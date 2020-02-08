 Таможня сегодня неконтролируема, не понятно, что происходит по всей границе Украины, - Насиров. ВИДЕО

В студии телеканала Наш обсуждали опубликованное 6 февраля видео, на котором глава таможни Максим Нефьодов танцует в окружении девушек на закрытой вечеринке в столичном клубе "Queen", передает Цензор.НЕТ.

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В частности, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил: "Это смешно, но не в нашем случае. Если потом возвращаться к вопросу контрабанды. Импорт растет, ВВП растет. Официальный цифры, статистика. А мы как-то совсем не видим это на поступлениях от таможенных платежей. И никто не хочет на этот вопрос смотреть".

По его словам, сейчас "те, кто следит за ситуацией", говорят, что такого никогда не было.

"Таможня неконтролируема, центральный аппарат не контролирует, что происходит на границе. Самый значительный человек сегодня на таможне - это руководитель поста. Его не волнует, кто руководитель области или района, кто работает в центральном аппарате. Он решает все. Все, что угодно. В том экономическом положении, в котором мы находимся, довести ситуацию до того, что не понятно, что происходит по всей границе Украины… Мы не забываем, что экономическая сторона - это одна большая часть проблемы. А другая - кто едет, как едет, что выезжает, что заезжает и все остальное", - подытожил Насиров.

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Напомним, 5 июля 2019 года Кабинет министров назначил Максима Нефьодова на должность председателя Государственной таможенной службы Украины.

8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня.