там нюхай ссаки.
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Вы просто ещё белоруский отбор не видели, совок ещё тот.
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Песня и слова - не главное. Музыка простая, типа На горОді в бочку с*ала..." - народная в современной оранжировке Миши Поплавского или того репера в бейсболке, который при той девице, в которой главное фигура невнятно бормочет, жвендит что-то невообразимо "талантливое" и бандура, шаровары и вышыванка - обязательные антрибуты для победы. Вот такой микс... от тусовки, в которой каждый кулик своё .... превозносит
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Я никого с них не знаю кроме Джери.
Но это очень хороше что у нас постоянно появляются новые лица на сцене.
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нацотбора... - ета сакращьонна нацисцскава атбора?
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Не путай, так сокращают нацлидера в расее.
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Бандуристка в ноты не попадает и голос слаб.
Вторая - этника, не пройдёт.
Третья - хорошо, и голосок норм и произношение и номер неплох.
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У контексті відповіді на питання, "а судді хто" , усі дискусії втрачають сенс!
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Непонятен негатив. Это молодые исполнители, многие без денег и помощи.
Первый полуфинал. То есть еще будет второй полуфинал и финал .
А так, много очень ярких самобытных певцов. Есть из чего выбирать.
Сравните с отборочными в других странах.
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Неужели никто не слышит как Круть фальшивит? Мрак!
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Все все слышат. Пишут, что звукорежиссер виноват - усилил инструменты и заставил их перекрикивать.
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Вой под бандуру это очень интересно в европе будет, максимум 20 место в финале, а скорей всего непроход
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Ну хоть не реп-дерьмо вроде алена-алена и тому подобного шлака. А бандура звучит волшебно.
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Якийц толк из цієї фігні? Невже Україна стане високорозвиненою,після цього конкурсу?
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Но номер в этот раз был откровенно слабый, чувствовалась наигранность. Мне клип даже больше понравился чем это выступление.
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(ссылка) Особенно Соловей. Ей роль бабки скандалистки на Сорочинской ярмарке, давать надо, или из "Вечеров на уторе" :втопывся Вакула"))))
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Опять какую-то фигню отправят. Видно, специально, чтобы на следующий год Евровидение не вздумало приехать в Киев.
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Чув вас, она же шлак на конкурс выставила. Или вас собственно песня не интересует?
Она сама в интервью заявила, что не собиралась в финал переходить, сама понимает, что песня никакая.
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Жаль Катю Чили прокатили...хорошо спела. А Джерри даже сама заявила о том, что представила на конкурс плохую песню и не собиралась идти дальше полуфинала.
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Коллектив GO-A как по мне неплохо качает ..... как для формата Эвровиденья норм.
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