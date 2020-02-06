 Мы оцифруем все госуслуги в стране, 50 из них уже в этом году, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил на презентации сервиса "Дія" премьер-министр Алексей Гончарук.
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"Наша цель в течение следующих трех лет оцифровать абсолютно все государственные услуги. ... Не нужно будет ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить Тамару Ивановну в том, что день не такой уж и короткий, и т.д", - отметил премьер.
По его словам, правительство проанализировало наиболее актуальные госуслуги и 50 этих услуг оцифруют уже в этом году.
"Мы расширяем функционал документов, это значит, что теперь по водительским правам можно будет купить билет на самолет. Потому что все равно это документ, который идентифицирует личность", - рассказал Гончарук.
я те скажу - .... "там написано(украдено у других)" - не сотв. се кумира
После победы Портнова на будущих президентских выборах стать вечным канцлером Авакову будет затруднительно.
Сдается мне, что мы увидим еще много, много реальной борьбы: нацгвардия Авакова против армии Портнова (после октабрьских выборов в ОРДЛО у Портнова будет армия, легальная, "народная милиция", широко известная ныне как подштанцы).
Лично я ставлю на Портнова с подштанцами...
портновский - дурак (иначе не стал бы политическим посмешищем и лузером типа дубины-пуделя).
потому у него не будет армии.
Портнов - человек подневольный, он на службе.
псы. за шо купил,за то и продаю
Да у меня кот умнее чем Гомчарук этот. А собака была - то как Эйнштейн, в сравнении с этим..... носителем дурацких фраз, пиджака и ездуном на срамокате то.
стыдно аж 314.....
Каждой "собаке элитной породы" - бар-код для платежки за газ!
Очень удобно - приводишь собаку и считывают ее/с нее.
21 век, как-никак.
Про це не під запис розповіли у фракції "Слуга народу" журналістці "Прямого" Даші Счастливій.
"Мене цікавило, що буде з Гончаруком і що буде з пертурбаціями в Кабміні. І цікаву одну історію мені "off the records" розповів один зі "слуг народу". Що вони особисто за власні гроші провели соціологічне дослідження, де побачили, що на нашого прем'єр-міністра реагують неадекватно.
По-перше, людям не подобається, як він одягається. Їм не подобається, що в нього немає дівчини, немає особистого життя. Це їх турбує і дивує. І їм взагалі не подобається його зовнішній вигляд. І саме через це, за інформацією представника "Слуги народу", вони хочуть його замінити.
Тобто не через те, що він профан в деяких моментах й інші речі, а саме через зовнішній вигляд і сприйняття жінок", - розповіла вона.
текст та відео: https://prm.ua/goncharuka-hochut-zvilniti-cherez-zovnishniy-viglyad-i-nespriynyattya-zhinkami-dzherela-u-sluzi-narodu/