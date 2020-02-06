 На Львовщине десантники 80-й ОДШБр проводят тренировки в учебном комплексе "Бой в населенном пункте". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В 2014-2015 годах именно из-за недостаточной обученности личного состава в ведении боя в урбанизированной местности многие подразделения несли существенные потери во время штурма и закрепления в том или ином населенном пункте. Соответственно, сделаны выводы и внесены коррективы в программу боевой подготовки. Поэтому во время полевой выучки мои подчиненные через день и по меньшей мере 3 часа тренируются в учебном комплексе", - рассказал командир роты старший лейтенант Денис Яценко.

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Кроме этой составляющей тактической подготовки, десантники проводят занятия по медицинской, инженерной, огневой подготовке. Отдельный акцент - на скоростной стрельбе. Ведь успех штурмовой группы зависит именно от точного и быстрого поражения целей и подавления противника огневыми средствами.

По словам заместителя командира 80-й ОДШБр Олега Баляса, на тактическое и огневое обучение выделяется примерно 50% времени практических занятий, а на отработку "боя в городе" - 20-30% от времени тактической подготовки.

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В 2019 году на расширение учебного комплекса на Львовщине, где украинских военных учат ведению боя в городе, потратили 28 млн грн, а в этом году на его достройку запланировано 72 млн грн. Также есть решение начальника Генерального штаба ВСУ, что каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после проведения бригадных или командно-штабных учений еще 2 недели будет проходить подготовку по ведению боя в населенном пункте.

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