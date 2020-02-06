 "Пане президенте, почуйте село!" - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Митингующие развернули плакаты и банеры против открытия рынка земли. Также они держат флаги с партийной символикой.
Также под Радой присутствуют усиленные наряды правоохранителей.
Кроме того, акция протеста против открытия рынка земли проходит под Офисом президента. Митингующие просят о встрече с Зеленским.
Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
НО ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!
Точно! Будет оплата по чеку!!!
Но обычные еврейские мальчики деньги потом украдут и выведут в изгаиль, а на "купленные" земли заселять пейсатых!
и яхвэ им за это будет ооооочень благодарен.
Банду геть - зелених на...уй!
Но почему то их колличество с каждым днем уменьшается!!!
НЕ УЖЕЛИ ЗДЫХАЮТ????
Дай Бог!!!!
пора вам уже сказать куратору, чтоб поменял методички - а то выглядите как дураки.
а РЕАЛЬНЫЕ 50, 60 или 150 % - вон под Радой.
пойди и ИМ расскажи, кто мальчик и кто обосрался.
не?
ноги не несут? страшно?
ну так сиди и не п...ди.
абсурд... слуги восстали против хозяев, а восставшими против слуг считают хозяев...
Что б там снегодня не приняли в Раде, решение по земле уже принято теми кто управляет страной.
И да, они все сплошь юристы, так что как обойти запреты способы найдут (((
кто ще крiм нього зможе зупинити скотиняк?
но если будут требовать под красно-черными, тогда да - тогда получится..
по другому в Украине это не работает................
зачем нам нужна такая рабская Украина тогда...?
если все время боятся любого шороха, и оглядываться все время на возможные риски..
За якою методикою і які науковці розраховували ії?
Я вам скажу:
Жаба котра душить і понти "а ми не гірші" вчорашніх комуняк визначили цю цифру на початку 90-х років.
В Госдумі Росії у 1993 році скільки депутатів було? 450.
А ми чі наші понти чим гірші за цацакські? Ничім.
Значить і собі в Україні 450 депутатів зробимо. І зробили.
От така була методика і така була у них наука.
І нову цифру - 300 вони придумали з тої самої стелі на котру вони час від часу дивляться щодня в Раді зараз, покі їх ще 450.
Victor Mysliwiec
А не вы ли голосовали за ЗЕто недоразумение?
Позно бастовать...
ЗЕ уже играет своей флейтой по вашим головам и ушам!)))
Сказки с СН закончились...
Смокчить прутень!)))
будете батрачить за ЗЕМЛЕ деда КАРАБАСА БАРАБАСА!)))
Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.
10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.
У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.
Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.
Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.
Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.