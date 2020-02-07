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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Кучеренко (45) мат (70) парламент (889) Ткаченко Максим (7)

 "Он мои мысли озвучил", - глава фракции "СН" Арахамия поддержал соратника Максима Ткаченко, угрожавшего дать "п#зды" нардепу Кучеренко. ВИДЕО

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия поддержал соратника Максима Ткаченко, который угрожал нардепу от "Батькивщины" Алексею Кучеренко в зале Верховной Рады с использованием ненормативной лексики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Арахамии, Кучеренко длительное время провоцировал нардепов от "Слуги народа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "За "клоуна", бл#дь, вы сейчас п#зды получите", - "слуга народа" Максим Ткаченко ведет дискуссию в ВР с нардепом от "Батькивщины" Кучеренко. ВИДЕО

"Он озвучил мои мысли", - сказал Арахамия о действиях Ткаченко. - "Вы просто не видели как они тихонько расшатывали и пытались радикализировать. Они вчера хотели драки. Вы же видели как Власенко вчера пытался устроить драку. Но у нас была четкая позиция".

Видео 112

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы крутые... Мы с восхищением смотрим, как развивается дискуссия в парламенте", - Гончарук - нардепам. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3174423
 
 
 Топ комментарии
 
дайте кто-нибудь ему селедки...ну это ж невозможно читать!
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та да. нужно 7% секте потужных покращень уже давно пора на укольчики в полату.
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Спрыгуй с наркотиков на водку,ты ж так долго не протянешь.
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Вы себя в зеркале давно видели-чмо на чме полторометровые шавки?
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"...он мои мысли овучил..."
Откуда в этой маленькой чумазой головке могут завестись МЫСЛИ ?
Там одни рефлексы: жрать, хватать и снова жрать.
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АраХАМія "думає" матюками? Не здивований...
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Это ли не угроза державному диячу? Пора писать заяву в ГБР!!!
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Жах. Яке ж бидло прокралося у владу.
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Да оно не прокралось,а заехало на белом коне.Вернее.на ЗЕлёном.
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Вот бы они так жопу рвали за повышение пенсий, зарплат. А то только жопу рвут за те законы за которые им платят.
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ЭТА ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ РОЖА СЕЙЧАС РУЛИТ ГОСУДАРСТВОМ ! НО ДАВЛЕНИЕ в котле все возрастает и вскоре достигнет критической,арахамия---ГОТОВЬ САМОКАТ В РОСТОВ !!!!!!
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ЭТА ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ РОЖА СЕЙЧАС РУЛИТ ГОСУДАРСТВОМ ! НО ДАВЛЕНИЕ в котле все возрастает и вскоре достигнет критической,арахамия---ГОТОВЬ САМОКАТ В РОСТОВ !!!!!!
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Фу, мразота. Найдеться таке ж бидло і на його тата і маму. Бумеранг
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По этому поводу у Анти-колорадоса как-раз сегодня вышло 2 статейки. Букв у него, как всегда, много, поэтому -- ссылки на лонгрид (впереди выходные "Він мої думки озвучив", - глава фракції СН Арахамія підтримав соратника Максима Ткаченка, який погрожував дати "п#зди" нардепу Кучеренку - Цензор.НЕТ 560 ):
Неожиданные откровения (Часть 1)

Неожиданные откровения (Часть 2)
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Не-не-не. Нас не на@@@шь*. Мысли АраХамлы звучат совершенно по-другому - сидеть верхом свесивши ноги на вершине Казбека до всрачки обожравшись хачапури, пхали и сациви, до уссыкачки опившись Хванчкары, на всю глотку горлопанить:
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
И шоб бараны подпевали...
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н@@@шь* - производная от глагола, обозначающего действие, совершаемое в процессе интимной близости, в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
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Кто бы вас вех ******** и расстрелял, как завещал Кузьма.
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Щось той тхір розвонявся не на жарт.Забув,що він тут ніхто.Правильно говорять-пусти свиню за стіл,а вона й ноги на стіл.
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