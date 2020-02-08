 Таможня сегодня неконтролируема, не понятно, что происходит по всей границе Украины, - Насиров. ВИДЕО

В студии телеканала Наш обсуждали опубликованное 6 февраля видео, на котором глава таможни Максим Нефьодов танцует в окружении девушек на закрытой вечеринке в столичном клубе "Queen", передает Цензор.НЕТ.
В частности, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил: "Это смешно, но не в нашем случае. Если потом возвращаться к вопросу контрабанды. Импорт растет, ВВП растет. Официальный цифры, статистика. А мы как-то совсем не видим это на поступлениях от таможенных платежей. И никто не хочет на этот вопрос смотреть".
По его словам, сейчас "те, кто следит за ситуацией", говорят, что такого никогда не было.
"Таможня неконтролируема, центральный аппарат не контролирует, что происходит на границе. Самый значительный человек сегодня на таможне - это руководитель поста. Его не волнует, кто руководитель области или района, кто работает в центральном аппарате. Он решает все. Все, что угодно. В том экономическом положении, в котором мы находимся, довести ситуацию до того, что не понятно, что происходит по всей границе Украины… Мы не забываем, что экономическая сторона - это одна большая часть проблемы. А другая - кто едет, как едет, что выезжает, что заезжает и все остальное", - подытожил Насиров.
Напомним, 5 июля 2019 года Кабинет министров назначил Максима Нефьодова на должность председателя Государственной таможенной службы Украины.
8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня.
С концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
И - благородству - подлецы.
Мы теряем страну и вору Насирову это не нравится.., потому что он здесь кормится..
При полном развале ему нужно будет искать другую страну...
Дано: страна Украина
Цель: нормально жить
Условия: 45 миллионов дятлов и не очень
Средство: закрыть рот и делать реформы (поляки о.уевали хуже нашего 10лет)
Результат: украинцы выдерживают месяц,потом начинают стонать, выбирают дятла, все начинаем сначала
Как это разрулить мля..?
не доросли еще до управления своей державой...
А чого це ЦН так цнотливо інформує про гулянку Максимки ?
В студии телеканала Наш обсуждали опубликованное 6 февраля видео, на котором глава таможни Максим Нефьодов танцует в окружении девушек на закрытой вечеринке в столичном клубе "Queen", передает Цензор.НЕТ.
Тут бракує чимало деталей ... Інші джерела пишуть, що то була закрита порно-вечірка, дівки були теж відповідні і поводилися відповідним чином. Там ще про гори наркоти повідомляли. Це ніхто не хоче перевірити ?
Мені теж здається, що Нефедов у своїй реальності, як і решта зе-зграї.
-Стой,не пущу.
-Я тебе мешок картошки дам,можна проехать?
-Та,можна.
Так появилвсь таможня.
в волненьи своенравных дум,
примерить клетчатое одеяло.
всё тихо, никого здесь нет;
и на него никто не взглянет
а роме то и в 40 лет
какое одеяло не пристанет!
рвать когти никогда не лень!...." (ас. пушкин "насиров и одеяло")
...не то, шо Германия, где над страною тучи ходят строем! *)
...но и не то, шо и Российская Федерация -- где мы с корешами, за день, два раза туды и на обратный назад в Монголию смотались нелегально -- в 2012 году...
...когда уже очухались, один Друган и грит:
-- Граница на замке!
Другой: А ключ под ковриком!
И я: А коврик китайский!
...про украинские синие шлёпанцы в Крыму, тогда ещё нихто, ничего не знал...*)