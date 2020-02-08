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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Насиров (753) Государственная таможенная служба (9)

 Таможня сегодня неконтролируема, не понятно, что происходит по всей границе Украины, - Насиров. ВИДЕО

Центральный аппарат на сегодняшний день не контролирует, что происходит на границе.

В студии телеканала Наш обсуждали опубликованное 6 февраля видео, на котором глава таможни Максим Нефьодов танцует в окружении девушек на закрытой вечеринке в столичном клубе "Queen", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова

В частности, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил: "Это смешно, но не в нашем случае. Если потом возвращаться к вопросу контрабанды. Импорт растет, ВВП растет. Официальный цифры, статистика. А мы как-то совсем не видим это на поступлениях от таможенных платежей. И никто не хочет на этот вопрос смотреть".

По его словам, сейчас "те, кто следит за ситуацией", говорят, что такого никогда не было.

"Таможня неконтролируема, центральный аппарат не контролирует, что происходит на границе. Самый значительный человек сегодня на таможне - это руководитель поста. Его не волнует, кто руководитель области или района, кто работает в центральном аппарате. Он решает все. Все, что угодно. В том экономическом положении, в котором мы находимся, довести ситуацию до того, что не понятно, что происходит по всей границе Украины… Мы не забываем, что экономическая сторона - это одна большая часть проблемы. А другая - кто едет, как едет, что выезжает, что заезжает и все остальное", - подытожил Насиров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За 2019 год таможня собрала в госбюджет $14.6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году, - Нефьодов. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 5 июля 2019 года Кабинет министров назначил Максима Нефьодова на должность председателя Государственной таможенной службы Украины.

8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня.

Источник: https://censor.net.ua/v3174607
 
   
 Топ комментарии
 
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
И - благородству - подлецы.
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срочна назначить насиралова (прости госпади на добром слове) главным по таможне. всьо сразу станет чики-пуки. в смысле контролируемым
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І насцирова і їх крімінальну мішпуху дуже засмучує що перестало капати в їхню кишеню бабло... бо ж вони вже "ні кантраліруют нічіво" Митниця сьогодні неконтрольована, незрозуміло, що відбувається на всьому кордоні України, - Насіров - Цензор.НЕТ 7642
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Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
И - благородству - подлецы.
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точніше і не скажеш Митниця сьогодні неконтрольована, незрозуміло, що відбувається на всьому кордоні України, - Насіров - Цензор.НЕТ 5811 чорт, який мав сидіти - ходить на шоу і прекрасно себе почуває
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срочна назначить насиралова (прости госпади на добром слове) главным по таможне. всьо сразу станет чики-пуки. в смысле контролируемым
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Самое страшное то, что даже при этом козле с таможней было действительно лучше. Во дожились!
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Неконтролируемая єто не контролируемая бандитами ихним ставлекнником Насировьім.
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Опа, Грицько з конопель вискочв ! Ожив , і так скоренько... а такий був плохенький)))
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А що сталося, все просто, Україна покрилася зеленню.
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- Мураєву отдал подержать, на время эфира.
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А ряха у Насира погладшала.Видать жрет,что не попадя.Рискует инфарктник.Следующий приступ может не перенести.
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Когда вор начинает переживать за закон - значит ему стало совсем плохо .
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если даже вор Насиров стал переживать за открытые границы и беспредел который происходит на этой границе...., то это значит что дела действительно очень плохи...
Мы теряем страну и вору Насирову это не нравится.., потому что он здесь кормится..
При полном развале ему нужно будет искать другую страну...
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вся таможня пересела на самокаты и ездит теперь задом наперед
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То ли дело было при насирове-все знали кому и сколько заносить)))
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А теперь приходится себе в карман ... . Вот и " разборки " пошли ... . ))
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Уже вылечился! Припадки кончились. Оно ещё что-то там комментирует. Зачем вообще его мнение нужно. Почему дело закрыто, Аваков ты где???
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Тому що насралов не передав нехньодову клітчату ковдру з агентурою.
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Громадянин Малорос

Дано: страна Украина
Цель: нормально жить
Условия: 45 миллионов дятлов и не очень
Средство: закрыть рот и делать реформы (поляки о.уевали хуже нашего 10лет)
Результат: украинцы выдерживают месяц,потом начинают стонать, выбирают дятла, все начинаем сначала
Как это разрулить мля..?
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Ну, у тебя то всё понятно было, клетчатый ты наш))))
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я не знаю, что и насколько все серьезно с таможней, но не насирову об этом пи@@еть((
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Эксперт вылез. Ну чисто пограничник. Усьо знает всьо понимает...
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да уж пусть лучше с телками танцует чем миллиарды крадет))
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Не люблю зебанутих, але цей виродок бісить ще більше
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Насіров.. Таможня сегодня неконтролируема, не понятно, что происходит по всей границе Украины, - Насиров - Цензор.НЕТ 5552 це не привиди минулого, це просто свинки яких відігнали від корита..не зарізали, не здали на м'ясокомбінат, а просто залишили у резерві..
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В Раде хоть один украинец есть? Что не депутат то грузин, арменин, еврей, татарин. Где украинцы?
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они в ООС воюют и гречку сеют... Таможня сегодня неконтролируема, не понятно, что происходит по всей границе Украины, - Насиров - Цензор.НЕТ 5829
не доросли еще до управления своей державой...
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Таможня дайот щодо Нєфьодову танцювати з оголеними танцівницями, бо 73% за це голосували.
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Ты, ****, зато хорошо контролировал, чтобы даже ни одна пачка контрабандных сигарет не могла пройти границу, пока тебе не отстегнут.
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митниця неконтрольована.... насраловим? так це ж чудово!!!
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хозяйствееник (матюки ) (страшніе матюки )
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На шо оно намекает? Чтоб ему таможню отдали? Не наелось?
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ех, маладьож! тиріть нє умєют. Довольствуюца танцулькамі с дєвкамі, а нада масштабно - на такой-то должності ефєктівность максімальная - шоп було в казну нємного і сєбє нєдвіжімость во всєх уютних уголкахь планєти, двіжімость повсюду, і жена самая лучшая вся в шубах, брюликах і всьо самойє лучшейє йєй, на люді шоп нє встидно... і любовніца молодая, грудастая, попастая
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та й так всі зрозуміли, шо зедрисня - то суцільний фейк, помста Бєні
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Об*явився. На вмираючого не схожий.

А чого це ЦН так цнотливо інформує про гулянку Максимки ?
В студии телеканала Наш обсуждали опубликованное 6 февраля видео, на котором глава таможни Максим Нефьодов танцует в окружении девушек на закрытой вечеринке в столичном клубе "Queen", передает Цензор.НЕТ.

Тут бракує чимало деталей ... Інші джерела пишуть, що то була закрита порно-вечірка, дівки були теж відповідні і поводилися відповідним чином. Там ще про гори наркоти повідомляли. Це ніхто не хоче перевірити ?

Мені теж здається, що Нефедов у своїй реальності, як і решта зе-зграї.
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Везет мужик на бричке продавать картошку.Вдруг из кустов выскакивает "человек з ружьем":
-Стой,не пущу.
-Я тебе мешок картошки дам,можна проехать?
-Та,можна.
Так появилвсь таможня.
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Одесская вата из партии шария, решила по наставлению вождя установить памятную табличку на месте снесённого барельефа Жукову. А тут такой нежданчик Митниця сьогодні неконтрольована, не зрозуміло, що відбувається на всьому кордоні України, - Насіров - Цензор.НЕТ 6610 Митниця сьогодні неконтрольована, не зрозуміло, що відбувається на всьому кордоні України, - Насіров - Цензор.НЕТ 3349
Митниця сьогодні неконтрольована, не зрозуміло, що відбувається на всьому кордоні України, - Насіров - Цензор.НЕТ 5358
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Кооператив "Азохнвей" возьмёт в аренду один погонный метр гос. границы
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Так же как и не понятно, почему насралов на свободе
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Насирову непонятно, что на таможне происходит. Ой, бяда-бяда.
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То что этот вор, подонок и убоюдок не сидит в тюрьме, а дает интервью свидетельствует о том что у власти в Украине воровская шайка коррупционеров. Ни о каких инвестинциях даже не мечтайте
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Зе-команда просто еще на потоки контрабаса не села.Не все сразу. Порты Украины к рукам уже прибрала,
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Проголодался.Нарывается на комплимент и приглашение на работу.
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"..насирову пришло на ум,
в волненьи своенравных дум,
примерить клетчатое одеяло.
всё тихо, никого здесь нет;
и на него никто не взглянет
а роме то и в 40 лет
какое одеяло не пристанет!
рвать когти никогда не лень!...." (ас. пушкин "насиров и одеяло")
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Закутать в плед і закопать но советов вора не слушать
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Насрулло без таможни уже никак, сросся Митниця сьогодні неконтрольована, незрозуміло, що відбувається на всьому кордоні України, - Насіров - Цензор.НЕТ 2601 ...такая шара больше не обломится.. Митниця сьогодні неконтрольована, незрозуміло, що відбувається на всьому кордоні України, - Насіров - Цензор.НЕТ 5099
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Расстроили Рому, он теперь ночами спать не будет .... граница не контролируется, дань никто не собирает, как теперь жить?
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давно гнида корчилась от поноса на каталці під ковдрою в суді.... , вже одмилось , пір*я почистив , вийшов зі схованки
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Украина -- страна безграничная!
...не то, шо Германия, где над страною тучи ходят строем! *)
...но и не то, шо и Российская Федерация -- где мы с корешами, за день, два раза туды и на обратный назад в Монголию смотались нелегально -- в 2012 году...
...когда уже очухались, один Друган и грит:
-- Граница на замке!
Другой: А ключ под ковриком!
И я: А коврик китайский!
...про украинские синие шлёпанцы в Крыму, тогда ещё нихто, ничего не знал...*)
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