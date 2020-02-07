 "Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире пропагандистского шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой.
В своей речи российский политик использовал фразу "Drang nach Osten" (ред. - Натиск на восток), который использовался нацистской пропагандой как лозунг.
"Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Чтобы ничего не было!.. 20 июня всех уничтожим!.. На Колыму! В лагеря пойдете!.. Имена русские, а они украинцы! Быстро по-русски научитесь говорить!" - заявил Жириновский.
чего ждёт и почему молчит представитель Украины в ООН ? Коммиковское ЦКовское происхождение мешает?
Из-за этой фашисткой фразы Жириновкого можно устроить за 24 часа грандиозный пропагандисткий "хайп" МИРОВОГО масштаба в пользу Украины и мощнейшую пиар-акцию против фашистской агрессивной политики Моцквы.
Фраза из сообщения бывшего харьковского еврея из Хайфы на Киевском форуме )
Давно слушаю бред, что рассея могла-бы нас давно захватить, завоевать и т.д......
Теперь пытаюсь пояснить.....
-Пускай какой-то дебил нанесет по Украине "ядерный" удар.... Страна, которая имеет 5 !!! АЭС ( из них одна не действующая) + Днепровский каскад ГРЭС........ Хай попробуют....... Останется только верховье рассеи и Зауралье (хотя там давно Китайцы).
В остальном- флаг в руки Владимиру Вольфовичу и, барабан ему на шею..........
Починайте)))))))))))
Жирик бери Карасева і вспливай, фуйлу кронти.
Из ранее бывших десятков видео жирика в бане с мальчиками в инете через поиск гугл осталось только одно неопределенное видео, где молоденькие рашисты только матрас с жириком в бассейне пытаются сношать.
Потом садітесь в свой джип, єжайте на ранчо і учітє іспанскій язик.
Несколькими источниками подтверждено, что 11 февраля на админгранице Крыма будет выездное заседание Комитета по правам человека Верховной Рады. Если Комитет по правам человека - не Комитет по вопросам агрополитики, не по вопросам экологии, не по вопросам национальной безопасности - внезапно едет в Херсон и внезапно посещает дамбу на Северо-Крымском канале. Не СИЗО, не интернат, не тубдиспансер или что-то еще, связанное с правами человека, а дамбу.
Нужно внимательно наблюдать за тем, какие чиновники и депутаты туда поедут, для чего, на каких основаниях, что они будут делать, кто принимал такое решение, кто ставил подпись в приказе о командировке и так далее.
Это может приостановить или остановить процесс государственной измены. Но если мы даём воду на Крым, мы от него отказываемся.
И сейчас будем говорить и по-английски, и по-польски, и по немецки
А вы так и останетесь ватой
«Путин есть-есть Россия,
Нет Путина -нет России»
Вячеслав Володин. 2014
«Германия это Гитлер,
Гитлер это Германия»
Рудольф Гесс 1934
Россия начала себя сравнивать с 3м Римом,
Как Германия в свое время 3м Райхом. Символично
а взагалі, я знову ж, в 3363-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !
Путлер и Гитлер теперь слились воедино.