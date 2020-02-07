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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВСК (205) Фриз (177) Шеремет (395) Европейская Солидарность (248)

 В Раде зарегистрировано постановление о создании ВСК по делу Шеремета, - Фриз. ВИДЕО

В состав ВСК по рассмотрению дела Павла Шеремета вошли представители фракции "Слуга народа", "Батькивщина", "Голос", "Европейская Солидарность" и внефракционные нардепы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Раде заявила нардеп от "Евросолидарности" Ирина Фриз.

"Мы стремимся в рамках демократического парламентского контроля создать площадку в стенах парламента, для обеспечения беспристрастного, незаангажированного рассмотрения этого дела. Чтобы граждане Украины могли убедиться, что это дело вызывает резонанс не только за стенами парламента. ... Вместе мы стремимся довести это дело до логического конца, потому что не хотим, чтобы виновных назначали, не хотим, чтобы подвергалась сомнению репутация правоохранительных органов или судебной системы", - отметила нардеп.

Фриз надеется, что после рассмотрения постановления на регламентном комитете в следующую среду постановление о ВСК будет вынесено в зал для голосования.

Напомним, ранее Рада создала следственную комиссию по делу Гандзюк и других активистов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3174420
 
 
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Там очень длинный список следаков, прокуроров и судий, начиная с ЗЕ, Рябошапки и Авакова, которые на прессконференции вынесли приговор еще до начала следствия.

Поэтому проблему решать надо комплексно - мочить ЗЕлень квадратно-гнездовым методом. даже, если пара "зеленых" попадет под раздачу случайно, Украина от этого все равно в перспективе выиграет.
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Судят этого.
У Раді зареєстровано постанову про створення ТСК щодо справи Шеремета, - Фріз - Цензор.НЕТ 7739

А грохнул этот, и Аваков знает.
У Раді зареєстровано постанову про створення ТСК щодо справи Шеремета, - Фріз - Цензор.НЕТ 2000


"Нацдружины. Кто их создал и зачем? Аваков и Геращенко под прикрытием крепких парней из России." https://www.youtube.com/watch?v=PTrAoxGbeY4&t=319s

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Что хорошо? Хорошо, что опять лапшу будут вешать с этой комиссией, пока народ не устанет от этой темы? Таким вот образом все и спустят по течению зеленого говна.
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«ВСК.
І. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає порядок виконання вправ та вимог військово-спортивного комплексу (далі - ВСК),
2. ВСК - це комплекс фізичних військово-прикладних вправ і вимог для військовослужбовців, направлених на підвищення їх усебічної фізичної готовності до виконання службово-бойових завдань за призначенням, стимулювання до самовдосконалення з питань фізичної підготовки та пропаганду здорового способу життя.»
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Увеличение количества участников - распыление ответственности за зашквар.
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