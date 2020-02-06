 В Раде подрались нардеп Власенко из "Батькивщины" и "слуга народа" Дмитрук. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник в президии парламенте во время попытки Власенко пройти к месту спикера.
Видео телеканала ZIK
Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник в президии парламенте во время попытки Власенко пройти к месту спикера.
Видео телеканала ZIK
73% украинцев выступают против введения продажи земли, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
https://censor.net.ua/news/3152683/73_ukraintsev_vystupayut_protiv_vvedeniya_prodaji_zemli_reyiting_infografika
Кстати бить будут далеко не те кто смотрит ящик , а те кого это касается напрямую
а на заставке обнимашки какие то)
помнится Береза так люлей вышкамбойко вешал... любо ж дорого было смотреть! ))))
ты, был лучшим, как оказалось.. )
завтра примут Закон, что твои родители (или родственники) на шару квартиру от Совка получили, образование и отберут нафик...
П.С. слава богу, Танюха Лайф когось уже знайшла і тут душу не відводить