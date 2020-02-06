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 Общество, За рубежом
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Все про:вирус (249) Китай (1121) пропаганда (2405) Россия (74910) Трамп (2783)

 "Раньше Трамп раздавал короны на "Мисс Вселенная". Вирус называется коронавирус. Сразу ясно кто виноват", - пропагандисты РФ. ВИДЕО

Пропагандисты Кремля обвинили в распространении китайского коронавируса США и лично американского президента Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет, в котором говорится об этом вышел на главном российском телеканале ОРТ.

"Очевидно ведь, что Китай несет серьезные экономические потери. А кто главный соперник Поднебесной? Соединенные Штаты. Кто там президент? Трамп. Чем он известен, кроме этого? Тем, что владел конкурсом красоты "Мисс Вселенная", где красавицы вместе с титулом получают символическую корону. А новый вирус называется коронавирусом, потому что своей структурой напоминает тот самый, так сказать, головной убор. И сразу ясно, кто виноват", - говорится в сюжете пропагандистов Кремля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кучкуются русофобы. Это интернациональный нацизм. Междуморье хотят - от Балтики до Кубани. И Калининград забрать", - пропагандисты РФ о телемосте между Литвой и Украиной. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3174127
 
 
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зависть к Белому дому постепенно превращает кацапстан в жёлтый дом
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они всегда желтым домом были ,просто раньше не присматривались и удавалось маскироваться другими народами в сссрии
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неее, желтое болото с оттенком цвета детский неожиданности
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Американцы давно воруют у кацапов мозги. Традиция, мля.
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Влажная мечта кацапов стравить Штаты и Китай и вообще всех перессорить это мания фсбшной грязи.Разделяй и властвуй-сказано очень давно
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Протоиерей, декан факультета православной культуры Военной академии Ракетных войск стратегического назначения Димитрий Смирнов: Школа - это такое учреждение, где развращают детей, внушают им то, что плохо - это хорошо, а то, что хорошо- это вообще сладость....
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я убежден в правоте школы... Например, присунуть скабеевой - хорошо или плохо?С моей т.з. - хорошо. С ее - сладость...
Стало быть, поп - дурак. Это так же верно, как и попка-дупак
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священнослужитель в военной академии - этого разумом не понять
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бараны схавают. наши зебилы от них не далеко ушли.
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Расию нужно переселить в космос. Им нельзя на земле жить они её погубят.
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Скорее всего, это параша пытается перевести стрелки. Уже известно, что в Ухане лаборатория, которая занималась и бактериологическим оружием в том числе, и надо быть идиотом, что бы не понимать, что параша к этому имеет непосредственное отношение.
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как пить дать, и тут торчат уши мордора. свое дерьмо на чужие ворота вешать они непревзойденные большие специалисты.
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