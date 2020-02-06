 "Что мы получим за то, что будем платить? Спокойствие душевное..." - записи скрытых камер о попытке коррупции в Госрезерве. ВИДЕО

Видео опубликовано на канале НАБУ в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Начальника управления Госрезерва, пытавшегося "собирать дань" с руководителей предприятий, задержали 3 февраля. Теперь обнародованы записи с камер наблюдения, которые велись в рамках расследования производства.

На этих кадрах подозреваемый вначале рассказывает советнику главы госрезерва о планах завладеть нефтепродуктами. Потом озвучивает схему завладения металлом. А после предлагает начальнику одного из запорожских предприятий "партнерство" — защиту в обмен на деньги.

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При этом между ними происходит такой диалог:

- Скажи мне, пожалуйста, я так понимаю, что голова поставил задачу?

- Антон, ну давай, голова, не голова... Зачем ты так вот конкретизируешь? Поставлены общие задачи коллективом. Ну, есть понимание коллектива. То есть, не надо там - голова, я... У нас нет как бы отдельных персонажей. Есть коллектив, есть у коллектива старшие товарищи, у старших товарищей - еще старшие товарищи. Антон, ну не рассказывать же, как работает система. Ты хочешь конкретно, чтоб я сейчас конкретизировал?

- Не надо конкретно.

...

- Что, в свою очередь, мы получим за то, что мы будем платить?

- Спокойствие, душевное и моральное. Антон, ну, сотрудничество и содействие. Ну, что. То, что в рамках возможности офиса — считай, все. Все, что мы можем, все будем делать. Если это нормальная коллективная, нормальная коллективная работа, ну. Если мы становимся с этого дня партнерами. Да, ну как? Как партнерские отношения.

- Партнерские отношения, я так понимаю…

- Всевозможная помощь, поддержка. Да, я тебе хочу сказать, что мы на максимально высоких уровнях. Никаких палок в колеса, никаких, прикрывания ж#пы максимально, где что бы ни случилось.

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При этом когда начальник управления пришел с деньгами к главе Госрезерва - тот сообщил в НАБУ, и это позволило задержать коррупционера на горячем.

Начальника управления отправили под арест с залогом в 2,102 млн.