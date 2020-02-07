 Мы работаем на перспективу и готовимся к обновлению корабельно-катерного состава, - Госпогранслужба о строительстве отдельной от ВМС водолазной школы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В частности руководством Регионального управления Морской охраны уже наработаны четкие предложения, в том числе и о мерах по совершенствованию системы подготовки персонала. На необходимости наращивания уровня подготовки как младшего персонала, так и офицеров акцентировал внимание и Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко. В этом направлении охранникам морских рубежей необходимо развивать уже имеющуюся базу соответствующего Учебного центра, говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает контр-адмирал Олег Костур, начальник Регионального управления Морской охраны, в Учебном центре идет подготовка младших специалистов корабельно-катерного состава, осуществляется переподготовка, повышение квалификации командиров кораблей, катеров. А водолазные специалисты готовятся в соответствующем заведении Вооруженных Сил Украины, где получают базовую подготовку и первичный сертификат. При этом Служба платит за их обучение.

"Базовая подготовка - это основа водолазного дела, что касается правил осуществления погружения, обеспечения безопасности и сохранения здоровья водолаза. Однако, в применении по назначению в Морской охране, военнослужащий в водолазном снаряжении - это, в первую очередь, специалист правоохранительного органа, во время обзорной работы должен выявлять места обустройства тайников, использование конструктивных особенностей подводной части судна для скрытого перемещения запрещенных предметов через границу и тому подобное. Он также должен иметь навыки скрытого и штурмового проникновения на борт, задержания и нейтрализации правонарушителя в соответствии с ситуацией и в пределах компетенции, а также, проведения обзорной работы в судовых помещениях", - отмечает Олег Костур.

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Именно поэтому, как один из элементов дальнейшего развития учебно-материальной базы Морской охраны с привлечением международных партнеров и реализации проектов международной технической помощи планируется создать комплекс для подготовки отделов специальных действий и смотровых групп, в том числе и с водолазным полигоном.

"Это специализированный полигон, который не имеет аналогов в Украине. Его разработка включает в себя опыт наших коллег, с которыми мы проходили совместные учения - Береговая охрана США, Турции, Грузии, Румынии, Эстонии, Греции и многих других стран, а также опыт самих наших бойцов в решении служебных задач. Поэтому цель создания и функционирования такого комплекса - чтобы персонал Морской охраны, в частности имеющий водолазную квалификацию, получив базовую подготовку в соответствующем сертифицированном заведении ВСУ, мог отрабатывать навыки нашей правоохранительной пограничной специфики", - отмечает руководитель регионального управления.

На таком учебном полигоне рассматривается возможность создать несколько учебных зон, отвечающих тематике подготовки и бойцов отделов специальных действий, и обозревателей из состава экипажей: элементы конструкции судна, для имитации действий по подводному подъему на борт различной высоты, тренажер по обследованию подводной части судна, фрагмент воспроизведения судовых помещений различного типа для отработки обзорной и штурмовой практики спецподразделения и еще много учебных зон для максимально эффективной подготовки бойцов в совершенно реалистических условиях.

Не менее важным направлением деятельности и подготовки персонала Морской охраны является борьба за живучесть надводного корабля. Понятно, что в реальной ситуации это должны быть быстрые и слаженные действия персонала в условиях стресса, чаще всего штормовых погодных условий, качки, задымлении или других осложнений. Согласно такой ситуации надо быть готовым, с умениями и навыками, отточенными до автоматизма. Сейчас Морская охрана Госпогранслужбы проводит подготовку персонала на той учебно-тренировочной базе, что есть в наличии. Используются и учебные базы Администрации морских портов Украины на договорной основе.

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"Но мы работаем на перспективу. Мы развиваемся, и готовимся к обновлению корабельно-катерного состава. Учитывая, что в ближайшем будущем мы планируем получить на вооружение новый проект корабля Морской охраны патрульного класса, уже разработали концепцию и ведем переговоры с иностранными партнерами по реализации идеи по созданию полигона по борьбе за живучесть с воспроизведением отсеков именно того проекта корабля, нового корабля, с которым еще не знаком персонал Морской охраны и аналогов которого в Украине нет ", - отметил Олег Костур. Он добавил, что "первый экипаж для этих кораблей будет готовиться в стране производства, а остальной персонал - в Украине, именно в Учебном центре Морской охраны. Итак, мы должны подготовить соответствующую достойную учебно-тренировочную базу. И поэтому привлекаем к сотрудничеству международную поддержку, иностранных коллег и партнеров Морской охраны".

Стоит отметить, что сотрудничество Морской охраны Госпогранслужбы на международном уровне достаточно развито. Уже есть практический опыт привлечения иностранных инструкторов для проведения тренингов персонала, а при развитии и формирования современной и многофункциональной учебно-тренировочной базы открываются перспективы проведения партнерских тренингов для коллег из Береговой охраны Грузии, Пограничной полиции Румынии и других стран-партнеров.

Ранее волонтер Тарас Чмут, комментируя новость о том, что Госпогранслужба Украины планирует построить свои Центр подготовки водолазов и Полигон борьбы за живучесть кораблей (при этом в ВМС уже есть водолазная школа и полигон борьбы за живучесть кораблей), отметил, что их дублирование является нерациональным использованием средств. Например, Литва, Латвия и Эстония имеют одну совместную водолазную школу на 3 страны















