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Все про:бокс (532) Далакян (3)

 Украинский боксер Далакян в четвертый раз успешно защитил чемпионский титул. ВИДЕО

В главном событии вечера в Киеве на арене КВЦ "Парковый" чемпион WBA в легчайшем весе Артем Далакян (19-0, 14 КО) успешно защитил принадлежащий ему титул, одержав победу единогласным решением судей над заметно уступающим ему в габаритах Хосбером Пересом (17-2, 15 КО) из Венесуэлы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на xsport.ua.

Счет судейских записок: 118-110 и дважды 117-111

В андеркарде в рамках турнира по схеме "супер-восемь" чемпионом Украины в полусреднем весе стал Руслан Белинский (6-0, 1 КО) из Беляевки, Одесская область.

Украинский боксер Далакян в четвертый раз успешно защитил чемпионский титул 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3174636
 
 
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Некоторые с неукраинской фамилией делают для имиджа Украины в 100 раз больше чем гандоны с никами чётко отражающими интеллект оных.
Артём, красавчик. Мастер есть мастер, поздравляю с победой.
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Патріотизм не має національності. Вітання Артему !!!
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Главное чтобы в душе был украинцем и патриотом ,а не малоросм ,как усик и лохмаченко.
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Перміг зв зламаною рукою. А чому автори не пишуть, який титул звхищався. Може, титул чемпіона Трускавця?
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чемпион WBA в легчайшем весе Артем Далакян (19-0, 14 КО) успешно защитил принадлежащий ему титул Источник: https://censor.net.ua/v3174636
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ПЦУ офіційно у списку автокефальних церков: єпископи МП втратили титули !!.Православна церква України офіційно стала 15 церквою у списку автокефальних церков.
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Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть. .. https://uploads.disquscdn.com/images/76341f1a2fd06887397c81cf08d5545efbe37e1524806a6141ff9dad105edf97.jpg

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Когда каждый занимается своим делом , согласно талантам , дарованным ему природой , и не суёт свой нос туда где он полный ноль ( в политику , к примеру ,, как некоторые ) тогда во всем наблюдается порядок и есть результат . Браво Артём . !! .
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