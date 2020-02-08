 Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: 2 погибли, 7 госпитализированы. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Авария произошла утром в пятницу, 7 февраля. На дороге по направлению к Будапешту столкнулись два автомобиля. Затем в них врезался микроавтобус с украинскими номерными знаками, которык вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки первых двух машин.

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Один гражданин Украины погиб на месте происшествия, еще один — в больнице. Семеро украинцев госпитализированы.