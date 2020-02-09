 "Евровидение-2020": стали известны первые три финалиста украинского нацотбора. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Участники выполняли по одной песне. Оценивали их члены жюри и зрители.
По результатам первого полуфинала в финал вышли:
Певица Марина Круть (KRUTЬ)
Коллектив GO-A
Певица Jerry Heil
Второй полуфинал национального отбора состоится 15 февраля. В нем примут участие: группы MOONZOO feat. F.M.F. Sure и FO SHO, исполнители Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и проект TVORCHI.
А финал национального отбора по определению участника конкурса от Украины состоится 22 февраля.
65-й международный песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам (Нидерланды).
В "Евровидении-2019" Украина не участвовала. В феврале того года Национальная общественная телерадиокомпания и победительница национального отбора Maruv отказались подписывать контракт об участии в "Евровидении". В адрес певицы звучала критика из-за того, что ранее она выступала в Россию, а также планировала там концерты в будущем.
В 2018 году от Украины на "Евровидение" поехал певец Melovin. Он занял семнадцатое место.
В целом представители Украины дважды побеждали в песенном конкурсе "Евровидение": в 2016 году - певица Джамала с песней "1944", в 2004 году – Руслана с песней "Wild Dances".
https://www.youtube.com/watch?v=jxuUOC5iPUs
Первая не понравилась из-за её "английского"...
Вторая понравилась. Удивился.
С Вашей подачи глянул ан это гавно и - не зря я так думал - теперь я спокоен!
На конкурс пошлют именно это гавно!
просто шедервальное говно
Не забывайте, что это певцы, которым никто не помогает, они всё сами !
Это молодые исполнители. У большинства никаких продюсеров. Вспомните как начинала Джери Хейл . С интернет просмотров
"Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Ничего не было!" *
У старого рашисткого долбо@ба Жирика в прямом эфире чуть пена со рта не пошла, после просмотра трейлера украинской комедии «Наши котики». *
Это, пожалуй, лучшая реклама украинского кино за всю историю.
https://twitter.com/i/status/1225837426200993795
Коронавирусом сейчас удобно манипулировать населением мира...
Так что, мы с этой фигней надолго...
Вспомните - как победила на Евро-2004 Руслана!!!
https://www.youtube.com/watch?v=GbF5ZV_ICrc
Но это очень хороше что у нас постоянно появляются новые лица на сцене.
Вторая - этника, не пройдёт.
Третья - хорошо, и голосок норм и произношение и номер неплох.
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Первый полуфинал. То есть еще будет второй полуфинал и финал .
А так, много очень ярких самобытных певцов. Есть из чего выбирать.
Сравните с отборочными в других странах.
https://www.youtube.com/watch?v=Q2bAVJrDWGQ&t=20s
Она сама в интервью заявила, что не собиралась в финал переходить, сама понимает, что песня никакая.