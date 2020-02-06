 Убийство Шеремета: следствие обнаружило неточности в показаниях адвокатов и свидетелей по алиби Кузьменко. ВИДЕО

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 4 февраля суд рассмотрел ходатайство следователей о продлении меры пресечения Юлии Кузьменко. Выслушав позиции сторон обвинения и защиты, судья принял решение оставить подозреваемую под стражей на 60 суток.

"Вместе с тем во время судебных заседаний адвокаты и некоторые свидетели обнародовали противоречивую информацию относительно алиби подозреваемой.

В частности Юлия Кузьменко неоднократно рассказывала, что не знала, кто такой Павел Шеремет и впервые услышала фамилию журналиста только после подрыва его автомобиля. Об этом событии, по словам адвоката во время судебного заседания 12 декабря 2019, подозреваемая узнала на работе, просматривая утром 20 июля новостную ленту Фейсбука. Однако в дальнейшем и ее защитник, и сама подозреваемая говорят, что в этот период Юлия Кузьменко находилась в отпуске, что является документально подтвержденным фактом.

При этом отпуск Кузьменко частично проводила в Одесской области с нынешним сожителем Петром Киян. 18 июля 2016 года они вместе вернулись в Киев. В ту ночь Юлия вместе с мужем Дмитрием (в то время официально они еще находились в браке) поехали в аэропорт "Борисполь", чтобы встретить сына и родителей подозреваемой из Турции. Во время дачи показаний 3 февраля этого года мать Юлии Кузьменко заявила, что не помнит, во сколько они пересекли границу. А во время заседания 24 декабря 2019 адвокат Владислав Добош озвучил, что подозреваемая 19 июля 2016 года в 02:00 ждала в аэропорту "Борисполь", а вернулись домой в 05:00.

Однако, согласно полученному в ходе следствия трафику телефонных соединений абонентского номера подозреваемой, Юлия Кузьменко уже в 01:24 была дома - на ул. Урловской.

В то же время сторона обвинения сомневается в правдивости показаний теперь уже бывшего мужа Юлии Кузьменко Дмитрия Кузьменко. Во время судебного заседания 24 декабря 2019 года он заявил, что с вечера 18-го по 20 июля 2016 подозреваемая находилась с ним дома и он четко знает, где и с кем она проводила время. А уже во время судебного заседания 3 февраля 2020 года бывший муж подозреваемой заявил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе.

Также сторона защиты Юлии Кузьменко заявляла, что подозреваемая не имела тесных связей с другими членами группы, в том числе с Андреем Антоненко. Однако следствие установило факты тесных отношений между Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко, а также опровергло информацию о том, что общением между ними ограничивалось темой ДТП с участием жены и ребенка Андрея Антоненко.

В частности в 2016 году фиксируются 104 соединения между ними, из которых до даты совершения преступления - 14 соединений (2 SMS-сообщения и 12 звонков общей продолжительностью 40 минут). После 20 июля 2016 года таких соединений установлено 90: 16 SMS-сообщений и 74 звонка. Кроме этого, в течение 2016 года зафиксировано 252 сообщения в сети Facebook, в том числе 89 - до совершения преступления.

Таким образом при расследовании отдельные заявления адвокатов, свидетелей и подозреваемых опровергнуты. В уголовном производстве запланирован ряд следственных действий, завершение судебных экспертиз, а также иных процессуальных действий, в том числе инициированных стороной защиты, для всестороннего, объективного и беспристрастного расследования", - говорится в сообщении полиции.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.