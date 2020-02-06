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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Кучеренко (42) мат (70) парламент (887) Ткаченко Максим (6)

 "За "клоуна", бл#дь, вы сейчас п#зды получите", - "слуга народа" Максим Ткаченко ведет дискуссию в ВР с нардепом от "Батькивщины" Кучеренко. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента из "Батькивщины" Алексея Кучеренко в сессионном зале парламента. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, диалог двух нардепов состоялся вблизи трибуны Верховной Рады. Запись опубликовал на своей странице в youtube Кучеренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Раде подрались нардеп Власенко из "Батькивщины" и "слуга народа" Дмитрук. ВИДЕО

До избрания в народные депутаты Максим Ткаченко был продюсером, основателем и генеральным директором компании "Квартал-Концерт". Работал концертным директором певицы Тины Кароль. В избирательном списке "Слуги народа" был под №25. До 2014 года проживал в Луганске.

Источник: https://censor.net.ua/v3174217
 
   
 Топ комментарии
 
Вот так - простенько и со вкусом. Мат, угрозы физического насилия, развязность, хамство - типичный образчик современного "маладова чилавека".
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"Слуги" - 90% гопники из подворотни !
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Кацапські окупанти-колаборанти обидва... У ВР послуговуються мовою окупантів і москальським матюччям. Усе там сміття...
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Где девались 2.9мдрд долларов?Обратно кацапам отдали.Или моломоский черт себе в карман перенаправил?Где отчет по движ средств госсчета?
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[Підходить Яременко] - Ви кажете зди треба? Я знаю де таке є!
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ЭТОТ ТКАЧЕНКО ВЫХОДЕЦ с лугандонии и поэтому у него повадки ГОПНИКА
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Клован образився... Біда яка... Не будь клованом й не доведеться ображатись...
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Это ребятя уровень, вы их выбрали, теперь наслаждайтесь, **** из какиех помоек их пособирали?
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Страна, легшая под инородцев-гешефтмахеров, заслуживает мата и презрения...
Спасибо кагальному Пеце-Барыге за еще более кагального Клоуна.
Кондитер подготовил отличную почву для торжества хитрожопых...
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Чьи-то ошибки(преднамеренные или нет) не являются поводом самому дурить. Даже если Порох делал что-то не так, это не повод другим усугублять ситуацию. Мысль простая, но не до всех это дошло. Вот сейчас это и наблюдаем.
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Тоесть ты проголосовал - а виноват все равно петя? В штаны тебе хоть не наложил?
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Это ответ на первый комент, ошибся с уровнем.
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дожились, зебилы ругают Пороха, что выбрали Монику
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Кто, нахрен, за тебя голосовал? Не хотел Пороха, получил чмо кацапское -или жри, или убери дерьмо после себя.
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Вот это- ДА! За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте", - "слуга народу" Максим Ткаченко дискутує у ВР з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком - Цензор.НЕТ 2034 Черепаха, наконец-то, высунула свою голову! Вот они, даже внешне- уроды моральные. Куда подевалась стая пропагандонов, топивших за эту банду, вот тут, на Цензоре?! Ведь, по идее- должны были бачыты йихни очи, що купувалы! Да, они просто исчезли, не попрощавшись...
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так это ж угроза представителю власти! че рябошляпка не возбуждается. или слугам все можно...
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Це така у нас 73% еліта! Бомонд!

За все це бидло-кодло Зеленський несе повну відповідальність, бо саме він їх під купол посадив, саме він їх зібрав у своєму грьобаному цирку. Він винен в усьому, що відбувається в країні. Ганьба!
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перш за все несе повну відповідальність ЗА ВСЕ-нарід, обравший підпарканне посміховисько разом із дружиною- зрадницею своїм керманичем і головнокомандуючим. ось і Здобули, хай вам грець.

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Ніт, нарід ніякої відповідальності нести не буде. Він буде страждати, шкодувати, але не відповідати. Малий та середній бізнес вже страждає, пенсіонери та бюджетники теж. Вони своїм вибором зруйнували своє життя та майбутнє дітей та онуків. Так їм і треба.
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Це колись був народ,потім нарід,а тепер збрід...тобто набрід...Яке їхало - таке і здибало,і обрало собі за преза...
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Він винен на 50%, остальні 50% винні тих 73% виборців, які їх обирали. Позорище!
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А Пэтруху не бьют, а потому, что хитрый он. Чужими ручками жар загребает. Будет кричать, МЫ ГЛАВНАЯ ОППОЗИЦИЯ.
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убок,курва,лугандонский..
Кучеренко красава,держит себя в руках...не каждый так сможет,я бы не смог..
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Кучеренко смотрит на малого сцыкуна как на муравья - не таких видел.
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А пружинка все сжимается и сжимается.................
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Вкотре соромно за обраних більшістю парламентарів.
Відбірне бидло...
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люди, а что хорошего для народа сделали слуги за полгода? Прежние власти предлагали затянуть пояса потуже. Сейчас мой ремень не годится даже на собачий ошейник!
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Гральний бізнес відновили, дозволили брати ім'я по матері, землю заберуть в бідних і віддадуть багатим, субсидії зменшили, в ОТГ гроші відібрали.
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На вулиці матюкатись не можна,а в парламенті- запросто. Задоволені? Ви зробили це разом,придурки!
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Українською мовою язик не повернеться таке вимовити. А російською - запросто. Спілкуйтеся СКРІЗЬ УКРАЇНСЬКОЮ і зійдете за вихованих людей. Бедете громадянами, а не бидлом.
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Не пора ли гнать эту шутовскую мерзоту к чёрт, узурпировавшую власть и насаждающую тиранию и угнетение, прибегнув к последнему средству согласно Всеобщей декларации прав человека??
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Как прикольно клоун обижается что его называют клоуном а второй вопрос а у этого клоуна п@зда есть в наличии За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте", - "слуга народу" Максим Ткаченко дискутує у ВР з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком - Цензор.НЕТ 7907
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Так оно же с Лугандона,гопник наверное? Цалуйте его ниже спины Зеботы,пришло его время.
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и эти люди кодекс депутата хотят принимать...
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там еще и на улице есть вариан получить клоунам
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распахнуть в Раде окна и помочь зеленой мрази выйти...дальше будет работать гравитация...и руки чистые...)
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Изысканность слуг соответствует благородным манерам их господ.
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Концертный директор Тины Кароль занимается рекламой раздачи пёзд.
Где он проходил практику ?
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Щось мені це нагадує, а так - партію регіонів.
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Нужно к Яременко обратиться, выбрать нельзя, но можно попросить "без табу" выдать.
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А весёлый сегодня денёк выдался в Раде За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте", - "слуга народу" Максим Ткаченко дискутує у ВР з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком - Цензор.НЕТ 4240
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все это показывает что слуги это просто игра на популизме, те кто ругаются матом и кнопкодавят, типа с этим борются
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О водителях и "транспортировке газа". Уже без шуток.

Vladimir Simanovich: Ну что, водители, которые задумали поставить ГБО, приготовьте дополнительные 100 баксов.
Нет, не за транспортировку газа.
Просто так, за бумажку. Которая ни на что не влияет, в т.ч. на безопасность, просто Зе-Ко-манде, надо отбивать потраченные на выборы средства.
Подробности ниже.

За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте", - "слуга народу" Максим Ткаченко дискутує у ВР з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком - Цензор.НЕТ 3112

После установки на автомобиль газового оборудования (ГБО) необходима его перерегистрация. В 2020 году эта процедура усложнилась и подорожала.

Документы, которые в прошлом году предоставляли установщики ГБО для регистрации автомобиля в Сервисных центрах МВД. (СЦ), оказались вне закона. Теперь СЦ требуют другие документы, которые оформлять дольше и стоят они около 2500 - 3000 грн.

Что случилось?

Согласно п.13 постановления КМУ от 21 июля 2010 N 607, после переоборудования транспортного средства владелец или его представитель выбирает организацию по оценке соответствия транспортного средства. По результатам такой оценки выдается либо сертификат соответствия, либо акт технической экспертизы. Первый документ - сродни сертификации соответствия для автомобилей, которые ввозятся в Украину впервые.

Сертификация - длительный (больше одного рабочего дня) и дорогой (свыше 2000 грн) процесс, который раньше при регистрации ГБО никто не проходил. Ранее всем выдавались Акты технической экспертизы, которые стоили значительно дешевле (около 230 грн) и выдавались на типичные установки прямо на СТО, которые переоборудовали автомобили на ГБО.

Причина такого решения - внутренний приказ в Сервисных центрах, который основан на том, что у всех Лабораторий 19 декабря 2019 года закончился срок действия сертификата соответствия на проведение экспертиз. И, похоже, продлять их уполномоченные органы не спешат. Таким образом, для регистрации переоборудования автомобиля в СЦ необходимо предъявлять только один документ - сертификат соответствия.

Получить его можно в органах сертификации, указанных на сайте Министерства инфраструктуры Украины. Кроме того, данные организации могут организовывать выездные офисы сертификации.

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Странно, перед выборами слово клоун нравилось даже Зеленскому! А теперь это слово нарицательно? А кто так принизил значение самого слова и держателей этой профессии, от президента до последнего шута Квартала 95? Им теперь стыдно быть клоунами и называться одноименно? Вот те раз! Юзик клоун? Сивохо клоун? Ладно, клоуны-депутаты! И что? Никто же не говорит, что все клоуны дураки, чего так надуваться? Или дураки? Да, я забыл, правда никому не нравится!
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Слуги начали служить с матами Народу должно нравится Он же етот народ тоже кроет матом почем зря Тема наростающая
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І все на московському язіку.Весь негатив завжди на московському.Всі тюремні жаргони також на московському.Навіть в армії жаргони також прийшли з московського.Потрібно відмотися від нього.Але у нас,навіть молоді люди не хочуть цього.Завжди шукають якийсь привід,щоб не відмовлятися від московського язіка.Наприклад показують Швейцарію,чи інші країни.
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Ага так виходить що слуга маланського народа не винний а винна москальска мова Дуже цікаво Продовжуйте будь ласка свою маячню
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Правда глаза режет .Они еще и обидчевые клоуны.
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Где ответственный за пожарную безопасность? Тут у нардепа подгорело!
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вот только не надо угрожать..Надо ДАВАТЬ!!
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Смотрю как то странно получается-что ни Ткаченко-так конченный урод.
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знайомтеся
Ткаченко М.М., 1983 р.н., до 2014 керував, в Луганську, компанією що організовує гастролі відомих артистів. після 2014 - співвласник ТОВ «КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ» - дочірньої компанії Студії Квартал 95.

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Це народнi депутати?а лошадь говорящая м Машка Захарова каже що у нас ,,повальная украинизация" искореняют русскай изык,коли навiть мiж собою коли нiхто нiкого не змушють не контролювати вони вiддають перевагу мовою Мордора мiж собою i так в школах мiж собою в метро на вулицi в побутi
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капец,, и не хочется, но констатируешь - ни дня без зашквара у этой команды не получается...
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Тож молодая перспективная ЗЕ-команда,вы же их выбирали(
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