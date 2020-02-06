 "Только всенародный референдум может решить, что делать с землей", - Тимошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фракции "Батькивщина", об этом заявила Юлия Тимошенко.

"То, что сейчас происходит, не имеет ничего общего с парламентаризмом. В зале - ни одного представителя аграрных ассоциаций и профсоюзов. На балконы загнали помощников "слуг народа" и даже заблокировали вход в парламент людям, которые были депутатами Верховной Рады предыдущих созывов и которые хотели присутствовать на этом "шоу". Власть за спиной парламента давно решила, что земля будет продаваться, и владеть ею будут иностранные банки", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что только на референдуме можно решать судьбу украинской земли.

"Только всенародный референдум может решить, что делать с землей. Все остальное - профанация и обман Украины. И я прошу немедленно это прекратить!" - подчеркнула Тимошенко.

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