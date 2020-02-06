 "За "клоуна", бл#дь, вы сейчас п#зды получите", - "слуга народа" Максим Ткаченко ведет дискуссию в ВР с нардепом от "Батькивщины" Кучеренко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, диалог двух нардепов состоялся вблизи трибуны Верховной Рады. Запись опубликовал на своей странице в youtube Кучеренко.

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До избрания в народные депутаты Максим Ткаченко был продюсером, основателем и генеральным директором компании "Квартал-Концерт". Работал концертным директором певицы Тины Кароль. В избирательном списке "Слуги народа" был под №25. До 2014 года проживал в Луганске.