 "Он мои мысли озвучил", - глава фракции "СН" Арахамия поддержал соратника Максима Ткаченко, угрожавшего дать "п#зды" нардепу Кучеренко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Арахамии, Кучеренко длительное время провоцировал нардепов от "Слуги народа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "За "клоуна", бл#дь, вы сейчас п#зды получите", - "слуга народа" Максим Ткаченко ведет дискуссию в ВР с нардепом от "Батькивщины" Кучеренко. ВИДЕО

"Он озвучил мои мысли", - сказал Арахамия о действиях Ткаченко. - "Вы просто не видели как они тихонько расшатывали и пытались радикализировать. Они вчера хотели драки. Вы же видели как Власенко вчера пытался устроить драку. Но у нас была четкая позиция".

Видео 112

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы крутые... Мы с восхищением смотрим, как развивается дискуссия в парламенте", - Гончарук - нардепам. ВИДЕО