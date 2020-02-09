 В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе, - Загороднюк. ВИДЕО

Об этом во время прямого эфира на телеканале "Украина 24" сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во все ОГА разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним, - Загороднюк

"В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", - заявил он.

Загороднюк также подчеркнул, что с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным. Он напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил.

При этом министр уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВС Украины уже с 18 лет.

Министр сообщил также, что соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины.

Также читайте: Минобороны: Вылавливать призывников на улицах и дискотеках не будем, но ответственность за уклонение остается