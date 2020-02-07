 Требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов и готовы поддерживать любые шаги для приближения к ЕС и НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в видообращении на странице в сети Facebook заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
"Год назад по моему представлению Верховная Рада закрепила в Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Новый Президент вроде бы подтвердил европейский и евроатлантический курс Украины. Новая Верховная Рада по инициативе команды "ЕС" - проголосовала за постановление о неизменности именно такой стратегии", - заявил Порошенко.
Однако, как подчеркнул он, необходимо подкрепить слова конкретными делами.
"Мы требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов. Как единственная государственная оппозиционная сила - готовы поддерживать любые шаги власти, которые приближают нас к ЕС и НАТО", - подчеркнул Порошенко.
В мае состоится Парламентская ассамблея НАТО.
"Наша задача - добиться, чтобы Ассамблея обратилась к главам государств и правительств стран-членов НАТО с призывом предоставить Украине План действий относительно членства. Реальный ПДЧ, в отличие от национальных программ, предусматривает обязательства не только со стороны Украины, а и со стороны самого НАТО - принять страну, когда она выполнила план. Вот почему я так настойчиво требую от власти занять в этом вопросе активную наступательную позицию", - сообщил Порошенко.
"А когда видим как Россия целенаправленно разрушает проукраинскую коалицию при очевидной беспомощности украинской власти, понимаем, что, возможно, сейчас едва ли не последняя возможность получить ПДЧ в среднесрочной перспективе. Двери будут открыты не всегда. И окно возможностей тоже закроется. Упустим шанс - потомки не простят!" - подытожил Порошенко.
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А ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, КОГДА ТАМ В ЕС НАКОНЕЦ ТО ОКЛЫГАЮТ И ПЕРЕСТАНУТ ВЫРАЖАТЬ СВОЁ ,,БЕЗГРАНИЧНОЕ БЕСПОКОЙСТВО" И Т.Д, И ПЕРЕЙДУТ НАКОНЕЦ ТО К АТИВНОЙ ОБОРОНЕ И НАСТУПЛЕНИЮ.... СДАТЬСЯ В ПЛЕН. 😂😅😂
И ЭТО АРХИ НАИКРТЧАЙШИЙ ПУТЬ В НАТО И В ЕС. ОСТАЛЬНОЕ ПУСТОЕ БАЛАБОЛЬСТВО ИПСТОБРЁХСТВО. 😂😅😂
Когда Мосейчук вчера говорила о хейте, мне хотелось спросить: а кто три года уничтожал Петра?
Кто, забыв о нейтральности, орал и набрасывался на Янину Соколову?
Когда Ткаченко говорит про дезинформацию, хочется спросить: а на каком канале пробили дно омерзительным сюжетом об "убитом брате Порошенка"?
Они сами великолепно знают, что такое хейт и дезинформация.
Они в этом спецы.
И очень боятся, что бумеранг сделает круг и все это теперь будет использовано против них.
Алёна Яхно
"Я считаю, что государства, которые в данный момент замешаны во внутренние и региональные конфликты, не могут претендовать на членство в НАТО, - цитирует главу немецкого правительства агентство AFP. - НАТО - это союз государств, объединенных общими интересами безопасности, а не государств, занятых своими внутренними проблемами". https://www.dw.com/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE/a-3182680
Сказано в лоб: НАТО нужно его членам для уменьшения своих проблем, а если принять Грузию и Украину, то у сегодняшних членов проблем станет больше. Так что - нафиг, нафиг
Вписали с подачи Пороха в конституцию "хочу в НАТО", там прямо послали на..... Так что призывы пана Пороха - чистая подстава для Зе: не поддержит - нарушает конституцию, поддержит - получит плюху, как и он получил. Точнее, получила Украина благодаря Пороху.
А кому нужна проблемная Украина? Только *****. Он большинство этих проблем и создает.
Пан Порох реально ведет к замораживанию конфликта, одновременно требуя ускорения вступления в НАТО. Дураком Пороха никогда не считал, полагаю, это продолжение его политики по расколу украинского общества.
Он большинство этих проблем и создает.
Вот в этом и проблема - виноват укр проблемах дядя, потому можно ничего не делать, а только жаловаться и просить. Напр проблемы с Томасом и расколом по религии тоже Кремль создал?
Неожиданные откровения
Пару дней назад, у меня состоялся довольно забавный разговор, который наложился на то, что сейчас валится из Сети сплошным потоком. Сразу предупрежу, что прямо - не общаюсь с любителями стекломоя, шансона и «русского мира», ибо нервы и так есть куда девать. Тем не менее, приходится общаться с людьми, которые и образование имеют, и жизненный опыт, но переобувшиеся при эпидемии зеленого вируса просто мгновенно. Именно эта категория людей, сейчас показывает довольно интересный эффект, который и удалось увидеть в чистом виде, во время этого разговора.
В общем, пациент сам рассказал, почему он переобулся весной. Он достиг такого возраста и амбиций, что ему очень хотелось пойти работать на какие-то высокие должности в прокуратуру, либо стать судьей в Киеве. Вроде как и образование позволяет, и опыт работы - не маленький, но все как-то у него не получалось. Уж не знаю, какие он там реальные усилия для этого прилагал, но если бы оказался судьей или великим прокурорским, я бы об этом узнал.
Так вот, Остапа понесло на откровения и он сам, без вопросов, поведал о том, чего ему хотелось получить от переобувания в зеленку. Он сказал, что смена власти всегда несет новые возможности, а в связи с тем, что эти обещали поставить новые лица, он все это воспринял как просто исключительную возможность выбиться в круг людей, которых сейчас показывают по телевизору, как они заказывают проституток по сто долларов, или трясут бородой в ночном клубе с путанами. То есть - попасть в круг важных и ответственных товарищей.
И надо заметить, пациент - не глупый и очень энергичный, но как оказалось, он так и не впрыгнул «в последний вагон уходящего поезда», как он это сказал, имея в виду свой возраст. Как работал адвокатом, так и продолжает это делать сейчас. Зная о том, какими фамилиями он жонглировал и с кем он начинал работать в какой-то структуре Фирташа, можно было предположить, что у него должно было все сложиться, поскольку те сейчас действительно не выводятся из телевизора, но - нет.
И вот пациент поведал, что потолкался по коридорам власти, в поисках наиболее удачного места и передумал. Еще раз хочу отметить, человек отнюдь не глупый и не ведущийся на совсем уж лоховские разводы нынешнего комик-шоу, которые хавает остальной пипл. Он умеет подмечать важные детали, складывать их в кучу и анализировать. Это он и сделал, после чего сказал о своих выводах.
По его мнению, ситуация оказалась не просто хуже, чем он предполагала, а намного хуже.
То, что творится в коридорах этой власти, безусловно накроется медным тазом, а что больше всего его впечатлило - это просто запредельная некомпетентность пехоты, которую с собой притащили квартальные клоунисты.
И дело тут не в том, что они абсолютно не приспособлены к тому, чтобы делать что-то, кроме ужимок, рисовок и кривляний, перемежающимися звонками «на верх», когда кто-то из подчиненных или коллег, тыкает носом в их же беспросветную тупость, а в том, что они даже не понимают, как все надо делать более или менее чисто, оставляя минимум следов своих художеств.
И добавил: это просто отборные дураки и идиоты, а я в такое пачкаться точно не буду, - лучше терять с умными, чем находить с дураками.
Я обращаю внимание на этот разговор вот почему. Да, упоротая масса Collapse
есть и она никуда не денется, но она пойдет туда, куда ее погонят. У нее просто нет собственного направления движения или хотя бы критериев оценки правильности этого направления. Они пойдут туда, куда все будут ломиться, ибо стадо так и работает: «все идут, и я иду».
А вот такие люди, подобные моему собеседнику, - беспринципные и скользкие, но отнюдь не стадные особи, а потому - по их поведению можно примерно понимать, куда стадо уже вряд ли пойдет, хоть оно этого еще и не знает.
Если эти почувствовали запах шухера, то нутро этой власти уже действительно перебродило и уже даже противникам украинских ценностей понятно, что этого надо избавляться и чем быстрее - тем лучше.
В свою очередь, это означает, что оттуда уже идет мощный отток электоральной поддержки не стада, но флюгеров. Возможно, недавняя статистика показывает как раз их дружный исход.
Что тут важно: ЗЕ-власть уже разыграла свою карту полностью.
Уже никакие «новые лица», которых вылавливают по борделям или телеканалам, где они несут просто дебильные речи, ни приколы, ни веселье, ни «сделаем их вместе», ни Говнобородько на велике, уже не сработают.
Все, что было, уже использовано, а кроме кривляний - изначально ничего и не было.
Как ты не старайся, а выпрыгнуть из своих штанов не получится.
Тупым ржачем и сериальными трюками можно захватить власть, но не удержать ее.
Вон Трамп, тоже своими ужимками и позерством пришел во власть, но несмотря на все его косяки, он удерживается за счет положительной динамики базовых экономических показателей.
Он как бы говорит избирателю: «Да, я - мудак, согласен! Но вы-то стали жить лучше. Безработица сократилась, налоги сельскому хозяйству - сократились, экономика - растет». И это работает.
Другое дело, что большая часть, получаемая американцами как достижения деда Донни, обеспечена средствами, взятыми им в долг, но это никому не интересно, ведь если он даже и взял в долг, то раздал по стране.
А вот у ЗЕ - такой пазухи нет. Удерживать власть просто нечем. Для этого надо иметь собственный ум, если уже не двигать что-то, разработанное лично, то хотя бы понимать, что с мудаками и ушлепками весело шухарить на корпоративе и нюхать кокс, а вот управлять страной - не получится, поскольку ты - бездарь, а они - еще большие тупицы и фиаско просто неизбежно.
Для того, чтобы сформировать ядро профессионального коллектива, надо хотя бы иметь интеллект, который позволяет это сделать.
Причем, кивать на Путина - нет смысла. Да, он - бездарная, серая личность у которой тоже не хватает мозгов для того, чтобы окружать себя людьми не с личной ему преданностью, а талантливых, в нужных областях, людей. Но у него есть две трубы, давшие за 20 лет несколько настоящих триллионов долларов. Не будь этих двух труб, он бы давно убил РФ просто в хлам и все об этом уже забыли бы. Так что таких активов у янелоха нет и удерживать власть - нечем.
Вот это как раз и стало доходить до определенной прослойки населения, которая сейчас активно дистанцируется от нынешней власти, чтобы не попасть под раздачу власти следующей, а что таковая будет, сомнения исчезают по мере очередных оторванных выходок зажравшихся клоунов. Даже ряд деятелей, которые сейчас занимают какие-то должности, свои действия рассчитывают таким образом, что завтра «слуг» не будет и ему начнут задавать вопросы о том, что он делал в это время и он готовится дать положительные для себя ответы: «не брал, не участвовал, не одобрял, не садил».
Все это к тому, что эту тенденцию заметил не только я. Ряд политических сил уже активизировался для того, чтобы собирать вокруг себя все то, что сейчас со свистом отлетает от слуг, чтобы быть готовыми к внеочередным выборам, не важно кого. Но эти движения уже видны не вооруженным взглядом.
Может быть и нам пора переходить в этот режим, чтобы не получилось, как с минувшими выборами, когда пришли, а все столики уже заняты? Кто там ближе к Пороху, поинтересуйтесь, там это видят или как всегда?
«Линия обороны»
Пан Маркиз, уточняю: ЗЕ-власть - уже не власть в суверенном понимании этого слова, а смесь декорации, приказчиков и массовки. Декорация - это все институты потерянного суверенитета, приказчики от реальной власти - Кобалев, Смелянский, министры...., ну а массовка - это то что вы описываете. Повторяю - то что вы описываете - это муляж, изображающий механизм власти, реальной власти не имеющий и потому совершенно неважно из чего сделан этот муляж. Ваш знакомый это понял и не пошел в Петрушки..
Под моим постом стоит ссылка на оригинал. Следовательно, возражать или дискутировать по этому тексту Вам лучше с автором этой статьи (там на сайте это возможно), а не с копипастером.
Прошу звиненья..... буду даже не разделять, а расчленять )))))
Но Вас это не заинтересовало...