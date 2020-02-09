Украинский боксер Далакян в четвертый раз успешно защитил чемпионский титул. ВИДЕО
В главном событии вечера в Киеве на арене КВЦ "Парковый" чемпион WBA в легчайшем весе Артем Далакян (19-0, 14 КО) успешно защитил принадлежащий ему титул, одержав победу единогласным решением судей над заметно уступающим ему в габаритах Хосбером Пересом (17-2, 15 КО) из Венесуэлы.
Артём, красавчик. Мастер есть мастер, поздравляю с победой.
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Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть. .. https://uploads.disquscdn.com/images/76341f1a2fd06887397c81cf08d5545efbe37e1524806a6141ff9dad105edf97.jpg
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