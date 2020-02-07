EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  502  9
Все про:мечеть (60) протест (301) Чубаров (804) мусульмане (227) Госмиграция (248) Исмагилов (21) ГМС (17)

 "ГМС, выходи, мы принесли паспорта", - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетировали здание Государственной миграционной службы на ул. Владимирской в центре Киева в связи паспортным контролем посетителей мечети в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Участники акции протеста  развернули свои плакаты с надписями: "Нет полицейскому произволу", "Украина - правовое государство?", "Украина - не Россия", "Покажите закон, где написано носить паспорт", "ГМС, выходи, мы принесли паспорта", "Хватит наживаться на иностранцах", "Ловите нелегалов на границе, а не возле храмов" и др.

Перед митингующими выступили организаторы акции, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, муфтий ДУМУ "Умма" Саид Исмагилов.

"Нацполиция и миграционная служба нарушали права человека, Конституцию Украины и Закон о национальной полиции по отношению к прихожанам мечети и задержанным лицам. Больше всего возмутило проведение незаконной, безосновательной проверки вблизи религиозного сооружения в молитвенный день. Охота на "нелегалов" осуществлялась когда прихожане направлялись на молитву и выходили из мечети после. Такие методы используют российские спецслужбы! С каких пор такой беспредел по российскому сценарию практикуется в нашей стране? Это позор для нынешней власти! Пока ни Государственная миграционная служба ни Национальная полиция не предоставили обоснованного ответа, в связи с чем проводилась проверка документов и на каких законных основаниях были задержаны 25 человек. Мы осуждаем подобные мероприятия в священные дни для религиозных людей и не хотим, чтобы эти рейды повторялись под мечетями, синагогами и христианскими храмами. Такие действия правоохранителей унижающие человеческое достоинство, противоречат толерантности и демократии, к которой мы все стремимся", - заявили организаторы акции протеста.

Напомним, 31 января Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети. Муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве: "В свободной стране такие методы неприемлемы". Позже в ГМС прокомментировали операцию после пятничного намаза: "На территорию мечети не входили, права человека не нарушали, обнаружили 15 нарушителей".

ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 01
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 02
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 03
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 04
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 05
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 06
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 07
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 08
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 09
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 10
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 11
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 12
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 13
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 14
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 15
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 16
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 17
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 18
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 19
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 20
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/v3174468
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Каждый день надо проверять! Этой мрази развелось, почти как на паРаше!
 показать весь комментарий
 
 



Львовский метрополитен

@natohawks

·6 февр.

Портнов призывает к физической расправе над ветераном АТО и обещает за это вознаграждение. Осталось только понять почему этой гниде все сходит с рук? Может быть господа Аваков и Баканов его хорошие друзья? Или соучастники?
"ГМС, выходи, мы принесли паспорта", - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети - Цензор.НЕТ 6954
 показать весь комментарий
 
После минувшем облавы были выявлены 15 нарушителей. 12 из них было решено депортировать из-за проблем с документами.

Зная как чиновники ГМС продают гражданство, можно увеличить количество таких проверок, но только на рынках, а не у мечети.
 показать весь комментарий
 
 
а тепер перевірити законність отримання громадянства цими дуріками, які вважають, що закони України на них не поширюються
 показать весь комментарий
 
 
хачи оборзели совсем, пусть валят в свои страны)) хачи, как кацапы, не умеют вести себя в гостях)) откуда они лезут в Украину, их уже развелось в Украине - куча..
через несколько лет - мигранты будет большой проблемой для Украины))
 показать весь комментарий
 
 
Все кто из засрашки должны быть выдворены обратно,пусть воюют за свою независимость,а не прохлаждаются тут.
 показать весь комментарий
 
 
Украина, это не кишлак)) нечего здесь командовать..
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, что в сводках полиции больше не указывается гражданство приезжих преступников.

То есть этническая преступность есть, но её как бы и нет.
Наверное к нам американцы и европейцы приезжают резать и грабить.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх