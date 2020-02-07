 Я не воспринимаю слова "слуги народа" Ткаченко как угрозы, он еще не дорос до этого, - нардеп от "Батькивщины" Кучеренко. ВИДЕО

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кучеренко сообщил, что кроме заявления в полицию, он также написал в Регламентный комитет.

"Я считаю, что давайте, принимайте, чтобы на 2-3 заседания его дисквалифицировали из зала. Ну нельзя в зале так себя вести", - сказал он.

"Я в своем заявлении написал, что не воспринимаю его болтовню как угрозы, я не вижу в нем никакой угрозы для жизни. Он не дорос еще до этого. Но ругаться грубо, нецензурно... Я еще раз повторяю: первое, что мне сделали мои дети - они позвонили и спросили, кто эти депутаты, которые так себя ведут. Это же оскорбление отца. Поэтому, откровенно говоря, здесь во многом моя позиция как отца, я должен реагировать, и что-то ребятам объяснять, что так делать нельзя", - добавил Кучеренко.

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На вопрос о том, оскорбило ли его такое поведение коллеги, Кучеренко ответил: "Я уже взрослый мальчик. Я столько повидал в жизни, я был в таких ситуациях бурных, что я на это не обращаю внимание. Если бы не мои дети, не общественный резонанс, я бы вообще забыл об этом парне. Я и сейчас не помню его фамилии. То, что он был директором этого шоу-бизнеса - еще не причина для того, чтобы я знал этого депутата. Он еще как депутат - ноль целых ноль десятых. Извини, не обижайся, дорогой народный депутат. Ты прояви себя, выйди на трибуну, защити какую-то идею, какие-то законопроекты. Сделай что-нибудь полезное, тогда с тобой, как с депутатом, можно будет общаться".

Напомним, вчера нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента из "Батькивщины" Алексея Кучеренко в сессионном зале парламента.