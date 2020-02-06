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 "Пане президенте, почуйте село!" - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданиями Верховной Рады и Офиса президента проходят акции протеста против открытия рынка земли.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие развернули плакаты и банеры против открытия рынка земли. Также они держат флаги с партийной символикой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли, - Потураев

Также под Радой присутствуют усиленные наряды правоохранителей.

Кроме того, акция протеста против открытия рынка земли проходит под Офисом президента. Митингующие просят о встрече с Зеленским.

Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 01
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 02
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 03
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 04
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 05

Фото: Цензор.НЕТ

Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 06
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 07
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 08
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 09
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 10
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 11
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 12
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 13
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 14
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 15
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 16
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 17
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 18
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 19
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 20

Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 21
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 22
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 23
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 24
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 25
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 26
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 27
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 28
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 29
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 30
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 31
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 32
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 33
Пане президенте, почуйте село! - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3174128
 
 
 Топ комментарии
 
а зебилоиды как всегда наживуться на крови!
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Я ЗА! Распродать это ЗеЛЛандию по кускам к херам собачим!
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Я ЗА! Распродать это ЗеЛЛандию по кускам к херам собачим!
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Еврейская банда уже палестину захватила, теперь очередь за Украиной!
НО ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!
Точно! Будет оплата по чеку!!!
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Пока не разграбили, лучше продать, а то будет как с Крымом и Донбассом.
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Продать такое имущество это когда аукцион, инвестор, люди с баблом и все такое... а так это раздать в подарок таки "нашим людям", а шо такое? Пошли кофе пить?!!
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это дурный зебил бы так и сделал!
Но обычные еврейские мальчики деньги потом украдут и выведут в изгаиль, а на "купленные" земли заселять пейсатых!
и яхвэ им за это будет ооооочень благодарен.
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ЗЕленую нечисть - на свалку истории!

Банду геть - зелених на...уй!
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Якщо не почують, все дуже швидко закінчиться.
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Да прямо там. Наш мудрый нарид разве не за это голосовал ?
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на этой теме хорошо оторвутся юли, петики,... и прочая крысино - популистская срань.
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а зебилоиды как всегда наживуться на крови!
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здрасссььь, когда они наживались.. нищие, как полковые крысы те зебилы... все 73%... отсюда и гнев люмпенский на все и вся... Или ты имеешь в виду труппу???
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на крови пока только наживалась секта потужных покращювачив во главе с крысой офшорной вальцманом.
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Не ври зебилка! Самые лживые твари - зебилоиды!
Но почему то их колличество с каждым днем уменьшается!!!
НЕ УЖЕЛИ ЗДЫХАЮТ????
Дай Бог!!!!
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а щас на чём? на зелёной моче в глаза? "Пане президенте, почуйте село!" - під Радою та ОП мітингують проти відкриття ринку землі - Цензор.НЕТ 8361
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Тепер на крові наживається офшорний щур Зельцман Оманський.
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А каким боком "свидетели Элита-Центра" примазались к движухе?
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весь народ против зеленой падали.
пора вам уже сказать куратору, чтоб поменял методички - а то выглядите как дураки.
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Мальчик, проснись, ты обосрался. До сих пор около 50% ЗА зеленую падаль. И каким образом твое гениальное излияние относится к моему вопросу ? Это таки митинг против продаже земли или флэш-моб "всех униженных и оскорбленных" ?
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девочка, твои "50%" - на бумаге.
а РЕАЛЬНЫЕ 50, 60 или 150 % - вон под Радой.
пойди и ИМ расскажи, кто мальчик и кто обосрался.
не?
ноги не несут? страшно?
ну так сиди и не п...ди.
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если слуги пойдут против хозяев, их можно ставить вверх тормашками и подвешивать за яйца. Включая мендель...
абсурд... слуги восстали против хозяев, а восставшими против слуг считают хозяев...
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Озонова дірка на половину Тихого Океану windy.com
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и правильно! нечего казенные земли продавать! местным олигархам и божкам она нужнее....., ибо все уже давно поделено.....
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ПреЗЕдент слышит села только с "Коломойского района", как говорил один гениальный фермер из СН.... "Ні продажу землі", - під Радою та ОП мітингують проти відкриття ринку землі - Цензор.НЕТ 8933
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поздно пить боржоми..... Надо было смотреть кого выбираете Президентом.

Что б там снегодня не приняли в Раде, решение по земле уже принято теми кто управляет страной.
И да, они все сплошь юристы, так что как обойти запреты способы найдут (((
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Озонова дірка на половину Тихого Океану windy.com
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Как люди к колхозам привыкли. Ни одного внятного аргумента против приватизации земли пока не слышал. Во всём мире земля является объектом покупки-продажи и источником налоговых поступлений, а в Украине совок ещё царит в головах.
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да не совок. Арабы с удовольствием скупят украинские черноземы....
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будуть будувати там казино а не буряки вирощувати )))
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Ну ок. Пусть арабы купят, но по европейской рыночной цене!
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Та ты что?Попробуй в Германии купить в одни руки 10000 гектар сельхоз земель.
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Через несколько лет и в Украине это будет невозможно, не волнуйся. А ты лучше попробуй в Германии налог на землю не заплатить.
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Олежку нiхто не бачив з виламi?
кто ще крiм нього зможе зупинити скотиняк?
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пока они будут просить под сине-желтыми флагами никто их не услышит....
но если будут требовать под красно-черными, тогда да - тогда получится..
по другому в Украине это не работает................
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Лео Кот З цього також нічого не вийде.Ну почнеться внутрішній конфлікт,тоді московити під шум знову частину України відберуть.
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XENOmorph X e9763c3a - ну да...снова "путин нападет"..

зачем нам нужна такая рабская Украина тогда...?
если все время боятся любого шороха, и оглядываться все время на возможные риски..
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Ніякої приватної власності!!! Все або державне або колхозне!!! Залишити землю тільки Косюкам з Бахматюками! Станемо в один ряд з рашею, Венесуелою, та Північною Кореєю!!!
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Ринок потрібен факт ...- но сьогодні...., при цій "сворі" - розумію, що ще не скоро в Україні буде про- Українська Державницька..., і ще - ти у відповідності до положень Конституціїї отримав Землю- я ні, мені не дали...
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Ааа, ну тогда вперед, пипец должен быть тотальным. Дави их.
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ну що , ОСНОВНУ "місію" свого "прЄзЄдЄнства" зЄлене сьогодні виконає...- чи ще повернення України в "орбіту" кАцапостану....- і можна в Італію, чи куда там- бЄня скаже...
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Приватизация промышленности бездарями, приведшая к ее уничтожению, ничему не учит. Уж очень деньги мвф понадобились. С нашими монополистами здравствуй Латинская Америка.
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Граблі принесли? На коліна ще не ставали?
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Сейчас! Акулы отложат свои планы на миллиарды баксов и услышат село...
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73 процента это и селяне тоже. Так что теперь всё, "слуги" могут сказать исполняем волю нарида который нас выбрал.
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А село за кого голосувало? Мізки потрібно мати.Будете завжди селяни,рабами в олігархів.
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Звідки взялася цифра 450 депутатів Верховної Ради, запитаєте ви?

За якою методикою і які науковці розраховували ії?
"Пане президенте, почуйте село!" - під Радою та ОП мітингують проти відкриття ринку землі - Цензор.НЕТ 4149
Я вам скажу:
Жаба котра душить і понти "а ми не гірші" вчорашніх комуняк визначили цю цифру на початку 90-х років.
В Госдумі Росії у 1993 році скільки депутатів було? 450.
А ми чі наші понти чим гірші за цацакські? Ничім.
Значить і собі в Україні 450 депутатів зробимо. І зробили.
От така була методика і така була у них наука.
І нову цифру - 300 вони придумали з тої самої стелі на котру вони час від часу дивляться щодня в Раді зараз, покі їх ще 450.
Victor Mysliwiec
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Киевляне, выходите на митинг!!! Вы вообще что хотите, за жвачку землю что бы эти ворюги продали? Так они этого и добиваются... Это ж вообще уму не постижимо, продать ЗЕМЛЮ...ЕЕ скупят за фантики, а потом ваши дети будут работать на этой земле наемными рабами....НИКАКОЙ ПРОДАЖИ....!!!!!
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Ау...дебилы...
А не вы ли голосовали за ЗЕто недоразумение?
Позно бастовать...
ЗЕ уже играет своей флейтой по вашим головам и ушам!)))
Сказки с СН закончились...
Смокчить прутень!)))
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Людям без мозгов...ЗЕМЛИ НЕ ПОЛОЖЕНО!
будете батрачить за ЗЕМЛЕ деда КАРАБАСА БАРАБАСА!)))
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А кто из тех "мітингувальників" (проффесиональных "активистов") хоть пару-тройку раз в жизни бывали в том самом селе?
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10 тыс гектар в одни руки = смерть села

Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.

10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.

У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.

Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.

Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.

Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
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Зелене непорозуміння скаже що вони проплачені і це нещітаіцца протестом.
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