EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Политика Украины
  441  12
Все про:Минюст (1479) партия (464) Малюська Денис (40)

 Минюст подал иск об аннулировании регистрации 48 "партий-зомби". ВИДЕО

Министерство Юстиции намерено ликвидировать 48 партий, деятельность которых не соответствует закону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Минюста Денис Малюська.

Отмечается, что в Украине зарегистрированы 349 политических партий. Из них 48 "партий-зомби", которые не функционируют.

Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.

Минюст подал иски об аннулировании регистрации этих партий.

Основанием для ликвидации является невыдвижение политической партией своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Родители могут назвать ребенка Z148, и это нормально", - глава Минюста Малюська

Источник: https://censor.net.ua/v3174473
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По такой логике Порох спокойно мог прикрыть партию зебилов
 показать весь комментарий
 
 
Скоро его партия и сама самоликвидируется
 показать весь комментарий
 
партию петуШария тоже ликвидируют? или слуги кремля своих не трогают?!
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. если партийцы не лезут к кормушке, и не хотят тырить из Бюджета - такие нам не нужны?

 показать весь комментарий
 
По настоящему действительно политической. идеологической, сознательной партии у нас ни одной еще нет. В этом смысле у нас в Украине вообще еще нет политических партий.
 показать весь комментарий
 
 
ТАК ВСЕ ПАРТИИ В Украине ЭТО ЗОМБИ ПАРТИИ ОСОБЕННО ПРАВЯЩИЕ ДО ВЫБОРОВ ЗА ЗОМБИРОВАЛИ ПРИШЛИ К ВЛАСТИ И ДАВАЙ ЖРАТЬ В ТРИ ГОРЛА ИЗРЕДКА ПРОДОЛЖАЯ ЗОМБИРОВАТЬ И МАНИПУЛИРОВАТЬ ПОКА СЛЕДУЮЩАЯ ЗОМБИ ПАРТИЯ ИХ НЕ ОТТЕСНИТ ОТ КОРЫТА А ЗОМБИ ЛОЗУНГИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ТОЛЬКО В ДРУГОМ ПОРЯДКЕ И ДРУГОМ ЦВЕТЕ СКОРО ВЕСЬ ЦВЕТОВОЙ РЯД ПЕРЕБЕРУТ А СУЩНОСТЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ ТРУПОЕДЫ СТРАНЫМинюст подал иск об аннулировании регистрации 48 "партий-зомби" - Цензор.НЕТ 2312
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх