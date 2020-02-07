EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Политика Украины
  613  29
Все про:Зеленский (4511) Италия (963) Маттарелла (1)

 Зеленский обсудил с президентом Италии Маттареллой ситуацию на Донбассе и активизацию отношений между странами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Риме Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Италии Серджио Маттареллой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции нашего государства в евроатлантические структуры.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Зеленский. Президент Украины отметил, что сейчас открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами.

Зеленский обсудил с президентом Италии Маттареллой ситуацию на Донбассе и активизацию отношений между странами 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Риме призвал власти Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" и обсудил с премьером Конти дело Маркива

Маттарелла положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая вносит важный вклад в развитие человеческих контактов между странами.

Зеленский ознакомил Президента Италии с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей парижского саммита в нормандской формате. Он выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также читайте: Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан, планируется аудиенция у Папы Римского Франциска

Источник: https://censor.net.ua/v3174520
 
 
 Топ комментарии
 
Где-то лягушка-путешественница, а у нас - гастролирующий ишак.
 показать весь комментарий
 
Что-то ленки в тапочках не вижу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ещё немножечко новых лиц вам
"Після евакуації з китайського міста Ухань українців "спробують ізолювати" - Скалецька" (с)
 показать весь комментарий
 
 
Если тут пыхнет, она своё жи"овское семейство в один момент из страны вывезет, а остальные..
 показать весь комментарий
 
 
Копіюють своїх хазяїв. В Орді всіх захворілих звозять до Тюмені.
 показать весь комментарий
 
 
Где-то лягушка-путешественница, а у нас - гастролирующий ишак.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, італійці вже щось запідозрили чи ніт?
 показать весь комментарий
 
 
ніт - шо с них взять кроме макарон и пиццы?...
им же не 42 - лохи лохами...
 показать весь комментарий
 
 
Что с макаронниками по Донбассц обсуждать, кроме сдачи на условиях России...
По итогам выборов хорошо видно, что Италия в массе своей - на стороне *****. Суд над Марковым, которому ни за что впаяли 24 года - в этом все, как в зеркале.
 показать весь комментарий
 
 
в Європі великі сподівання на нового президента Зеленського ! Зеленский обсудил с президентом Италии Маттареллой ситуацию на Донбассе и активизацию отношений между странами - Цензор.НЕТ 7497Зеленский обсудил с президентом Италии Маттареллой ситуацию на Донбассе и активизацию отношений между странами - Цензор.НЕТ 3835
 показать весь комментарий
 
 
Скажи,ты действительно такой глупый-или у тебя работа такая ？
 показать весь комментарий
 
Марионетка-обещалка. Зачем оно туда поперлось.
 показать весь комментарий
 
"Матарелла" - звучит почти как "моторола".
 показать весь комментарий
 
 
А я переживаю. 😔 Боюсь, що наше світ ло може їхнього преза назвати як не Моццарелою то Мортаделою. Будуть тоді наші заробітчани мати проблему.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх