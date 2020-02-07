 "Он мои мысли озвучил", - глава фракции "СН" Арахамия поддержал соратника Максима Ткаченко, угрожавшего дать "п#зды" нардепу Кучеренко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Арахамии, Кучеренко длительное время провоцировал нардепов от "Слуги народа".
"Он озвучил мои мысли", - сказал Арахамия о действиях Ткаченко. - "Вы просто не видели как они тихонько расшатывали и пытались радикализировать. Они вчера хотели драки. Вы же видели как Власенко вчера пытался устроить драку. Но у нас была четкая позиция".
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Откуда в этой маленькой чумазой головке могут завестись МЫСЛИ ?
Там одни рефлексы: жрать, хватать и снова жрать.
Неожиданные откровения (Часть 1)
Неожиданные откровения (Часть 2)
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
И шоб бараны подпевали...
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н@@@шь* - производная от глагола, обозначающего действие, совершаемое в процессе интимной близости, в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.