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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Жириновский (477) Россия (74874) фашизм (306) русский язык (407) Русский мир (388)

 "Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский. ВИДЕО

Глава фракции ЛДПР российской Госдумы Владимир Жириновский предложил сжечь украинские города 20 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире пропагандистского шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой.

В своей речи российский политик использовал фразу "Drang nach Osten" (ред. - Натиск на восток), который использовался нацистской пропагандой как лозунг.

"Drang nach Osten!  Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Чтобы ничего не было!.. 20 июня всех уничтожим!.. На Колыму! В лагеря пойдете!.. Имена русские, а они украинцы! Быстро по-русски научитесь говорить!" - заявил Жириновский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Это люди наши. Вот я эсэсовец, вот там гестапо, вот Гитлер, вот Муссолини. Они избиратели", - Жириновский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3174449
 
 
 Топ комментарии
 
в період 1939 до 1950 на Західній Україні зламали не одну руцкоязичну щелепу..... можемо повторити "Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский - Цензор.НЕТ 4924
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Ну что, прокуратура зеленая, реакция будет? Хотя бы заочная?
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Єто українці хотят пасоріть два братськіх народа. Так казало кацапське *****,сосалами своїх поплічників.
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Через Жириновского давно вбрасывают то, что у Путина на уме. Это вовсе не шут, не дурак. Наш президент по-прежнему хочет умиротворить и угодить Путину? Подождем 20 июня, чтобы сгореть или в лагеря. Наши братья хотят нам счастья.
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закончились хорошие таблетки, а плохие не помогают...
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Замечательная по сарказму фраза насчёт того, что у московского-совкового фашиста Жирика "хорошие таблетки закончились, а плохие не помогают".
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До смешного.Если подобное кто из украинцев про русских сказал,то весь мир задохнулся от негодования и обвинил Украину во всех смертных грехах.А тут глава фракции Думы заявляет и весь мир оглох.Будет ли реакция от Меркель,Олланда или сделают вид:"Ну вы что там хотите от этого сумасшедшего"?
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Не только мир оглох, но и МИД Украины оглох:

чего ждёт и почему молчит представитель Украины в ООН ? Коммиковское ЦКовское происхождение мешает?

Из-за этой фашисткой фразы Жириновкого можно устроить за 24 часа грандиозный пропагандисткий "хайп" МИРОВОГО масштаба в пользу Украины и мощнейшую пиар-акцию против фашистской агрессивной политики Моцквы.
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Да жирик понятно чего орет. А чего там делают две киевские гниды?
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..их там не 2, а добрый десяток ошивается уже 6 лет...за паспортами руцке и хатынками на рублевке...полишать их гражданства, тварей продажных этих, давно пора.. "Drang nach Osten! Усіх напалмом спалити! Щоб ані Києва не було, ані Львова! Швидко російською навчитеся говорити!" - Жириновський - Цензор.НЕТ 9690...
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Очень похож на Пэдриотов, когда они разглагольствуют про 73% ЗЕ! Тот же накал! Такая же тварь!
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Это не припадок душевнобольного, это краткое изложение целей России в Украине одним из ведущих российских политиков. Мы в Украине именно так и должны это воспринимать А то,что Жириновский уже неоднократно говорит о 20 июня, значит Россия что-то в июне планирует сделать в отношении нас.
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"Сегодня наш клиент в Киеве - уважаемый Виктор Федорович Янукович. Он покажет вам жару, когда закончится Олимпиада. Вы еще узнаете, что такое Янукович. Сейчас он заболел на всякий случай. А потом раздастся команда: "Патронов не жалеть!". И мы дадим патроны. Вместо денег мы дадим патроны", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия".
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Это доказательство того, что Жириновский знает в российской политике гораздо больше,чем мы можем себе представить..
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болезнь под названием "обыкновенный фашизм" прогрессирует.
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Так большая часть и так разговаривает на русском. В ВР Украины украинский язык звучит только в микрофон...
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Колись давно (років 5-6 тому) на Цензорі хтось писав з наросійців, що "Жириновский - великий чалавек!". Але жодного доказу, що жирік хоча б просто людина не надав. НЕМАЄ там людей!
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Что у этого шизанутого клоуна на языке,то у ***** в голове,клоуну дают порезвиться но в нужном ***** направлении.
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Карту купи, лапоть. Объясните этому бесноватому, что для них nach Osten - это в Японию.
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нужно таких вот "представителей россии" делать депутатами в ПАРЕ . Вот он там им расскажет про бомбардировки, геноцид т.д. А то они расслабились без такого адреналина.
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_Они будут глазки в сторону отводить и в пол от наглых уродов. Как в ооне было, когда путлеровец аглицкому дипломату говорил "в глаза мне смотреть!"... Ничтожества они. Это просто факт.
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"Если Москва - Третий Рим , то почему тогда вся Россия даже в 21-ом веке - это второй Гондурас ? "

Фраза из сообщения бывшего харьковского еврея из Хайфы на Киевском форуме )
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лять,це як треба любити гроші щоб їхати і в такому приймати участь...га,карасьов?ні честі,ні совісті,він плює їм в морду,а вони стоять *******
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Абрам-еврей,Михо-грузин,а Жириновский-славянин
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Жирику осталось недолго, пойдет скоро за кабздоном. Такая туша холестериновая долго не протянет. А карасев только из гей-клуба? Не успел переодеться?
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Владимир Вольфович- Вы дебил(((((
Давно слушаю бред, что рассея могла-бы нас давно захватить, завоевать и т.д......
Теперь пытаюсь пояснить.....
-Пускай какой-то дебил нанесет по Украине "ядерный" удар.... Страна, которая имеет 5 !!! АЭС ( из них одна не действующая) + Днепровский каскад ГРЭС........ Хай попробуют....... Останется только верховье рассеи и Зауралье (хотя там давно Китайцы).
В остальном- флаг в руки Владимиру Вольфовичу и, барабан ему на шею..........
Починайте)))))))))))
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Лише тупа істота не розуміє те що кацапи мріють знищити українців.
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Володимир Путін хворий на рак. Про це пише ряд російських ЗМІ, посилаючись на джерела в оточенні президента РФ.

Жирик бери Карасева і вспливай, фуйлу кронти.
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Так это ж прошлогодний еще его отжиг. Чего сейчас в новостях всплыл?
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если не верите, проверьте 1989-1993 год Балтииские страны, надо добавить ещё - на коленях наш газ и нефть будите пpосить, офигеть на сколько глупы руцкие и не очень руцкие в мацкве, ничего нового, всё те же грабли, толькo Украинские будет чяжелее и с метала, песта будет русне. "Drang nach Osten! Усіх напалмом спалити! Щоб ані Києва не було, ані Львова! Швидко російською навчитеся говорити!" - Жириновський - Цензор.НЕТ 2012
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В задачі питається: "А якого, собссно, х-я цих "карасьових" і у нас використовують, як експертів?" Вони не інтерв"ю повинні давати, а свідчення в СБУ.
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Все послушали жириновского, и начали говорить по руски
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А поточній владі "какая разніца". Ось ще одне хворе... "Drang nach Osten! Усіх напалмом спалити! Щоб ані Києва не було, ані Львова! Швидко російською навчитеся говорити!" - Жириновський - Цензор.НЕТ 7181

"Drang nach Osten! Усіх напалмом спалити! Щоб ані Києва не було, ані Львова! Швидко російською навчитеся говорити!" - Жириновський - Цензор.НЕТ 3840

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ну и ? где уголовное дело по этому заявлению?
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Це не входить в миролюбні плани наших політиків. "Проста нада перестать стрілять" на всіх фронтах. А там само розсосеться якось.
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Жид москальський. Коли була Русь-Україна, то московії і близько не було. Їх зробила Орда, яка там пройшла і навчила правильно пісяти і одягатися. А українці, тодішні руси, принесли вам віру і церковну мову, якою ви ніби трішки навчилися розмовляти, перебадяживши її з українською. Поєхай у Біробіджан, там для таких, як ти зробили область, а ти в мацкві фраєришся. Кобздон уже докобздонився. Ти знаєш які сильні у нас мольфари? Так краще тобі мовчати. А ви нелюди, вчіть краще китайську. Бо за місяць не вивчите, а китайці не ми, не знаєш мови, немає рису.
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Ви зараз так звернулися до них, ніби до людей. Завелика їм честь.
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нельзя писать жыд. нужно писать особь мыролюбно реформаторской национальности.
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После того как после выступления Путина весь зал поднялся и аплодировал , Израиль и израильский народ для миллиардов людей на Земле перестали быть человечными. В то время когда Путин выступал в Иерусалиме, российские самолеты бомбили Сирию и убивали детей. И про эти тысячи смертей в Сирии и Украине, которые происходят сегодня , никто даже не вспоминает. Такое впечатление, что иудеи ни украинцев, ни сирийцев людьми не считают. (С)
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у жиріка нє хватаєт бєнзіна - уже надривно і нє убєдітєльно
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кацапо-фашисткую и ватную падаль будет выжигаем под корень!
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Братья русские , вы когда палить начнете хоть убедитесь что бы Ослик Оманский не пострадал - ваша ж гнида .
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Де наше ДБР? Срочно порушити кримінальну справу по 40 млн. епізодів, бо цей "одноплемінник" деяких, погрожував всім українцям спалити їх, вбивати і т.п.
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Все видео про жирика -старого гомосексуалиста из купленного кацапами фб и ютуба удалены.
Из ранее бывших десятков видео жирика в бане с мальчиками в инете через поиск гугл осталось только одно неопределенное видео, где молоденькие рашисты только матрас с жириком в бассейне пытаются сношать.
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Смотрю на экзерсисы Жириновского и понимаю, что фашиствующий жид это страшно. Вот тки, как он и отправляли своих соплеменников в Освенциме в печи и газовые камеры. А потом потомки арбайт капо и блоковых верещат о Холокосте не признают Голодомор геноцидом украинцев.
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Я по секрету скажу. мыролюбствующий намного страшнее и хуже.
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Перечитую зараз повісті про гетто у Львові,написані,до речі,в більшості самими євреями (Дівчинка в зеленому светері,Шоа і Львові,Спогади львівського раввина...) і мушу сказати,що ніхто з такою жорстокістю не знищував і не знущався з євреїв як самі євреї...Юденрати (єврейська поліція) переплюнула німецьких есесівців і українських поліцаїв...Не помогло...І їх повбивали у свою чергу...
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Совсем плох стал старик, усыпили бы, больно смотреть как его глючит.
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Владімір Вульфавіч, возьміте ка лучше двоїх отборнеших золдат Ірака і сходіте в баньку, послушайте там Чайкофскаго, Достоевского.. "Drang nach Osten! Усіх напалмом спалити! Щоб ані Києва не було, ані Львова! Швидко російською навчитеся говорити!" - Жириновський - Цензор.НЕТ 1749
Потом садітесь в свой джип, єжайте на ранчо і учітє іспанскій язик.
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Это надо крутить по всем европейским каналам.Пусть ляди двуличные прозревают.
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Россияне всегда предлагали сумасшедшие деньги за открытие Северо-Крымского канала. Во времена предыдущего президента называлась сумма в сотню миллионов долларов. Разумеется, неофициальные выплаты. Сейчас эти суммы, конечно же, возросли. Поэтому заинтересованность отдельных должностных лиц в этой проблеме понятна.
Несколькими источниками подтверждено, что 11 февраля на админгранице Крыма будет выездное заседание Комитета по правам человека Верховной Рады. Если Комитет по правам человека - не Комитет по вопросам агрополитики, не по вопросам экологии, не по вопросам национальной безопасности - внезапно едет в Херсон и внезапно посещает дамбу на Северо-Крымском канале. Не СИЗО, не интернат, не тубдиспансер или что-то еще, связанное с правами человека, а дамбу.
Нужно внимательно наблюдать за тем, какие чиновники и депутаты туда поедут, для чего, на каких основаниях, что они будут делать, кто принимал такое решение, кто ставил подпись в приказе о командировке и так далее.
Это может приостановить или остановить процесс государственной измены. Но если мы даём воду на Крым, мы от него отказываемся.
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Ніщо так не призупиняє процес держзради, як коктейль Молотова на Майдані...
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Вольфович тупой, не знает, что в Галычине прицисаре отлично говорили по немецки.
И сейчас будем говорить и по-английски, и по-польски, и по немецки
А вы так и останетесь ватой "Drang nach Osten! Усіх напалмом спалити! Щоб ані Києва не було, ані Львова! Швидко російською навчитеся говорити!" - Жириновський - Цензор.НЕТ 122
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Это еще раз подтверждает тезис Володина и Гесса
«Путин есть-есть Россия,
Нет Путина -нет России»
Вячеслав Володин. 2014
«Германия это Гитлер,
Гитлер это Германия»
Рудольф Гесс 1934
Россия начала себя сравнивать с 3м Римом,
Как Германия в свое время 3м Райхом. Символично
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блохастая шавка **йла, без коМАНДЫ хозяина голоса не подает.
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НИКАКОЙ РЕАКЦИИ СБУ И ВООБЩЕ НИКОГО! ПИ#ЗДАНУЛ БЫ ТАКОЕ НАПРИМЕР ЯРОШ ПО ТЕЛЕКУ ЧТО НАДО ВСЕХ РАСЕЯН СПАЛИТЬ, УЖЕ ВЕСЬ МИР БЫ ОБСУЖДАЛ КАКИЕ ТУТ БЄНДЄРЫ ЖИВУТ, МЛАДЕНЦЕВ ЖАРЕНЫХ КУШАЮТ... ИНФО ВОЙНА ПРОИГРАНА, И СО СМЕНОЙ *********** ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЛИВ
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А ведь этот мудак такой же представитель воробьиного народца как и наше зепрезерыло со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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А чим погано знати багато мов? Москаль тільки даун - крім маскальською ніякої іншої мови не знає. Ви скоро у. бки маскальські православні китайською заговорити і сонцю молитися будете - Китай з часом поглине орду. Вся земля маскальські лопухами поросла, а тим дятлам всього мало, всюди свій ніс пхають.
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Старый, полудохлый, протухший пивень раскукарекался. Причем "пивень" в прямом блатном кацапском же понятии. С мертвыми глазами и грязным языком.
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Мда... Нет чтобы этому маланцу в харю запустить кружкой или просто в рыло заехать кулаком. Стоят, улыбаются, кивают... От уже хохлы-малоросы... Даже если тебе за это деньги платят - неужели там где-то внутри не пошевелилось ничего??? Неужели гордости никакой не осталось???
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і що ніхто не може написати офіційну заяву в Гаагу на цього руSSкого Терориста жириновського?!
а взагалі, я знову ж, в 3363-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !
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"Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский" - на ожиревшего и проворовавшегося шута старого уже можно не обращать внимание, но ещё удивляет реакция зомбимоскалей, вместо того, чтобы начистить ему жирное рыло, они скалят зубы, эта биомасса опасна для всего человечества.
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