 Пьяный водитель сбил коляску на переходе в Энергодаре, ребенок в реанимации. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Департамент коммуникации полиции Запорожской области сообщил, что за рулем ЗАЗ находился 49-летний житель Энергодара. По данным медосмотра, водитель был пьян. В его крови обнаружили 1,85 промилле алкоголя. Мужчину задержали. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство.
Как пишут местные СМИ, мальчика, который находился в коляске, отправили в больницу. Ему всего несколько месяцев. По предварительной информации, тяжелых травм у ребенка нет. 34-летняя мама мальчика не пострадала.
В местных группах Энергодара появилось видео момента ДТП. На записи с видеорегистратора видно, что женщина с коляской переходила дорогу по зебре. Один автомобиль ее пропускал, а ЗАЗ, который ехал по левой полосе, не остановился и на скорости сбил коляску.
https://bessarabiainform.com/2019/12/s-1-yanvarya-2020-goda-v-ukraine-vvodyat-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-pyanoe-vozhdenie-chto-nuzhno-znat/
Ну и, самое главное - чтоб наказание было неминуемым.
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Так что, вот перечитал сам, что написал: еще очень далеко нам до справедливости.
Чи повинна була йти далі з вивернутою наліво головою ?
І там сектор огляду був такий (якраз закритий авто з відеорегістратором), що вона НЕ ВСТИГЛА Б ЗРЕАГУВАТИ, НАВІТЬ коли б побачила того летючого піараса !!!
как будто специально сделала.
да, она формально права, но если бы сбил "мажор", а не Вася, то еще бы и сама платила.
как героиня новости то
ну і нікому від того не легше.
та навіть 200 раз хай буде винен, але не повернути рило, а потім все життя шкодувати - таке собі "задоволення".
ніхто не каже шо мамашка винна, але кому легше? шо мужик п.яний, чи дурний, чи взагалі без прав?
Оно піараси в коментах, звинувачують не П'ЯНОГО піараса за кермом, що летів на зебру, а маму дитини, яка переходила по пішохідному переходу !!!!!!!
Просто потрібно розрізняти безпечність і злочин. Вона себе усе життя буде картати це безпечність, а нам слід вимагати від влади прийняття справедливих законів для покарання цього лайна.
П'яний (!) водій , мчав (!) на пішохідний перехід (!), переїхав на ньому дитину в колясці ..., а винна мама...
Господи...
Это единственный метод достучаться до идиотов
Единственный реальный способ: конфискация. Пусть самокат купит, если на автО ездить не умеет.
Вмєстє, с водітєлєм.
А от в нас, як було купа загиблих на дорогах так і лишається.
допоможи дитяткові, Боже!
Телефон к балде приложит и пихает коляску на проезжую часть не глядя. ей все всьо должны.
С тех пор, как я вожу автомобиль, я не ступаю на переход, пока не увижу куда смотрит водитель. Водитель может отвлечься (и несет за это ответственность), у водителя может быть сердечный приступ, у автомобиля могут отказать тормоза, итд.
Мамку надо привлекать за пох-истическое отношение к ребенку и два года условно дать обязательно, чтоб не бродила как священная корова. И освещать подобные случаи в СМИ.
Ибо даже расстрел водителя киндеру здоровья и жизнь не вернет, а дурам мозгов не добавит.
Это просто кошмар. Никогда нельзя вести коляску впереди себя! Никогда! Только ребёнок на руках. Нерегулируемым пешеходный переход не есть гарантия безопасности.
Хоча про що питати...і так видно...