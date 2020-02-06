 В Раде подрались нардеп Власенко из "Батькивщины" и "слуга народа" Дмитрук. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник в президии парламенте во время попытки Власенко пройти к месту спикера.

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