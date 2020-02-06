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Все про:Тимошенко (24403) земельная реформа (196) Батькивщина (1843) Слуга народа (642)

 "Только всенародный референдум может решить, что делать с землей", - Тимошенко. ВИДЕО

Пропрезидентское монобольшинство, протягивая антинародный закон о распродаже земли, пытается продать украинские сельскохозяйственные земли иностранным аферистам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фракции "Батькивщина", об этом заявила Юлия Тимошенко.

"То, что сейчас происходит, не имеет ничего общего с парламентаризмом. В зале - ни одного представителя аграрных ассоциаций и профсоюзов. На балконы загнали помощников "слуг народа" и даже заблокировали вход в парламент людям, которые были депутатами Верховной Рады предыдущих созывов и которые хотели присутствовать на этом "шоу". Власть за спиной парламента давно решила, что земля будет продаваться, и владеть ею будут иностранные банки", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что только на референдуме можно решать судьбу украинской земли.

"Только всенародный референдум может решить, что делать с землей. Все остальное - профанация и обман Украины. И я прошу немедленно это прекратить!" - подчеркнула Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет быстро распродать землю, чтобы залатать дыры в бюджете, - Сюмар о земельной реформе

Источник: https://censor.net.ua/v3174222
 
   
 Топ комментарии
 
Чем тебя референдум не устраивает? Вопрос важный. Именно такие вопросы нужно решать не с помощью оружия в зале Рады, а на референдуме.
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Только всенародный референдум может решить, что делать с землей", - Тимошенко.
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Підтримую.
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Чому зебобіки не вищать нас 73%? Чому затихли? Хто буде вигрібати це лайно, що вони навалили?
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ВОНЕ соли сыпнули, завыла-зголосила страдалица за народ!
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Дык блин... такое благодатное поле для спекуляций.

А простому нариду тока скажи, шо у него шото забрали... даже, если этого у него отродяся не было. "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4459
ЗЕленые нищеброды до сих пор между собой в уме делят миллиарды Порошенко. "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7088
В 2014-м они так же делили миллиарды Ахметова. И в обоих случаях получили за щеку вместо денег. И так будет всегда.
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Частная собственность на землю это смерть политикам пост-совкового разлива
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В том виде в котором протягивает дерибан земли банда зелемойского-сороса, это смерть села и селян в первую очередь, о чем в открытую говорят нам западные политики (в частности посол Фрнации или посол ЕС) https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/6/7106049/
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Депутаты говорят шо аренда может дать 10 $ млрд. в год . Это Где-то 300$ каждому .
Юля пообещай сначала от аренды земли частка каждому 200$ для начала.Вот и будет тебе мобилизация. Хватит о ценностях давай о частке каждого. И дальше в таком же тренде.
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Эту землю всю купят за 10млрд.
А кто не захочет - заставят. Налогами например
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Ну тогда давайте еще проведем референдум о том, что делать с имуществом оллигархов и топ-чиновников/политиков, включая имущество Тимошенко))
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Для этого есть криминальный кодекс, хотя вопрос о национализации украденных олигархами и у народа и государства имущества и ресурсов , которые в последствии легимитизированы или переоформлены на оффшорные компании неплохо было бы провести, чтобы наши западные "друзья" не особо вякали по этому поводу.
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Что тут скажешь... Баба юля права. 100%. Зебил и его стадо зебуинов просто оборзела от монополии власти. И при этом открыто плюют на Конституцию и смеются над своими избирателями. Пример с собакой за газ, очень напоминает шуточки *****
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тот референдум ... сколько у нас городского и сельского населения? сколько городян имеют землю? кому голосовать?
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"Любы мої" .. ФУ!
Кому там надо что пролоббировать?
У Тимошенки сейчас на это скидки, за счет чего им еще существовать - кормушки просрали, приходится работать на Косюков и прочие агрохолдинги - мандеть не прокладая рук чтобі только не арендовать землю по нормальной цене.
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Ну не всем же так повезло с работой на зеленомойскую плесень сороса как у тебя, кроме того жуля просто помогает бубочке выполнят его предвыборные обещания о референдумах.
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Сороса даже кремлеботы уже стесняются упоминать - признак того что полит процесс для человека это фентези с рептилоидами и соросами.

На прутнє я вертел Зеленского вместе с Порошенко,

Я экономист, и в отличие от "общественности" знаю как работает экономика и инвестиции. Мы сейчас на одном уровне с Таджикистаном по этому запрету. Я лично с удовольствием занялся бы агробизнесом, но только если смогу купить землю, оренда это корупционное болото, а я "договариваться" и "решать" ни с кем не собираюсь, деньги вложу только в свое. Точно так же думают и западные инвесторы и мелкие/средние инвесторы - нет собственности - нет денег.
Мнение народа я тож вертел - этот вопрос во их же благо требует компетенции. Правильно тут оппонент предложил - нужно вводить плату за голосование чтобы поприкольщиков убрать.
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Ти, "аграрій" ЗЕлений, ячмінь від пшениці відрізниш? Агробізнесом воно, недолуге, зайнялось би. "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2560
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Вєсік, іди корівок паси, если для тебя вход в агро это злаковые,
То не удивительно что ты из тех кому РЄ-ФЄ-рендум, взять фсё и поделить, земля - народу, навоз - крестьяням.
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Його кодло в 100 разів краще, ніж зелені недоумки.
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авжеж он яку стіну кріль з москалями відгрохав
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Юлька то про газ ,теперь про землю.Ей люди и нафиг не нужны ,ей рейтинг поднять
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Тимошенківська-комуняцька маячня.Як можуть мешканці міст, а їх більшість, вирішувати долю паїв, яких вони не мають. Нехай проведе референдум серед власників паїв і людей, які працюють на землі.
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Ну нє! Срання лібертаріанцями-ЗЕлупінцями на голови населення значно краще. Еге ж? "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6728
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Не буду высказывать свое мнение о Тимошенко но в данном случае она права Скажу только о проекте закона о земле его просто надо сжечь а прежде чем принимать закон о рынке земли надо было собрать опыт 10-15 стран применить нормы которые подходят для Украины и никак не 10 тыс.га в одни руки "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4316
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тебе напомнить что баба жуля в 2008 году подавала куда более кабальный законопрект о ринке земли?
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дело сейчас не в Тимошенко а в том что хотят тупо скупить землю по этому закону и как мне кажется к этому закону параллельно приниматься еще 5-6 законов как минимум и куча нормативных актов и норма 10 тыс га в одни руки ничего тебя не смущает "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5863
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И что это меняет? Я тоже совсем не фанат жули, но в чем она не права в данном вопросе? В том что мешает пархатым инородцам окончательно разграбит Украину, при этом все все остальные парламентские фракции только делают вид, что против этого закона, а сами толком ничего не предпринимают для предотвращения этого дерибана.
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А я б підписав: ЮЛЕФІЛ! Дякую тобі за твої мізки! Смачного!
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На відміну від всякого бидла я не боюсь підписуватись власним іменем, а не якимось гівняним погонялом. "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2924 "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9515
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Можеш дати свій ІНН щоб перевірити?
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Споглядаючи зелену отару - вже і Йуля не така огидна.
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Обое рябое. Разница только в возрасте и сиськах. Даже отличительного "бублика" теперь нет.
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Може бути, я в цих сортах не гурман. "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1066
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зебики же обещали референдум на каждый чих, а по такому вопросу на все забили
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Вже дуже чешеться - все летить шкереберть, треба продавати те, що залишилось. Ця шобла не розуміється ні на чому - вона уміє тільки веселити за гроші і продавати. Крачка. Як казав великий геополітик.
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И вечный бой,покой ей только снится)))
Юле чем хуже,тем лучше.
Даже если презом буде сам ангел,она придумает причину воевать.
печально,что если не по ее,то она всегда против((
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РИ-ФИ-РЕН-ДУМ!

Требуем нимедленного рифирендума на тему "Что делать с землёй??"
Варианты ответа:
1. Отнять и поделить.
2. Сделать всю землю государственной.
3. Разогнать их всех к грёбаной матери!
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Еще один пункт забыл - повесит всех пархатых зебилов на столбах, вместе с соросятами.
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ЮВТ ,как всегда,права.Голосуймо за ЮЛю и Порошенко!
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где вы борцуны были когда народ с приватизацией кидали???
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Так вы зебильные дегенераты решили повторить опыт с прихватизацией при дерибане земли, для закрепления пройденного материала так сказать?
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Зе. варто було вибрати лише для того, щоб ми побачили хто такі ці Жюлі, Пєті, Медведчуки, Тягнибоки з ригами. Адже не було у нас ніколи ніякої опозиції. Була лише одна банда, які час від часу змінювались та обкрадали нас.
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Знаєш, довбойолопів не гріх обікрасти. "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7144 Ви ж самі підставляєтесь. Про це легко догадатись подивившись на результати виборів за 28 років.
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Как никак, но наш народный президент, поддержанный большинством, обещал народовладдя по всем вопросам, так что референдум - одна из форм, тем более в таком вопросе, но как-то придя к власти забыли об этом, как всегда у нас, выбрали, а потом мы сами решаем, а мнение народа можно засунуть подальше.
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Не когда в жизни не думал , что хоть раз в жизни соглашусь с Воной , но правда учитывая , что дебилов у нас 73% от числа голосующих , то не уверен что и референдум поможет.
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Судя по тому что Тимошонка обьеденилась с Жопоблоком и аж усираются чтобы етот закон не пропустить то у меня развеялись всякие сомнения что етот закон нужно принять ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если врагу что то не нравится нужно сильнее давить на его мозоль.
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Враги для зебилов это украинцы и Украина, так что тут все сходится, зе-инородцы в открытую угрожают нам на пока еще нашей земле.
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только РЕФЕРЕНДУМ!!!...все остальные мутки зеленоносых не проканают....на люлей таких нарвутся, что и как зовут забудут... "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8149..
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Заметте что ни Жопоблок ни Жулька не очень переживают что кацапы окупировали 1/10 часть Украины. Зато аж визжат что украинцы смогут стать реальными собственниками своей земли и уже с особой яростью станут на защиту своей собственности. Ведь если Рашка окупирует чью то частную собственность то ето станет поводом подать на Рашку в европейский суд и отсудить немалые деньги.
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Так вот что оказывается происходит - зебильные патриоты родных палестин просто спасают Украину от кацапов путем дерибана всего что еще осталось, а не ради гешефта как, это могут подумать всякие там агенты кремля.
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А еще Жулька и Жопоблок визжали что ниодин украинский танк не должен покинуть военную часть. Для кого то еще секрет что Жулька работает на кремль? Или уже забыли как ***** списал Жульке 300млн. долларов ее частной компании ЕЭСУ. А ***** просто так копейки никому не даст. Вот Жулька и отрабатывает все аж из штанов выпрыгивает
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Землю хотел продать Барыга .Но не успел это сделать .Сейчас это хочет сделать Комик . А что дальше ? Крепостное право они додумаются вводить или завезут миллион китайцев ? Ведь на земле должен кто то работать , а работать за еду при фактически уже открытых границах никто не будет
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Та бидлу "єто всьо равно". Головне, що "************************************". "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1161 Каміння з неба буде бидлу на голови падати, а воно, зомбоване олігарх-ЗМІ, буде цю мантру верещати. Он ЗЕлупінці в турборежимі ліквідують суверенітет України, але бидло "озабочєнноє" юльковароффкой. Навіть тут половина коментів виперди про це.
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...скоро и про воду на Крым начнется...на московитских сайтах уже урожаи подсчитывают, вопрос на высоком уровне решен уже..выезное заседание Рады в Херсоне ожидается со дня на день, по просьбе трудящихся херсонщины естественно, вода лишняя у них, хреново на экологию местную влияет.... "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7768...
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Как вана зашевелила то тухесом. Как и ее лоботомированные поклонники. Поддержка и одобрение зеленых вдруг резко прекратилась?
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поранилась и сломала аппаратуру во время потасовки в Верховной Раде.
Вместе с поддерживающими ее депутатами Тимошенко блокировала трибуну рады и кресло спикера. После этого она попыталась оторвать провода микрофона спикера и повредила большой палец на левой руке.
Украинская журналистка Анна Стешенко на своей странице Facebook написала, что экс-премьер «пролила кровь за землю».
Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уже заявил, что за сломанную аппаратуру Тимошенко придется заплатить около $2 тыс. из собственных средств. "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6842
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Для нищей неворовки это конечно сильный материальный удар--1/25 ее сумочки луи витон
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Сегодня в ВР БОГ попустит определенный знак слугам Коломойского и они испугаются голосовать за продажу земли во время войны.
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Интересно а почему приватизацию стратегических предприятий и Обленерго ворами в законе никто не проводил через референдум? Теперь пару олигофренов типо Ахметова по приказу ***** могут в одну минуту поставить всю Украину раком просто отключив свет. И тогда бери Киев тепленьким и никто ничего не узнает пока под окнами не появятся росийские танки.
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Я не пойму одного.. А почему ни один "умный" не хочет предложить не продавать землю а сдавать в аренду под присмотром её безопасного использования? 20 лет ..10...50..для аренды нет разницы. То есть принять законодательство по аренде земли в котором учесть в какихслучаях договор государством Украина разрывается ( истощение земли, опасные для плодородности вещи..и прочее). Это что, так трудно понять что это БЕЗ РИСКА? Но нет . ********* хотят "мноха дених" потому что просрали бюджет - минус 70 лярдов и теперь нужно блокировать каналы на бабло, продать землю на бабло и выплатить сепарне в ОРДЛО пенсии..А то парашская стала маленькой - кацапы начинают кидать ..и без двух пенсий - никак..Почему про аренду - ни слова? А я думаю потому что не в земле дело - эти ****** сознательно разрушают Украину либо по договорённости с ****** планомерно ведут на специальную провокацию социального взрыва ( вооружённый Майдан), где обязательно положат не один десяток это как минимум мусоров хача вонючего и это будет отличный предлог кацапстану -"обратить внимание сцыкливой жадной Эуропы в лице старой пердухи и некрофила - друзей ***** на недостойное поведение страны failled state и эти говнюки сейчас начнут пускать сопли что Украина недостойна то ..и сё...Я думаю это очень скоро уже выяснится.
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Все очень просто - дерибан земли это главная цель всей этой банды инородцев, которая грабит Украину последние годы, просто у предыдущих властей не хватало для этого голосов в парламенте.
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.. Українці - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ..по другому вони НЕзупиняться ...
До БОЮ
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В Украине много нерешенных вопросов. Например, не решен опрос, как освобождать оккупированные территории, как укрепить армию, как сделать Украину инвестиционной. Как преобразовать суды, ведь не секрет, что там ничего не решишь. Необходимо вводить визовый режим со страной оккупантом, необходимо национализировать все российские активы на территории Украины (всякие банки, бизнес, недвижимость т т.д), запретить транзит российских грузов через территорию Украины и много других нерешенный вопросов. Но там нет никакой активности, а вопрос с землей еще видно не настало время, народ Украины против этого, как можно так форсировать эти события, насиловать народ Украины.
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З задоволенням власноручно вибив би табуретку з-під ніг хоча б десятка ЗЕлупінців, щоб вони зтанцювали сім-сорок в повітрі. Навіть до запецюрених негідників не мав ТАКОГО відчуття огиди.
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