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Все про:ДТП (6012) Запорожская область (735)

 Пьяный водитель сбил коляску на переходе в Энергодаре, ребенок в реанимации. ВИДЕО

В пятницу, 7 февраля, около полудня женщина с коляской переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Энергетиков в Энергодаре. В этот момент коляску с ребенком сбил автомобиль "ЗАЗ Славута".

Как передает Цензор.НЕТ, Департамент коммуникации полиции Запорожской области сообщил, что за рулем ЗАЗ находился 49-летний житель Энергодара. По данным медосмотра, водитель был пьян. В его крови обнаружили 1,85 промилле алкоголя. Мужчину задержали. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство.

Как пишут местные СМИ, мальчика, который находился в коляске, отправили в больницу. Ему всего несколько месяцев. По предварительной информации, тяжелых травм у ребенка нет. 34-летняя мама мальчика не пострадала.

В местных группах Энергодара появилось видео момента ДТП. На записи с видеорегистратора видно, что женщина с коляской переходила дорогу по зебре. Один автомобиль ее пропускал, а ЗАЗ, который ехал по левой полосе, не остановился и на скорости сбил коляску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель легковушки сбил двух пенсионерок на Закарпатье: одна женщина погибла, вторая в реанимации, - полиция. ФОТО

Пьяный водитель сбил коляску на переходе в Энергодаре, ребенок в реанимации 01


Источник: https://censor.net.ua/v3174577
 
 
 Топ комментарии
 
Пьяное быдло не только на лексусах ездит...
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Водила конечно мудак конченный, но мамаше бы не мешало по сторонам смотреть....
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Конфіскація прав та транспортного засобу.
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Как это? Зеленые слуги так не считают, их законами предусмотрен штрафик небольшой за пьянство и за то, что сбил дадут год условно. Вот такие у нас слуги убийц.
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А до них законы были другие? Кстати сейчас штрафы за нетрезвое вождение намного больше стали.
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Я пишу про то, что есть сейчас. Зачем ты сравниваешь? Что ты этим хочешь сказать? Если раньше была херня, то это оправдывает сегодняшнюю хрень? Какая у тебя логика в голове? Если штрафы стали больше, а пьяных на дорогах столько же, убийств столько же, то где здесь положительный эффект? Видимо не штрафы нужны, а тюрьма и конфискация автомобиля. Нужны меры действенные, а не замыливание глаз.
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Зачем? Я знаю что нет конфискации автомобиля, а за пьянство за рулем в первый раз - штраф. И повторяю - это ни к чему не привело,не улучшило ситуацию, значит эти изменени НИКЧЕМНЫ.
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Пьяное быдло не только на лексусах ездит...
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Не мажор, не євробляхер. Штрафи не допомагають. Як боротися з пʼяними скотами за кермом?
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обриванійє крайнєй плоті з яйтсамі вмєстє
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Це має бути за сам факт керування у стані сп'яніння, без наслідків.
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Прирівняти покарання до умисного вбивства чи ТТУ. За умисне вбивство малолітнього - аж до довічного, ось і тут має бути так... Сідає худоба п'яна, значить умисно припускає наслідки.
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Давать срок как за навмисне в случае смерти, покушение на убийство - в случае травм и за просто пьяное вождение - как за незаконное хранение и сбыт оружия (эквивалентно).

Ну и, самое главное - чтоб наказание было неминуемым.

--

Так что, вот перечитал сам, что написал: еще очень далеко нам до справедливости.
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Навіть якщо пропускають- подивись 300 разів у всі сторони, бо отакі от гандони бухі будуть летіти... Бажаю дужання дитині, а бухому водію- передозування свинцем у мозок.
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Водила конечно мудак конченный, но мамаше бы не мешало по сторонам смотреть....
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мамаша пропустила кілька машин і пішла тільки коли автор відєо зупинився. А ту "іномарку" вона могла і не бачити із-за машини
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Звичайно, так і було. Вона ж подивилась НАЛІВО, і впевнилась що авто зупинилось, і лише тді пішла.
Чи повинна була йти далі з вивернутою наліво головою ?
І там сектор огляду був такий (якраз закритий авто з відеорегістратором), що вона НЕ ВСТИГЛА Б ЗРЕАГУВАТИ, НАВІТЬ коли б побачила того летючого піараса !!!
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а до чого тут мамаша? вона вижидала, кілька машин пропустила - пішла коли авто зупинилось
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Не настільки вона і курка, на пішохідному переході вона переходила, але не звернула увагу ще на одну смугу руху. Ну молоденька мати.
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она не трёх метрового роста и ту легковушку просто могла не видеть из за того кто остановился .. тем более коляска впереди была .. это то же самое если сказать например ты ходишь около многоэтажек нужно постоянно в верх смотреть .. ведь всегда может какой то мудак с балкона гирю кинуть ..
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мамка, таки, побачила "іномарку", бо стала мілко перебирати ніжками, вибираючи безпечну позицію лише для себе, а дитячий візок скинула в повний ігнор - ніби в неї нема дитини. Та й удар і політ дитини її не сильно збентежив - якось так розмірено задріботіла, мабуть там сумка з продуктами і телефоном - ото і захвилювалась.
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А для 73,22% коментящіх тут, Ваша логіка, как біном Ньютона, для абізяни...
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Дай бог ребенку здоровья, второй день рождения. Водитель мудак... днем уже бухой, хронический алкаш по ходу.
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мордой могла бы и пошевелить самка.
как будто специально сделала.
да, она формально права, но если бы сбил "мажор", а не Вася, то еще бы и сама платила.
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еще один такой же. Пьяный водитель сбил коляску на переходе в Энергодаре, ребенок в реанимации - Цензор.НЕТ 2172

как героиня новости то
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вона переходила по Зє!брє в полной увєрєнності шо защіщєна Законом і ПДД
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зебра и закон не защищает. вот если была бы бетонная стена или ров, тогда да, можно и не смотреть...
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апропо, тєма ширє - власть людям навязивайєт убєждєнійє, шо вона нас защитить, шо нам нє нада оружія, бо йєсть полюція. Лояльний гражданін - значіт "в домікє". А жисть, она ширє... Чувство законопослушного прєімущєства на Зєбрє нє убєрєжот от нєзаконопослушного уйопка
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та шось накарябав на голодний моск
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а тепер пожарив шкварок, погобідав - то не написав би такого брєда
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от зебр больше зла чем пользы. Водитель конечно виноват, тем более что пьяный, но выкатывающие коляску из-за автомобиля или выскакивующие из-за грузовика или автобуса на зебре, весьма недальновидны. Зебра не стена, смотрите куда идете, вертите головой во все стороны, устанавливайте зрительный контакт с водителем, пешеход прав пока жив.
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Ви психічно здорові? Яким потрібно бути тупим довб.бом, щоби пролітати зебру, тим паче при гальмуванні авто у сусідній смузі?
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Саме за такої ситуації на трійцю у мене на очах загинув голова молодіжного осередку ПС. Водій 20 років, бухий, втік.
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це найчастіша причина наїзду на пішохода. Я не знаю, хто цим довб.бам дає водійське посвічення.
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здебільшого,люди у нас лояльні до корупції і це головна перешкода на шляху до ЕС та НАТО.
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по моим подсчетам., неадекватов за рулем около 50%, но излишняя самоуверенность пешеходов пораждаемая зебрами, создает больше смертей, чем спасает жизней.
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П'яний водій збив коляску на переході в Енергодарі, дитина в реанімації - Цензор.НЕТ 4345 Dmytro Bychovyy Причем здесь самоуверенность? Есть ПДД, которые надо соблюдать. А это быдло мало того, что не остановилось на "зебре", так еще и бухое.
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Хммм, как бы донести вам мою мысль, с водителя ответственность никто не снимает, но и по зебере, тем более с коляской, так ходить не следует, это как минимум беспечно, а как максимум заслуживает тюремного заключения за то что выкатила коляску под несущийся автомобиль. Вообще я писал, что зебры зло и на видео яркое тому доказательство
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так за то і базар - он, Толстошеєв повбивав і написали шо типу РАПТОВО стало зле.
ну і нікому від того не легше.
та навіть 200 раз хай буде винен, але не повернути рило, а потім все життя шкодувати - таке собі "задоволення".
ніхто не каже шо мамашка винна, але кому легше? шо мужик п.яний, чи дурний, чи взагалі без прав?
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йа Зє!бру так і називаю - "пєрєйєзд пєшєходов"
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Це піз.дец. Ну на яке покарання може заслуговувати така су.ка? Скільки ми будемо гратись із скотами, що бухими сідають за кермо?
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Про що Ви?
Оно піараси в коментах, звинувачують не П'ЯНОГО піараса за кермом, що летів на зебру, а маму дитини, яка переходила по пішохідному переходу !!!!!!!
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Ну це не вина. Це безпечність. Ніхто так не потурбується про власну безпеку і безпеку дитини, як ти сам. Так теж не можно переходити дороги. Хіба їй легше від того, що по ПДР вона права? Я десь бачив знак, на якому написано - пішохід знай, на твоєму нагробному пам'ятнику напишуть - ти був правий!
Просто потрібно розрізняти безпечність і злочин. Вона себе усе життя буде картати це безпечність, а нам слід вимагати від влади прийняття справедливих законів для покарання цього лайна.
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Дитина заплакала, закашлялась, розкрилась...мільйон причин, щоб мама відволіклась...
П'яний (!) водій , мчав (!) на пішохідний перехід (!), переїхав на ньому дитину в колясці ..., а винна мама...
Господи...
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Мать виновата! В ее силах было избежать трагедии, сделай она хоть минимальное усилие. Водителя, то конечно можно и видимо даже нужно, распять в назидание другим, но обязанность защиты лежит на родителе, а не на зебре.
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пересмотрел, мать подвергла опасности ребенка выкатив его под несущийся автомобиль.
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Ага не говорите,лучше бы дома сидела и не ходила по улицам.Не мешала бухим по дрогам ездить.
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Щас начнут писать что дитё виновато что родилось на этот свет.
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логически заключить - если бы не родилось, то мужик бы его не отправил в больницу, так что доля правды тут есть.
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Дык если бы мужык не родился этот так и легче было бы жить на свете.
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Пока не будут лишать прав пожизненно, до водителей не дойдёт
Это единственный метод достучаться до идиотов
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Они будут без прав ездить.
Единственный реальный способ: конфискация. Пусть самокат купит, если на автО ездить не умеет.
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Єдінствєнний реальний способ: автомобиль под прєсс.
Вмєстє, с водітєлєм.
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На Петемобиле. Где ******* со своими методичками? Ах да, у ******** же методички против евроблях. И еще ******* утверждали что повышение штрафов уменьшит количество пьяных за рулем
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Божже ж ти мій, який жах! Хлопчику, щоб вижив, а рідним перенести стресс!
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За майже два роки життя в Угорщині, бачив лише дві аварії і то в столиці Будапешті, де жвавий рух, купа транспорту і ще плюс купа транзиту.

А от в нас, як було купа загиблих на дорогах так і лишається.
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Ці п'яні їздюки.. вони курва нескінченні ..
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Жесть, это просто чудо что после такого удара у ребенка нет тяжелых травм.
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Зима, був запакований у теплі м'які речі та скоріше за усе мішок, до того ж візок має чохол, що й утримало та захистило.
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Ох и наваляют теперь водиле.... Гривен 200 штраф вкатают.. А если ребенок умрет, то и все 500. Ну а как-же.. ведь ведется борьба с пьяницами-убийцами за рулем...
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ну за что тут 200 гр. ? он же всё таки остановился и подбежал .. пол литра мусору поставит и на этом замнут ..
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Просмотр видео в данном случае был лишним...кровь заледенела, а сердце несколько ударов пропустило.
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Жаль, что таких гандонов только спамить можно...короновирус тебе в матню Леопольд Пупкин 7ee7d55b
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Мамки пацаватые встречаются частенько.

Телефон к балде приложит и пихает коляску на проезжую часть не глядя. ей все всьо должны.
С тех пор, как я вожу автомобиль, я не ступаю на переход, пока не увижу куда смотрит водитель. Водитель может отвлечься (и несет за это ответственность), у водителя может быть сердечный приступ, у автомобиля могут отказать тормоза, итд.
Мамку надо привлекать за пох-истическое отношение к ребенку и два года условно дать обязательно, чтоб не бродила как священная корова. И освещать подобные случаи в СМИ.
Ибо даже расстрел водителя киндеру здоровья и жизнь не вернет, а дурам мозгов не добавит.
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Водитель обязан встать перед зеброй. Без вариантов.
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Интересно, а какие воспитательные меры нужно применить чтобы заставить водил останавливаться перед зеброй ? Прям хоть огонь на поражение открывать.
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В місті не вистачає поліції, та ще ліквідували блок пост на в'їзді в Енергодар, усі були дуже раді, а там фільтрували водіїв, що призводить до безкарності водіїв.
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Не могу даже посчитать, сколько раз я была в шоке от того, что останавливалась , чтобы пропустить пешехода , и этот пешеход чуть не оказывался под колёсами другой машины.

Это просто кошмар. Никогда нельзя вести коляску впереди себя! Никогда! Только ребёнок на руках. Нерегулируемым пешеходный переход не есть гарантия безопасности.
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Если машина остановилась перед пешеходным переходом, это не означает, что остановившийся водитель 'придурок', это означает, что он остановился потому, что там пешеход! Я в шоке! Какие долбо@бы безмозглые садятся за руль, забывая, что машина может стать орудием убийства
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переглянув ше раз відєо і стало ясно, шо мамка побачила "іномарку" бо стала мілко перебирати ніжками, вибираючи безпечну позицію лише для себе а дитячий візок скинула в повний ігнор - ніби в неї нема дитини. Та й удар і політ дитини її не сильно збентежив - якось так розмірено задріботіла, мабуть там сумка з продуктами і телефоном - ото і захвилювалась.
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Ти, нормальний?
Хоча про що питати...і так видно...
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Водитель профессионал с 40 летним стажем хочу дать маленьткий совет молодым мамам .может быть комуто он пригодится .В школе этому не учат . Полиция к ее стыду профилактикой с пешиходами не занимается . Переходя дорогу даже по зебре смартфон положите в правый карман наушники в левый . РЕБЕНОЧКА ВАЗЬМИТЕ НА РУКИ . Это поможет вам убереч свое чадо от дурака от пьяного скота за рулем . Ваша жизнь и жизнь вашего ребенка вомногом в ваших руках . Всем здоровья и счастья . Слава Украине.
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Класичне бидло, що не знає правил і не вміє їздити.
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