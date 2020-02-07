 "1+1 - это последний телеканал, на который вообще надо, чтобы приходили спецслужбы", - требовавшая "приглушить свободу слова" "слуга народа", экс-журналистка канала Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Об этом Василевская-Смаглюк сказала в комментарии Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, не считает ли она, что СБУ выполняет ее пожелания о необходимости "приглушить свободу слова" в Украине, обыскивая "1+1".
"Тогда, когда я говорила о подавлении свободы слова - я говорила о том, что нельзя призывать убивать президента, если он вдруг съездит на линию соприкосновения. Я имела в виду то, что нельзя призывать к физическому уничтожению кого-то. И именно это, мне кажется, уже слишком. И свобода слова должна ограничиваться свободным высказываниями своего мнения, а не угрозами в чей-либо адрес. Просто эти слова, как всегда, были вырваны из контекста, и, собственно, поэтому я стала глушителем свободы слова", - сказала нардеп.
Она отметила, что категорически осуждает обыски на "1+1".
"Потому что именно этот департамент занимается общественно важными расследованиями. И, по моему мнению, целесообразность проведения именно таких мероприятий, как обыски, в том чтобы найти, как и кто записывал премьера - они не сопоставимы с мерами, которые СБУ провела", - сказала она.
Нардеп отметила, что информацию о том, кто это сделал, "можно было узнать, проявив, возможно, другие свои способности и мероприятия, на которые СБУ имеет право, а не прибегать к обыскам".
"Мне кажется, что 1+1 - это последний телеканал, на который вообще надо, чтобы приходили спецслужбы, потому что у нас есть телеканалы, которые проходят, например, по достаточно серьезным, делам, которые касаются финансированием терроризма, но почему-то СБУ не прибегло к таким унижающим мероприятиям. И вообще я думаю, что любое расследование, которое происходит в нашем государстве, не должно задевать журналистов", - сказала Василевская-Смаглюк.
Отвечая на вопрос, каким иным образом СБУ должна была бы тогда выяснять автора записей, она сказала: "Я не буду подсказывать, но я думаю, что кибер-возможности в мире настолько широки, что даже не обыскивая человека можно узнать, что он делает в тот или иной момент".
5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. В спецслужбе пояснили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала и проходят в рамках расследования дела о прослушке в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.
Компания "1+1 медиа" опубликовала открытое письмо, обвинив СБУ в политическом шантаже и давлении на свободу медиа. В СБУ отвергают обвинения журналистов.
В установке прослушки и передаче записи журналистам СБУ подозревает сотрудников Госохраны, те опровергают обвинения.
- Ви хотіли сказати "настало"?
- Ніт!
А по друге, хто накліпав росіскомовного продукту і принизив українську мову ?
чтобы остановить носовое кровотечение,
ударьте молотком по указательному пальцу
и быстро засуньте его в ноздрю....
опухнув, он плотно заткнет ее
Низзяяя так издеваться над своим здоровьем
)))
Каждая жаба свое болото хвалит.
Лживые фейки коллеги Дубинского на "1+1" она в упор не видела и не видит.
А теперь еще и преступление против САМОГО преЗедента покрывает.
А Квартал 95 - отдельный канал в холдинге Коломойского. Там посмотреть президента можно в трусах,играющего на рояле органом ипрочие его шалости. Зебилы не додумались убрать изэфира его клоунское прошлое.
Смотрим- тут Зе встречается с Меркель, клац пультом - он мекает и в трусах бегает за Ленкой по сцене... - Кайф.
Каждый вечер?
7 дней в неделю?
Или по доброй воле там обретаетесь?
Или там так хорошо, что за уши не оттянешь?
Тогда чего жалуемся?
ОДНО СЛОВО БОЛЬШАЯ ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОМОЙКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ МОЗГОВ НАСЕЛЕНИЮ ВО ВРЕМЯ ЕГО ТОТАЛЬНОГО ГРАБЕЖА И УНИЧТОЖЕНИЯ ПОД РАЗНЫМИ БЛАГИМИ ЛОЗУНГАМИ