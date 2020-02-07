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 Политика Украины
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Все про:Кучеренко (45) мат (70) Батькивщина (1844) Ткаченко Максим (7)

 Я не воспринимаю слова "слуги народа" Ткаченко как угрозы, он еще не дорос до этого, - нардеп от "Батькивщины" Кучеренко. ВИДЕО

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, заявил, что не воспринимает брань депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко во время заседания 6 февраля в его сторону, как угрозы.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кучеренко сообщил, что кроме заявления в полицию, он также написал в Регламентный комитет.

"Я считаю, что давайте, принимайте, чтобы на 2-3 заседания его дисквалифицировали из зала. Ну нельзя в зале так себя вести", - сказал он.

"Я в своем заявлении написал, что не воспринимаю его болтовню как угрозы, я не вижу в нем никакой угрозы для жизни. Он не дорос еще до этого. Но ругаться грубо, нецензурно... Я еще раз повторяю: первое, что мне сделали мои дети - они позвонили и спросили, кто эти депутаты, которые так себя ведут. Это же оскорбление отца. Поэтому, откровенно говоря, здесь во многом моя позиция как отца, я должен реагировать, и что-то ребятам объяснять, что так делать нельзя", - добавил Кучеренко.

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На вопрос о том, оскорбило ли его такое поведение коллеги, Кучеренко ответил: "Я уже взрослый мальчик. Я столько повидал в жизни, я был в таких ситуациях бурных, что я на это не обращаю внимание. Если бы не мои дети, не общественный резонанс, я бы вообще забыл об этом парне. Я и сейчас не помню его фамилии. То, что он был директором этого шоу-бизнеса - еще не причина для того, чтобы я знал этого депутата. Он еще как депутат - ноль целых ноль десятых. Извини, не обижайся, дорогой народный депутат. Ты прояви себя, выйди на трибуну, защити какую-то идею, какие-то законопроекты. Сделай что-нибудь полезное, тогда с тобой, как с депутатом, можно будет общаться".

Напомним, вчера нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента из "Батькивщины" Алексея Кучеренко в сессионном зале парламента.

Источник: https://censor.net.ua/v3174426
 
   
 Топ комментарии
 
Арахамии-Брауну..чемодан...вокзал...абхазия или сша...пусть там мандарины продаёт.
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у зебилов пугалка еще не выросла
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нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента из "Батькивщины" Алексея Кучеренко...
Круть, - прям парламет лугандонии, ренесанс...

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Арахамии-Брауну..чемодан...вокзал...абхазия или сша...пусть там ********* продаёт.
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В чем???
Ты вообще знаешь хоть что то про этого дедулю-хапугу?
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Так загугли. Это чмо в Запорожье начинало
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Так их, Зедебилов - половой тряпкой да по мордасу!
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Похоже БЮТовец Кучеренко пошёл на попятную, т.е. глотнул немного ЗЕлёной слизи. А может испугался, что пи...ды всё таки получит
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лугандонский дурачок максимка слабо понимает,на кого он пытался прыгнуть..
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Похоже Максимка срать хотел на эту КУЧу дерьма!
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та не,похоже,что он просто 3,14дло и дешёвый клоун - сказал,и не сделал..
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Да не, он то прыгнул, а куча дерьма отползла.....
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если пацан,каким пытался выглядеть клоун максимка обещает при людях дать 3,14ы и спрыгивает - то он дешевка и 3,14здло,по всем раскладам так..
хотя,у зепри3,14здков свой кодекс чести,пардон..
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все на "зеленом" внимание сконцентрировали, а чего старичок там вообще стоял и что сделал полезного будучи много лет министром ЖКХ мало кого интересует
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Что зе-клоуны, что йульки- ************** клоуны..- какая разница !!! Я не воспринимаю слова "слуги народа" Ткаченко как угрозы, он еще не дорос до этого, - нардеп от "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 384
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Юлина шворка сторит из себя человека!
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Просто тупорылое животное, случайно оказавшееся, как и многие, в Раде. В Батькивщине я не разу не видел хамства, нет, раз было, но не в такой и близко форме. Не культурные, наглые, безолаборные, зелено-молодо. Не место им там и чем раньше, тем лучше.
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Неуважаемый отец Кучеренко.Объясните своей "матери"-Тимошенко Ю.В.,что так вести себя ,как ведет себя она,занимать чужое кресло,устраивать драки,и ломать народное имущество(микрофоны),ну ни как нельзя.Во первых,это уголовное преступление.Во вторых,какой моральный пример вы все подаете молодежи,своим детям?Стыдно,папаша,что в таком почтенном возрасте,вы этого так и не поняли.
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Народный депутат Михаил Цимбалюк (фракция "Батькивщина") извинился перед председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым за то, что накануне с коллегами блокировал президиум парламента.

В ответ председатель ВР Дмитрий Разумков сказал, что, возможно, блокирование трибуны и является позицией меньшинства. "Когда ломают средства работы ВРУ, когда препятствуют выполнять обязанности своим коллегам, то я думаю, что это не совсем правильный подход", - добавил спикер.Источник: https://censor.net.ua/n3174439

Согласен с Разумковым на все 100%.Ну и не все в Батькивщине лишены совести,как Кучеренко и ЮВТ.Очень было жаль смотреть вчера на уважаемого мною бывшего министра иностранных дел Бориса Тарасюка.Было видно,что чувствовал он себя не в своей тарелке.
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А разве он угрожал по моему он предлагал.
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Ну, що сказати, Олексій Кучеренко у даному разі на 100% правий.
Ви на обличчя цього Ткаченка подивітся, ну все по Ламброзо.
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Прикро що у нас багато тих хто думає, що у цього так би мовити депутата, то вирвалось, люди добрі, як що воно так говорить з людьми похилого віку, воно так говорить з усіма і причому все своє життя, і такого сміття там 99% в зелених рядах.
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Прежде всего надо самому вести себя достойно и не провоцировать на хамство с другой стороні.
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