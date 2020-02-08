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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Венгрия (882) ДТП (6012) украинцы (3074)

 Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: 2 погибли, 7 госпитализированы. ВИДЕО

В Венгрии, в результате ДТП с пятью автомобилями, погибли двое граждан Украины, еще семеро госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Авария произошла утром в пятницу, 7 февраля. На дороге по направлению к Будапешту столкнулись два автомобиля. Затем в них врезался микроавтобус с украинскими номерными знаками, которык вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки первых двух машин.

Также читайте: Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в России, есть погибшие и травмированные

Один гражданин Украины погиб на месте происшествия, еще один — в больнице. Семеро украинцев госпитализированы.

Источник: https://censor.net.ua/v3174585
 
 
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Дороги опасны даже в ЕС. Шо уже говорить про нас...
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Так поэтому луГАНДОНец и накивал пятками из даунецка?
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..нормальные дороги, водилы берега иногда теряют.....
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Та не, там тока от Дьондьоза дорога шик. А так по всей Модьярщине дороги узенькие, вихлявые... Дебрецен, Неретьгаза, туда ниже, на Сегед... не разогнаться... да и не к чему... там той Венгриииии...
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Говорил со мной, как с братом,
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
В это... в польский город Будапешт

Потому что в Будапеште
Уж такие времена -
Может, скажут "пейте-ешьте",
Ну а может - ни хрена!"

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm

Ох, я в Венгрии на рынок
похожу,
На немецких на румынок
погляжу!
Демократы, уверяли
кореша,
Не берут с советских граждан
ни гроша.

Я популярно объясняю
для невежд:
Я к болгарам уезжаю
в Будапешт.
"Если темы там возникнут -
сразу снять,
Бить нельзя их, а не вникнут -
разъяснять!"

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm
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