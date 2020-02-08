 Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: 2 погибли, 7 госпитализированы. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Авария произошла утром в пятницу, 7 февраля. На дороге по направлению к Будапешту столкнулись два автомобиля. Затем в них врезался микроавтобус с украинскими номерными знаками, которык вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки первых двух машин.
Один гражданин Украины погиб на месте происшествия, еще один — в больнице. Семеро украинцев госпитализированы.
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
В это... в польский город Будапешт
Потому что в Будапеште
Уж такие времена -
Может, скажут "пейте-ешьте",
Ну а может - ни хрена!"
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm
Ох, я в Венгрии на рынок
похожу,
На немецких на румынок
погляжу!
Демократы, уверяли
кореша,
Не берут с советских граждан
ни гроша.
Я популярно объясняю
для невежд:
Я к болгарам уезжаю
в Будапешт.
"Если темы там возникнут -
сразу снять,
Бить нельзя их, а не вникнут -
разъяснять!"
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm