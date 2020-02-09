 В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе, - Загороднюк. ВИДЕО

Об этом во время прямого эфира на телеканале "Украина 24" сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", - заявил он.
Загороднюк также подчеркнул, что с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным. Он напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил.
При этом министр уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВС Украины уже с 18 лет.
Министр сообщил также, что соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины.
Синок Павла Загороднюка, нафтового олігарха.
Маленькая Дания больше даёт беженцам денег на еду , чем твоя Параша платит своим пенсионерам пенсии , с которых надо ещё за комунальку заплатит . В твой параши зарплата в 10 000 рублей , это 1 000 датских крон, в Дании эти деньги за 10 часов роботы . В Дании день работы , что в твоей параши за месяц. А если взять врачей или адвоката, то адвокат в час зарабатывает 3,500 крон , то тебе и тебе подобным надо 3,5 месяцы работать.
"армия - школа жисти. но лучше в ней учиться заочно".