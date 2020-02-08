 После реорганизации из 180 должностей Главной военной прокуратуры осталось 58, - Чумак. ВИДЕО

Об этом заместитель генпрокурора Виктор Чумак сообщил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Со 2 января заработал Офис генпрокурора. Как вы знаете, мы говорили о том, что Военной прокуратуры как подразделения, в котором проходят службу военные, в Украине не будет. И первым этапом была как раз таки ликвидация Главной военной прокуратуры и создание на ее базе Специализированной прокуратуры в военной и оборонно-промышленной сферах", - сказал он, уточнив, что подразделение также начало работу со второго дня нового года.

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По словам замгенпрокурора, "ее структура будет распространяться на все территориальные прокуратуры по вертикали и будут созданы соответствующие прокуратуры региональные и соответствующие местные прокуратуры специализированные".

"Это такая отдельная иерархия. Она будет иметь достаточно самостоятельную иерархическую структуру. Она курируется одним из заместителей ГПУ", - отметил Чумак.

Он подтвердил, что этим заместителем является он сам.

"Но у нее есть свой руководитель, свои заместители в специализированной прокуратуре. Я думаю, что такая структура более эффективна. Мы сократили ее из Главной военной прокуратуры с почти 180 должностей до 58 должностей уже сейчас, сегодня. То есть она сокращена почти в три раза. Это достаточно серьезное сокращение. Но при этом не потеряли ни качества, ни эффективности ни в расследовании, ни в качестве работы", - заявил Чумак.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместителем 2 января.

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