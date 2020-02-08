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Все про:Госпогранслужба (3624) имущество (279) Синицын Роман (42)

 В в/ч Госпогранслужбы на Львовщине сжигали визуально не изношенное "избыточное имущество" - рюкзаки, карематы, обувь и др., - Синицын. ВИДЕО+ФОТО

В воинской части 2418 Государственной пограничной службы Украины на Львовщине сжигали "избыточное" имущество - рюкзаки, карематы, обувь и др.

Об этом сообщил в Facebook волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

"Это немного жестяк.

Хотя нет.
Это "утилизация избыточного имущества".

В конкретной воинской части Государственной пограничной службы Украины. А именно в/ч 2418 на Львовщине.

Жаль, не могу тегнуть нынешнего руководителя ГПС Сергея Дайнеко, он боевой офицер из Луганского пограничного отряда, должен прекрасно помнить 2014 и обеспечение его подразделения вещевым имуществом.

А я прекрасно помню сотни и тысячи рюкзаков-карематов-формы и обувь - приборов и тепловизоров - автомобилей и беспилотников, которые люди со всей страны отправляли на Восток.
Пограничникам в том числе.

И еще знаю, кому бы это конкретное, визуально не изношенное, "избыточное имущество" не помешало даже сейчас.

Утилизировали так не только карематы, но и рюкзаки и обувь. "Лишнее", которое при проверке не должно быть в наличии.

Передайте ему там кто-то, что это немного неправильно наверное.
Хотя думаю он и сам понимает".

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Позже Синицын обновил свой пост: "Набрали из ВЧ. Говорят, что будет проведено служебное расследование по факту неправильной утилизации списанного имущества. Ну ок".

В в/ч Госпогранслужбы на Львовщине сжигали визуально не изношенное избыточное имущество - рюкзаки, карематы, обувь и др., - Синицын 01
В в/ч Госпогранслужбы на Львовщине сжигали визуально не изношенное избыточное имущество - рюкзаки, карематы, обувь и др., - Синицын 02

Источник: https://censor.net.ua/v3174580
 
 
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Для відмітки, що було списано і всі це бачили. Одну штуку спалили диму на всю військову частину 100 вкрали.
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Второй вариант, что не оформили должным образом. И теперь перед инвентаризацией, чтобы не иметь проблем с законом, избавляются. Потому что может быть расценено как взятка и тд
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То, что люди по копейке собирали, сжигают. В нормальной стране, за такое, во время войны, сели-бы виновные в тюрьму.
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Та ні за таке під час війни розстрілюють а не садять. .
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Проверка будет выяснять кто выложил видео.........
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Надо создать ещё одно Командование майна, потребуючого утилізації.
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Но зачем? Украли бы и перепродали хотя бы, так еще можно было бы понять...
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а как могло образоваться "избыточное имущество" ???
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Зе- армия готовится к миру , поэтому всё не нужное (всё что понадобилось бы на фронте) - "в топку" ...!! У в/ч Держприкордонслужби на Львівщині спалювали візуально не зношене "надлишкове майно": рюкзаки, каремати, взуття тощо, - Сініцин - Цензор.НЕТ 8767 .
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Про що новина? Спалили п'ять старих понищених карематів. Ну, ок - не потрібно їм це барахло. Я каремат майже кожні 2 роки міняю, бо більше він не витримує, якщо його нормально юзати. І що? Новина чисто для маніпуляції, ІМХО.
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P.S. Кілька разів бачив, як палять купи тон секонд-хенду, який реально неліквідний. Це нормальна практика.
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это от большого ума и страха за свою жопу(карьеру). Стопудов командир в курсе...а в 14том мы как дети радовались, когда нам это все волонтеры привозили, так как были раздеты и тыла не было от слова совсем...
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