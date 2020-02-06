 "За "клоуна", бл#дь, вы сейчас п#зды получите", - "слуга народа" Максим Ткаченко ведет дискуссию в ВР с нардепом от "Батькивщины" Кучеренко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, диалог двух нардепов состоялся вблизи трибуны Верховной Рады. Запись опубликовал на своей странице в youtube Кучеренко.
До избрания в народные депутаты Максим Ткаченко был продюсером, основателем и генеральным директором компании "Квартал-Концерт". Работал концертным директором певицы Тины Кароль. В избирательном списке "Слуги народа" был под №25. До 2014 года проживал в Луганске.
Спасибо кагальному Пеце-Барыге за еще более кагального Клоуна.
Кондитер подготовил отличную почву для торжества хитрожопых...
За все це бидло-кодло Зеленський несе повну відповідальність, бо саме він їх під купол посадив, саме він їх зібрав у своєму грьобаному цирку. Він винен в усьому, що відбувається в країні. Ганьба!
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Кучеренко красава,держит себя в руках...не каждый так сможет,я бы не смог..
Відбірне бидло...
Где он проходил практику ?
Vladimir Simanovich: Ну что, водители, которые задумали поставить ГБО, приготовьте дополнительные 100 баксов.
Нет, не за транспортировку газа.
Просто так, за бумажку. Которая ни на что не влияет, в т.ч. на безопасность, просто Зе-Ко-манде, надо отбивать потраченные на выборы средства.
Подробности ниже.
После установки на автомобиль газового оборудования (ГБО) необходима его перерегистрация. В 2020 году эта процедура усложнилась и подорожала.
Документы, которые в прошлом году предоставляли установщики ГБО для регистрации автомобиля в Сервисных центрах МВД. (СЦ), оказались вне закона. Теперь СЦ требуют другие документы, которые оформлять дольше и стоят они около 2500 - 3000 грн.
Что случилось?
Согласно п.13 постановления КМУ от 21 июля 2010 N 607, после переоборудования транспортного средства владелец или его представитель выбирает организацию по оценке соответствия транспортного средства. По результатам такой оценки выдается либо сертификат соответствия, либо акт технической экспертизы. Первый документ - сродни сертификации соответствия для автомобилей, которые ввозятся в Украину впервые.
Сертификация - длительный (больше одного рабочего дня) и дорогой (свыше 2000 грн) процесс, который раньше при регистрации ГБО никто не проходил. Ранее всем выдавались Акты технической экспертизы, которые стоили значительно дешевле (около 230 грн) и выдавались на типичные установки прямо на СТО, которые переоборудовали автомобили на ГБО.
Причина такого решения - внутренний приказ в Сервисных центрах, который основан на том, что у всех Лабораторий 19 декабря 2019 года закончился срок действия сертификата соответствия на проведение экспертиз. И, похоже, продлять их уполномоченные органы не спешат. Таким образом, для регистрации переоборудования автомобиля в СЦ необходимо предъявлять только один документ - сертификат соответствия.
Получить его можно в органах сертификации, указанных на сайте Министерства инфраструктуры Украины. Кроме того, данные организации могут организовывать выездные офисы сертификации.
Источник
Ткаченко М.М., 1983 р.н., до 2014 керував, в Луганську, компанією що організовує гастролі відомих артистів. після 2014 - співвласник ТОВ «КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ» - дочірньої компанії Студії Квартал 95.