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 Политика Украины, Общество
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Все про:диджитализация (42) Гончарук_Алексей (648) Дія (1)

 Мы оцифруем все госуслуги в стране, 50 из них уже в этом году, - Гончарук. ВИДЕО

За следующие три года в Украине будут оцифрованы все государственные услуги.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил на презентации сервиса "Дія" премьер-министр Алексей Гончарук.

Видео 5 канал

"Наша цель в течение следующих трех лет оцифровать абсолютно все государственные услуги. ... Не нужно будет ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить Тамару Ивановну в том, что день не такой уж и короткий, и т.д", - отметил премьер.

По его словам, правительство проанализировало наиболее актуальные госуслуги и 50 этих услуг оцифруют уже в этом году.

"Мы расширяем функционал документов, это значит, что теперь по водительским правам можно будет купить билет на самолет. Потому что все равно это документ, который идентифицирует личность", - рассказал Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Презентация национальной онлайн-платформы "Дія. Цифрова грамотність". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3174149
 
   
 Топ комментарии
 
может хватит кровати переставлять? Мы оцифруем все госуслуги в стране, 50 из них уже в этом году, - Гончарук - Цензор.НЕТ 661
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достоверные источники сообщают шо к 1 апреля на его месте уже будет новый кловун
псы. за шо купил,за то и продаю Мы оцифруем все госуслуги в стране, 50 из них уже в этом году, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8638
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а можно без этого? - просто верните "барыг" с Гросей во главе, а сами пестуйте к .... маме?
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Слуш братух, а вы читал статью Зигфрида?
я те скажу - .... "там написано(украдено у других)" - не сотв. се кумира
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Авакову срочно нужно попасть в премьеры.
После победы Портнова на будущих президентских выборах стать вечным канцлером Авакову будет затруднительно.
Сдается мне, что мы увидим еще много, много реальной борьбы: нацгвардия Авакова против армии Портнова (после октабрьских выборов в ОРДЛО у Портнова будет армия, легальная, "народная милиция", широко известная ныне как подштанцы).
Лично я ставлю на Портнова с подштанцами...
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навряд.
портновский - дурак (иначе не стал бы политическим посмешищем и лузером типа дубины-пуделя).
потому у него не будет армии.
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Все у него будет.
Портнов - человек подневольный, он на службе.
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Знатный у тебя кокс! Завидую. Такие грезы!
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достоверные источники сообщают шо к 1 апреля на его месте уже будет новый кловун
псы. за шо купил,за то и продаю Мы оцифруем все госуслуги в стране, 50 из них уже в этом году, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8638
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Я не знаю, но вообще как это получилось шо столь примитивное создание работало в какой-то крутой фирме?
Да у меня кот умнее чем Гомчарук этот. А собака была - то как Эйнштейн, в сравнении с этим..... носителем дурацких фраз, пиджака и ездуном на срамокате то.
стыдно аж 314.....
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И собак, собак "оцифровать" не забудьте.
Каждой "собаке элитной породы" - бар-код для платежки за газ!
Очень удобно - приводишь собаку и считывают ее/с нее.
21 век, как-никак.
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Все хорошо , только Тамара Ивановна останется без работы и мы без "сервиса" .
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Так ви робіть, працюйте, а не кукарікуйте про свої мрії! Що заважає робити ту оцифровку? Ну крім клятого Пороха та інших "папєрєднікав"? Нічого? То стуліть пельку та працюйте, а не з ранку до ночі по пресконференціях, телестудіях та інших шоу бігайте! Клоуни, БЛД!
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а можно без этого? - просто верните "барыг" с Гросей во главе, а сами пестуйте к .... маме?
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диджитализация от гончарука - это рассадить всех своих бывших и нынешних телок в теплые кресла министерств.
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Еду тоже оцифруете? Хлеб, молоко, творог?
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Дані соціологічних досліджень свідчать про те, що прем'єрміністр України Олексій Гончарук не користується популярністю через свій зовнішній вигляд. Крім того, очільника уряду в основному погано сприймають жінки.
Про це не під запис розповіли у фракції "Слуга народу" журналістці "Прямого" Даші Счастливій.
"Мене цікавило, що буде з Гончаруком і що буде з пертурбаціями в Кабміні. І цікаву одну історію мені "off the records" розповів один зі "слуг народу". Що вони особисто за власні гроші провели соціологічне дослідження, де побачили, що на нашого прем'єр-міністра реагують неадекватно.
По-перше, людям не подобається, як він одягається. Їм не подобається, що в нього немає дівчини, немає особистого життя. Це їх турбує і дивує. І їм взагалі не подобається його зовнішній вигляд. І саме через це, за інформацією представника "Слуги народу", вони хочуть його замінити.
Тобто не через те, що він профан в деяких моментах й інші речі, а саме через зовнішній вигляд і сприйняття жінок", - розповіла вона.

текст та відео: https://prm.ua/goncharuka-hochut-zvilniti-cherez-zovnishniy-viglyad-i-nespriynyattya-zhinkami-dzherela-u-sluzi-narodu/
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Лестницу в моем подъезде тоже Е-дворник будет мыть? С приходом к власти вас, дебилов, дворник вообще перестал во дворе появляться
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А если нет денег для билета на самолёт? Идиоты, лучше бы рабочие места, зарплаты увеличивали, цены на продукты понизили...Они никому не нужные в этой нищей стране "удобства" придумывают...
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а нельзя ИМ мозги оцифровать, чтобы не мололи дурныць?
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Це вже вчорашній день по цілому світі! Вся ця «оцифровка» введена з однією метою-позбутись готівки, а значить збільшити податки. У вас це видають як великі досягнення! Технології вже існують давно і повірені. Компанії продають ліцензії і вводять в дію. Все.
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Козломордий тупак не знає що у ВСІХ держустановах електроні копії документів ще по три рази печатають щоб "завізіровать"!? А скілько совкових начальничків можуть читати тільки з бамаги,а не з єкрана компутіра!!!
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