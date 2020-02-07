 "1+1 - это последний телеканал, на который вообще надо, чтобы приходили спецслужбы", - требовавшая "приглушить свободу слова" "слуга народа", экс-журналистка канала Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Об этом Василевская-Смаглюк сказала в комментарии Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, не считает ли она, что СБУ выполняет ее пожелания о необходимости "приглушить свободу слова" в Украине, обыскивая "1+1".

"Тогда, когда я говорила о подавлении свободы слова - я говорила о том, что нельзя призывать убивать президента, если он вдруг съездит на линию соприкосновения. Я имела в виду то, что нельзя призывать к физическому уничтожению кого-то. И именно это, мне кажется, уже слишком. И свобода слова должна ограничиваться свободным высказываниями своего мнения, а не угрозами в чей-либо адрес. Просто эти слова, как всегда, были вырваны из контекста, и, собственно, поэтому я стала глушителем свободы слова", - сказала нардеп.

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Она отметила, что категорически осуждает обыски на "1+1".

"Потому что именно этот департамент занимается общественно важными расследованиями. И, по моему мнению, целесообразность проведения именно таких мероприятий, как обыски, в том чтобы найти, как и кто записывал премьера - они не сопоставимы с мерами, которые СБУ провела", - сказала она.

Нардеп отметила, что информацию о том, кто это сделал, "можно было узнать, проявив, возможно, другие свои способности и мероприятия, на которые СБУ имеет право, а не прибегать к обыскам".

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"Мне кажется, что 1+1 - это последний телеканал, на который вообще надо, чтобы приходили спецслужбы, потому что у нас есть телеканалы, которые проходят, например, по достаточно серьезным, делам, которые касаются финансированием терроризма, но почему-то СБУ не прибегло к таким унижающим мероприятиям. И вообще я думаю, что любое расследование, которое происходит в нашем государстве, не должно задевать журналистов", - сказала Василевская-Смаглюк.

Отвечая на вопрос, каким иным образом СБУ должна была бы тогда выяснять автора записей, она сказала: "Я не буду подсказывать, но я думаю, что кибер-возможности в мире настолько широки, что даже не обыскивая человека можно узнать, что он делает в тот или иной момент".

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5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. В спецслужбе пояснили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала и проходят в рамках расследования дела о прослушке в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Компания "1+1 медиа" опубликовала открытое письмо, обвинив СБУ в политическом шантаже и давлении на свободу медиа. В СБУ отвергают обвинения журналистов.

В установке прослушки и передаче записи журналистам СБУ подозревает сотрудников Госохраны, те опровергают обвинения.