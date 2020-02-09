 Украинский боксер Далакян в четвертый раз успешно защитил чемпионский титул. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на xsport.ua.

Счет судейских записок: 118-110 и дважды 117-111

В андеркарде в рамках турнира по схеме "супер-восемь" чемпионом Украины в полусреднем весе стал Руслан Белинский (6-0, 1 КО) из Беляевки, Одесская область.

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