EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  420  21
Все про:Военная прокуратура (827) Чумак (149) Офис генерального прокурора (77)

 После реорганизации из 180 должностей Главной военной прокуратуры осталось 58, - Чумак. ВИДЕО

В Офисе генерального прокурора Украины со 2 января действует Специализированная прокуратура в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Об этом заместитель генпрокурора Виктор Чумак сообщил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Со 2 января заработал Офис генпрокурора. Как вы знаете, мы говорили о том, что Военной прокуратуры как подразделения, в котором проходят службу военные, в Украине не будет. И первым этапом была как раз таки ликвидация Главной военной прокуратуры и создание на ее базе Специализированной прокуратуры в военной и оборонно-промышленной сферах", - сказал он, уточнив, что подразделение также начало работу со второго дня нового года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первую волну аттестации в ГПУ прошло 610 прокуроров из 1339, - Чумак

По словам замгенпрокурора, "ее структура будет распространяться на все территориальные прокуратуры по вертикали и будут созданы соответствующие прокуратуры региональные и соответствующие местные прокуратуры специализированные".

"Это такая отдельная иерархия. Она будет иметь достаточно самостоятельную иерархическую структуру. Она курируется одним из заместителей ГПУ", - отметил Чумак.

Он подтвердил, что этим заместителем является он сам.

"Но у нее есть свой руководитель, свои заместители в специализированной прокуратуре. Я думаю, что такая структура более эффективна. Мы сократили ее из Главной военной прокуратуры с почти 180 должностей до 58 должностей уже сейчас, сегодня. То есть она сокращена почти в три раза. Это достаточно серьезное сокращение. Но при этом не потеряли ни качества, ни эффективности ни в расследовании, ни в качестве работы", - заявил Чумак.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместителем 2 января.

Также читайте: Рябошапка ликвидировал военную прокуратуру из-за "боязни Матиоса", - Матиос

Источник: https://censor.net.ua/v3174597
 
   
 Топ комментарии
 
Ну правильно, военных прокуроров сокращаем - офис презедента и остальных раздуваем...
 показать весь комментарий
 
П'ятеро британських громадян заразилися коронавірусом під час відпочинку на гірськолижному курорті у Франції, після перебування в одному шале з людиною, яка була в Сінгапурі.

ото ж давайте разом попросимо тих, хто має прилетіти з Китаю побути під карантином !
може погодяться, га ? После реорганизации из 180 должностей Главной военной прокуратуры осталось 58, - Чумак - Цензор.НЕТ 28
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
думаете сову матиоса переселят ниже спины?
 показать весь комментарий
 
І був же Чумак нормальним мужиком, тільки но Зєля дав йому крісло - моментольно став чуддю зєльоною.
 показать весь комментарий
 
ну значить не був мужиком і не був нормальним...нєфік нормальність по ящику міряти...
 показать весь комментарий
 
П'ятеро британських громадян заразилися коронавірусом під час відпочинку на гірськолижному курорті у Франції, після перебування в одному шале з людиною, яка була в Сінгапурі.

ото ж давайте разом попросимо тих, хто має прилетіти з Китаю побути під карантином !
може погодяться, га ? После реорганизации из 180 должностей Главной военной прокуратуры осталось 58, - Чумак - Цензор.НЕТ 28
 показать весь комментарий
 
 
Ну правильно, военных прокуроров сокращаем - офис презедента и остальных раздуваем...
 показать весь комментарий
 
 
ТА на хрєна їх там так зараз багато? У військових прокуратурах робота ділилася на: слідство - 30-40%, загальний нагляд - 20-25%, робота зі скаргами та заявами - 15-20%... Решта - канцелярщина, читка лекцій у в/ч, і так далі... Слідство забрали, загальний нагляд - теж... Більшу половину роботи зі скаргами та заявами передали у військову поліцію... Зараз, як каже товариш, пенсіонер, що там працював, ходять, один одному у сраку заглядають...
 показать весь комментарий
 
Если мне не изменяет память то ВР Украины была упразднена военная прокуратура.Прокуратура упразднена а 58 должностей остались,мило очень мило
 показать весь комментарий
 
Все розширюють. Набирають дармоїдів. Все, що стосується воєнних, скорочують. Докази кацапської воєнної агресії хтось збирає, чи й ті, що були, знищили?
 показать весь комментарий
 
 
Какие они умные , когда бегают по телеэфирам и говорят умные и правильные слова. Вот только сев в кресла, получают космическую зарплату и ничего не делают для страны, а только для себя......
 показать весь комментарий
 
 
Уже нет. Зеленый ничем не отличается от соевого.....
 показать весь комментарий
 
 
дуже багато чим, наприклад проросійським курсом, своєю тупістю, іт.д і т.п.
 показать весь комментарий
 
 
Можно усіх скоротити і ніхто це не побачить.
 показать весь комментарий
 
 
После реорганизации из 180 должностей Главной военной прокуратуры осталось 58, - Чумак - Цензор.НЕТ 51Национальный цирк обещает уменьшить использование животных в программах....блин ну и законы у нас в Украине,говорили что вообще зверей не будет,...украинцы сколько можно себя дурить? Страной ленитесь управлять,законы выкручиваете на изнанку,сало с горилкой прячете в тёмных углах,так нас Европа и не понимает,только Московия нас может как баранов к себе силком опять затащить
 показать весь комментарий
 
 
Віктор Васильович, ти ж нормальним був! Посадіть вже цю зажапівську заразу! Разом з порохнявою та зеленою!!!
 показать весь комментарий
 
Зараз на СТБ йде відбір на Євробачення.
 показать весь комментарий
 
Теперь появятся нарколаборатории и банды рэкетиров из бывших прокуроров.
Но сокращение правильное, убирать шваль необходимо
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх