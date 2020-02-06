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 Убийство Шеремета: следствие обнаружило неточности в показаниях адвокатов и свидетелей по алиби Кузьменко. ВИДЕО

Нацполиция указала на неточности в показаниях адвокатов и свидетелей по алиби хирурга Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 4 февраля суд рассмотрел ходатайство следователей о продлении меры пресечения Юлии Кузьменко. Выслушав позиции сторон обвинения и защиты, судья принял решение оставить подозреваемую под стражей на 60 суток.

"Вместе с тем во время судебных заседаний адвокаты и некоторые свидетели обнародовали противоречивую информацию относительно алиби подозреваемой.

В частности Юлия Кузьменко неоднократно рассказывала, что не знала, кто такой Павел Шеремет и впервые услышала фамилию журналиста только после подрыва его автомобиля. Об этом событии, по словам адвоката во время судебного заседания 12 декабря 2019, подозреваемая узнала на работе, просматривая утром 20 июля новостную ленту Фейсбука. Однако в дальнейшем и ее защитник, и сама подозреваемая говорят, что в этот период Юлия Кузьменко находилась в отпуске, что является документально подтвержденным фактом.

При этом отпуск Кузьменко частично проводила в Одесской области с нынешним сожителем Петром Киян. 18 июля 2016 года они вместе вернулись в Киев. В ту ночь Юлия вместе с мужем Дмитрием (в то время официально они еще находились в браке) поехали в аэропорт "Борисполь", чтобы встретить сына и родителей подозреваемой из Турции. Во время дачи показаний 3 февраля этого года мать Юлии Кузьменко заявила, что не помнит, во сколько они пересекли границу. А во время заседания 24 декабря 2019 адвокат Владислав Добош озвучил, что подозреваемая 19 июля 2016 года в 02:00 ждала в аэропорту "Борисполь", а вернулись домой в 05:00.

Однако, согласно полученному в ходе следствия трафику телефонных соединений абонентского номера подозреваемой, Юлия Кузьменко уже в 01:24 была дома - на ул. Урловской.

В то же время сторона обвинения сомневается в правдивости показаний теперь уже бывшего мужа Юлии Кузьменко Дмитрия Кузьменко. Во время судебного заседания 24 декабря 2019 года он заявил, что с вечера 18-го по 20 июля 2016 подозреваемая находилась с ним дома и он четко знает, где и с кем она проводила время. А уже во время судебного заседания 3 февраля 2020 года бывший муж подозреваемой заявил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе.

Также сторона защиты Юлии Кузьменко заявляла, что подозреваемая не имела тесных связей с другими членами группы, в том числе с Андреем Антоненко. Однако следствие установило факты тесных отношений между Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко, а также опровергло информацию о том, что общением между ними ограничивалось темой ДТП с участием жены и ребенка Андрея Антоненко.

В частности в 2016 году фиксируются 104 соединения между ними, из которых до даты совершения преступления - 14 соединений (2 SMS-сообщения и 12 звонков общей продолжительностью 40 минут). После 20 июля 2016 года таких соединений установлено 90: 16 SMS-сообщений и 74 звонка. Кроме этого, в течение 2016 года зафиксировано 252 сообщения в сети Facebook, в том числе 89 - до совершения преступления.

Таким образом при расследовании отдельные заявления адвокатов, свидетелей и подозреваемых опровергнуты. В уголовном производстве запланирован ряд следственных действий, завершение судебных экспертиз, а также иных процессуальных действий, в том числе инициированных стороной защиты, для всестороннего, объективного и беспристрастного расследования", - говорится в сообщении полиции.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/v3174263
 
 
 Топ комментарии
 
Лучше бы менты предоставили бы ДОКАЗАТЕЛЬСТВА вины задержанных, а не мультики на пресконференциях как хуйло крутили.
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а с каких пор обвиняемій должен что-то доказывать... вообще зебики ухи объелись
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И точно знаю что было со мной 20 июля 2016 года - я был жив.
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а с каких пор обвиняемій должен что-то доказывать... вообще зебики ухи объелись
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А где написано про "доказывать"? Просто Юля врет, что была незнакома с Андрюхой.
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нет, не следует что была знакома, а могла не помнить точно когда прочитала новость, могла быть на работе находясь в отпуске и много других вариантов. где доказательства что была знакома
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"какие вам ещё нужны доказательства?" (С) .
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если я вас разведут, вы тут же поведетесь еще раз.

да ? ведь "що з того" да ?
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Я иногда работаю в отпуске когда просят.
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И точно знаю что было со мной 20 июля 2016 года - я был жив.
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Лучше бы менты предоставили бы ДОКАЗАТЕЛЬСТВА вины задержанных, а не мультики на пресконференциях как ***** крутили.
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Виновные предоставили "алиби" - оно оказалось поддельным. Какие претензии?
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А кто доказал, что они виновные? Кто доказал что алиби поддельное. НЕТОЧНОСТИ, это как ошибки в правописании - клоун или клован. Смысл один - вiслюк.
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Рузумієте, яка тут справа, затримувати людей - підстава начебто є, а ось у суд прокурора йти немає з чим (за Рябошапкою). Тому і триває весь цей цирк. Для думаючи зрозуміло, що утр мують підозрюваних незаконно.
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Презумпция невиновности, это не про нашу страну.
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Даже в галимом совке и то, максимальный срок предварительного следствия, не мог превышать 2 месяца!
После этого, или передавай дело в суд или снимай подозрения с человека и приноси извинения.
А тут прямо таки собачий вой стоял: неопровержимое доказательство на неопровержимом доказательстве, все ясно.
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Они по подозрению, без доказательств более двух месяцев сидят в КПЗ. А там не санаторий и не курорт, не говоря уже о лишении свободы.
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Так , *****, в СІЗО сидять якого дуба ??? Так можна і десять років збирати докази і тримати ПІДОЗРЮВАНИХ під арештом.
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пошли по кругу,за что я бл налоги плачу,за шоу?
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а краще не підкладати вибухівку та й буде вам спокій
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а краще тобі рота не розкривати, та й будеш здаватись розумним
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а волонтери не обійдуться без твоїх вказівок, дятле
продовжуй уявляти, ніби керуєш
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Ну так, а где же железобетонные вещдоки, о которых Зеблан перед Новым Годом мудями своими трусил перед микрофоном вместе с Рябошлепером? ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
Если нихера нет--значит надо отпускать людей, а не ип...ь мозги людям.
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Їх доказів до скінчення віків небуде.Але бидляцьке шоу триватиме...
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а разве там было пианино? Жаль я пропустил
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Защита будет врать и манипулировать ровно столько, сколько ей позволят.
После первых уголовных дел за дачу ложных показаний и первых лишений статуса адвоката за ложь и истерику в суде - все приведется в порядок.
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А кримінальні справи за облудні звинувачення й паплюження проти лягашні й прокурвістів Убийство Шеремета: следствие обнаружило неточности в показаниях адвокатов и свидетелей по алиби Кузьменко - Цензор.НЕТ 3999
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Ты, видать, следак из прокурорских, ссышь личико показать.
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Это какой-то цирк, подозрения в каких-то косвенных подозрениях, появляются все новые люди, задним числом оправдывающие действия следствия. Следователи прямо какие-то вольфы мессинги, они доказывают, что и суд не нужен, и так всё ясно.
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Мрази устроили цирк для дебилов.
Но даже мрази, имея подконтрольный суд, не в состоянии начать его не имея доказательств.
Но судя по комментариям, дебилов вполне устраивает.
Принцип инквизиции: если не хочет признаваться, значит точно виновен.
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Хто може пояснити, як я повинен помнити, що я робив такого числа три роки тому. А ці слідчі. прокурори, судді помнять, що вони робили в той час?
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нос не дери. на моих тестах обосрался. помнишь?
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Причем не просто помнить,а помнить поминутно
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Полностью нарушено понятие "преэумпция невиновности " . Судебная система, созданная портновым в 2012 году полностью реанимирована и работает на заказ зелёной лавочки . Но как вы будете извинятьсяя и компенсировать моральные , физические , репутационные убытки ? Вас не удивляют, что все дела идут против волонтеров , патриотов, атошников, спасших страну от ********* в 2014 году ? Сепаратюг и коллаборанты наоборот отпускают. Это ярко выражает направленность политики главзебила. Но есть один нюанс. Эти люди прошли смерть и умеют обьединяться ипостоять за себя . Значит активное общество умышленно подталкивают к определенным действиям. Нехорошо это ест. И весьма нехорошо может окончиться☝️☝️☝️
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Черти аваковские! Неточности в алиби это никак не доказательство убийства. Дело изначально шито белыми нитками и должно стать надгробной плитой на могиле главного мусорского черта.
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неточности -?? муж сказал . что точно знает что она была дома 18-20. а теперь говорит что не знает с кем и где была на отдыхе до 18 пока не приехала домой . где здесь пля разбежности в показаниях мужа . где здесь неточности . дебилизм дебильный для зелёных дегенератов
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Ок. А когда будет что-то про убийство Шеремета?
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Собаков уже не знает как выкрутиться
То сольет какие-то левые записи Портнову, то какие-то показания где-то не стыкуются.
Чувствует армяшка, что скоро отставка.
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Ось бачте, адвокат таки всрався, а води нема))
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Урус-свинья, прячься, злой чечен идет, башка рэзать будет
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Я так и знал!!! Теперь загребут в тюрьму всех свидетелей и адвокатов за дачу ложных показаний и ввод суда в ОМАНУ, что бы очередные псевдоубийцы-патриоты не сопротивлялись!
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Не дело, а одни неточности. Оказывается доказательств вины не требуется, достаточно неточ-ностей в показаниях и абсурдного мотива преступления. Гениальный прорыв в нормах УПК. А судить будут "тройки" - прокурор, министр МВД и представитель ОП. В общем, какая разница.
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" частности в 2016 году фиксируются 104 соединения между ними, из которых до даты совершения преступления - 14 соединений (2 SMS-сообщения и 12 звонков общей продолжительностью 40 минут). После 20 июля 2016 года таких соединений установлено 90: 16 SMS-сообщений и 74 звонка. Кроме этого, в течение 2016 года зафиксировано 252 сообщения в сети Facebook, в том числе 89 - до совершения преступления.Источник: https://censor.net.ua/v3174263"

а вот если бы герои и патриоты по настоящему поддержали бы обвиняемых, разнесли бы суд и потоптали судей, то в 2016 было бы всего 4 соединения и в ФБ оказалось бы не 252 сообщения, а всего 3.
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Ладно, а если я не помню где я был в тот день в 2016 м. году. И что мне за это будет?
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Если ты не помнишь - это одно дело.
А если ты прекрасно помнишь, как Кузьменко, но стараешься придумать отмазку-легенду по аналогии с твоими остальными обычными днями, вроде "та я была на работе" - тебя могут поймать на лжи, как поймали Кузьменко.
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