 Я не воспринимаю слова "слуги народа" Ткаченко как угрозы, он еще не дорос до этого, - нардеп от "Батькивщины" Кучеренко. ВИДЕО

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Кучеренко сообщил, что кроме заявления в полицию, он также написал в Регламентный комитет.
"Я считаю, что давайте, принимайте, чтобы на 2-3 заседания его дисквалифицировали из зала. Ну нельзя в зале так себя вести", - сказал он.
"Я в своем заявлении написал, что не воспринимаю его болтовню как угрозы, я не вижу в нем никакой угрозы для жизни. Он не дорос еще до этого. Но ругаться грубо, нецензурно... Я еще раз повторяю: первое, что мне сделали мои дети - они позвонили и спросили, кто эти депутаты, которые так себя ведут. Это же оскорбление отца. Поэтому, откровенно говоря, здесь во многом моя позиция как отца, я должен реагировать, и что-то ребятам объяснять, что так делать нельзя", - добавил Кучеренко.
На вопрос о том, оскорбило ли его такое поведение коллеги, Кучеренко ответил: "Я уже взрослый мальчик. Я столько повидал в жизни, я был в таких ситуациях бурных, что я на это не обращаю внимание. Если бы не мои дети, не общественный резонанс, я бы вообще забыл об этом парне. Я и сейчас не помню его фамилии. То, что он был директором этого шоу-бизнеса - еще не причина для того, чтобы я знал этого депутата. Он еще как депутат - ноль целых ноль десятых. Извини, не обижайся, дорогой народный депутат. Ты прояви себя, выйди на трибуну, защити какую-то идею, какие-то законопроекты. Сделай что-нибудь полезное, тогда с тобой, как с депутатом, можно будет общаться".
Напомним, вчера нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента из "Батькивщины" Алексея Кучеренко в сессионном зале парламента.
Круть, - прям парламет лугандонии, ренесанс...
Ты вообще знаешь хоть что то про этого дедулю-хапугу?
хотя,у зепри3,14здков свой кодекс чести,пардон..
В ответ председатель ВР Дмитрий Разумков сказал, что, возможно, блокирование трибуны и является позицией меньшинства. "Когда ломают средства работы ВРУ, когда препятствуют выполнять обязанности своим коллегам, то я думаю, что это не совсем правильный подход", - добавил спикер.Источник: https://censor.net.ua/n3174439
Согласен с Разумковым на все 100%.Ну и не все в Батькивщине лишены совести,как Кучеренко и ЮВТ.Очень было жаль смотреть вчера на уважаемого мною бывшего министра иностранных дел Бориса Тарасюка.Было видно,что чувствовал он себя не в своей тарелке.
Ви на обличчя цього Ткаченка подивітся, ну все по Ламброзо.