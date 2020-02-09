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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минобороны (6267) призыв (526) Загороднюк (119)

 В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе, - Загороднюк. ВИДЕО

Минобороны инициировало изменения правительственного постановления относительно призыва на срочную службу в 2020 году.

Об этом во время прямого эфира на телеканале "Украина 24" сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во все ОГА разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним, - Загороднюк

"В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", - заявил он.

Загороднюк также подчеркнул, что с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным. Он напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил.

При этом министр уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВС Украины уже с 18 лет.

Министр сообщил также, что соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины.

Также читайте: Минобороны: Вылавливать призывников на улицах и дискотеках не будем, но ответственность за уклонение остается

Источник: https://censor.net.ua/v3174616
 
 
 Топ комментарии
 
Загуглив. Не служив.

Синок Павла Загороднюка, нафтового олігарха.
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Это ещё хорошо что Зеля не служил, а то сдавал бы наши позиции кацапам как и его жена

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С уклонистом все понятно, а вот осмелюсь спросить, что эти типы защищали в такой интересной форме, передовые рубежи, то, что сейчас пытается отстроить пуйло, ссср? А я то думаю, что же они все так грабили и разрушали Украину, теперь предельно ясно.
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Загуглив. Не служив.

Синок Павла Загороднюка, нафтового олігарха.
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Кто то в своем уме верит обещаниям чинуш?
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В подписанном бубочкой документе нет и намека на слово "добровольно".
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Видимо со временем будут приписывать к военкомату уже с детского сада. Кто-то же должен будет защищать проданную землю.
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Гитлер воевал против РАБссии вонючки еще в 1914 году будучи ефрейтором,которым и остался до 16 апреля 1945 года. когда сбежал в Аргентину.
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Вааащето, он воевал на Западном фронте, в Первую Мировую.
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Малоросы 73%, а вы служить пойдете? Или нам придется спасать Украину от кацапов и малоросов самим?
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Dnipro 75ed19bb Пе вже не керує.А в армію беруть не посправедливості чомусь.Он новий голова таможні тосується в псевдо елітному клубі.Чому в такі клуби ходять ті,які в армію ніколи не підуть?А хтось має їсти баланду на призові?Чому так має бути? Чекаю на конструктивну відповідь.
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Dnipro 75ed19bb Так прийшли до влади патріоти і нові обличчя.Скоро вже як рік новий президент.А в армію беруть не по справедливості. Доки це буде тривати,10,20,30 років? Потрібно потерпіти? Чи може продати собаку,щоб не йти в армію?
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Янукович отменил призыв и на момент агрессии России против Украины, у Украины не было Армии, кем защищать страну! Призыв в Армию должен быть всегда! И более того, нужно делать скаутские движения популярные, чтобы детей готовили с детства и развивали в них навыки и физические и интеллектуальные и т.д. Страна без сильной Армии не может оставаться независимой и чтобы на нее не нападали! Потому нужно иметь сильную армию и нужно вернуть ядерный статус за нарушение договора по которому Украина от него избавилась! Ядерный статус - это гарантия безопасности и того, что никто не рыпнется на Украину!
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APOCALYPSE c1aee96e А до того що була армія? Я був в друга на призові в середині двохтисячних і бачив,яке то було посміховисько.
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Пока в Украине правит совдеповский менталитет, от армии будут косить все , кроме дураков , тогда как например Дании или в Норвегии очереди в армию .
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а в Дании срочники тоже огороды копают картошку чистят и траву красят?!
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Если я им скажу это , они этого вообще не поймут.
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ну вот и ответ на твое замечание! пока в армии будут красить траву и делать другие совковые вещи до тех пор все будут косить от армии!!
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Питання до всіх.Це нормально,що хтось служить в армії,а хтось ходить на тусовки в псевдо елітні клуби,як голова таможні?Це було і за попередників. По вашому,так має бути? Чому хтось має їсти примусово,армійську баланду? І не кажіть про патріотизм,це лицемірство.Цим ви визнаєте,що закон не для всіх одинаковий і що в нас є раби,а є феодали.
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поэтому армия должна быть контрактной а не принудительной и тогда люди сами будут решать куда им идти! а то попривыкали к шаровым рабам!
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Ruslan Tkachenko Так псевдо патріоти проти.Як раніше,так і зараз.У всьому московитів копіюємо.
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чем тебе не нравится контрактная армия? хотишь професиональных бойцов сознательных мотевированных за это надо платить по другому никак!! и из срочника за 1 год професионала не сделаешь от слова никак! у тебя какая цель набрать побольше мяса или все таки сделать професионала у которого есть шанс на выживание в бою!!
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Ruslan Tkachenko Так мені подобається повністю контракта армія.Я ж завди пишу за професійно контрактну армію.
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Как далеко вы от истины , русские . Почему в нейтральной Швеции есть срочная армия ? Почему она есть в Норвегии, где женщины тоже так служат как и мужчины? Почему так есть и в Дании? Вот вам такой простой вопрос . Логического ответа не жду о русской ментальности
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Сорри , я ошибочно написал срочная армия , я имею ввиду срочная служба
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Danis Nielsen Я не московит,якщо що.В нас небуде ніколи шведської моделі.Ментальність совків і постсовків.Ви ж з України.Хіба ви не знаєте яке тут все? Це нормально,що хтось служить в армії,а хтось ходить на тусовки в псевдо елітні клуби,як голова таможні?Це було і за попередників. По вашому,так має бути? Чому хтось має їсти примусово,армійську баланду? І не кажіть про патріотизм,це лицемірство.Цим ви визнаєте,що закон не для всіх одинаковий і що в нас є раби,а є феодали.
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Я не ждал и не получил логического ответа , почему не надо в Украине срочной службы . Я за срочную службу , потому что никчемный народец , должен понимать , что никто не будет кроме него Украину защищать. И потому , должно быть как у людей в Норвегии или той Швеции , срочная служба , что бы народ был хотяб элементарно знаком что такое армия и оружия и что такое война и не был пушечным мясом. Вот почему и нужна срочная служба , что бы не дай Боже большой войны , народ не был пушечным мясом , а мог встать на защиту свой земли и помогать профессиональной армии.
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Danis Nielsen Я написав це в першому речені.Україну вже фактично захопили.Про який захист ви ще кажете? А що до Норвегії і Швеції,то вони вже давно не воювали.Ви ж не можете точно сказати,що буде,якщо на вас нападе ядерна держава,наприклад Китай і почне погрожувати ядерним ударом.
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Ты бред такой несёшь. Так зачем ты тогда за контрактную армию , если на тебя Китай нападет с ядерным ударом ?
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Danis Nielsen Ви мені дайте відповідь,чи готова ваша армія до такого? А я все правильно написав.Бо армія повина бути професійно контрактна і технологічно оснащена,приблизно як Франція,чи Британія.Забрати олігархат і це буде.Він за попередників не був знищений,а за цих навіть і говорити нічого,тільки дурні на щось розраховують.
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Danis Nielsen Ваша армія не сильніша за сьогоднішу українську.Хоча бюджет в неї майже 30 мільярдів.
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Причём тут , кто сильниша? Что за бред ? Я тебе объясняю зачем надо что бы в Украине должна быть строчная служба . Да , не такая как сегодня дэбильная, а такая как например в Швеции или Норвегии где очередь стоит на срочную службу
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Danis Nielsen Вона не буде така.Ви що не розумієте?Як її зробити таку? Чекати 100 років?Так звідси виїдуть швидше.Наприклад в ту ж Данію,Швецію,чи Норвегію,як зроби ви.Ніхто не хоче бути рабом в олігархів,ви ж не захотіли.
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твоя дания полный ноль в военном смысле. Что твоя новая родина добилась в этом плане? Ничего
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Русская свинья , твоя ПаРаша во всем полный ноль .
Маленькая Дания больше даёт беженцам денег на еду , чем твоя Параша платит своим пенсионерам пенсии , с которых надо ещё за комунальку заплатит . В твой параши зарплата в 10 000 рублей , это 1 000 датских крон, в Дании эти деньги за 10 часов роботы . В Дании день работы , что в твоей параши за месяц. А если взять врачей или адвоката, то адвокат в час зарабатывает 3,500 крон , то тебе и тебе подобным надо 3,5 месяцы работать.
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эка хватил) В одной Москве более двух даний. При такой концентрации населения не делай губы бантиком. Поместить бы данию в Сибирь, ты бы наверно научил как правильно надо жить, хотя лучше живи в своем аквариуме с кронами. Вирусный крононодатчанин.
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Русская свинья , как сказал мне один немец , что немцы все что имеют оставляют в Германии и переезжают в Россию , а вы в Германию и через 5 лет , немцы будут лучше жить в России , чем вы в Германии
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Тепер 73 відсотка повинні усім показувати приклад та йти до армії.
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Как ? Как можно умственно неполноценных дать оружия в руки ?
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У армії є посади, де не дають зброю. Але тепер їм відповідати за свій вибір.
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Только после вас, диванных патриотов, причем чтобы вся Украина видела реальные флаги своих защитников, 1, 2, 3, диванная ботоферма порохоботов, 1, 2, 3, ботоферма рошеновских провокаторов и т.д., а то никто же не поверит, только под своими флагами.
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Все сказав? Після мене не будеш, бо я маю офіцерське звання, та вік більше 60 років. Йди та служи, зебіл.
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слоган времён совка
"армия - школа жисти. но лучше в ней учиться заочно".
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Служить и защищать Родину ...это обязанность мужчины..у него есть мать сестра жена дочь сын......................а защищать олигарха.....которой обворовал меня мою мать отца мою жену моих детей...моих близких родственников...украл ваучеры....теперь земельку....это не для меня....активисты..волонтеры...воры...убийцы под заказ для всплеска эмоцый громадян....спустисеть на землю....что вы творите.....разделили язык....армию превратили в окопную систему обороны Германии 1913-1914 года......что дальше
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Скажу только учитесь!!! Нечего в армии делать.
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