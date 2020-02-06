 "Пане президенте, почуйте село!" - под Радой и ОП митингуют против открытия рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие развернули плакаты и банеры против открытия рынка земли. Также они держат флаги с партийной символикой.

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Также под Радой присутствуют усиленные наряды правоохранителей.

Кроме того, акция протеста против открытия рынка земли проходит под Офисом президента. Митингующие просят о встрече с Зеленским.











Фото: Цензор.НЕТ



























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ