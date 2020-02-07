 "Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире пропагандистского шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой.

В своей речи российский политик использовал фразу "Drang nach Osten" (ред. - Натиск на восток), который использовался нацистской пропагандой как лозунг.

"Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Чтобы ничего не было!.. 20 июня всех уничтожим!.. На Колыму! В лагеря пойдете!.. Имена русские, а они украинцы! Быстро по-русски научитесь говорить!" - заявил Жириновский.

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