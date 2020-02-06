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 "Слуга народа" проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский. ВИДЕО

Фракция "Слуга народа" проводит заседание фракции, ожидается, что прибудет Президент Украины Владимир Зеленский.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил нардеп от "СН" Александр Качура в своем Телеграм-канале.

"Начинается заседание фракции. Ждем приезда президента", - написал он.

Как информирует "Интерфакс-Украина", на заседание прибыл президент Зеленский. Заседание фракции проходит в конференц-зале в здании под куполом, однако журналистов охрана не пускает в коридор перед залом. Журналисты ожидают окончания заседания фракции в кулуарах.

Слуга народа проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3174116
 
 
 Топ комментарии
 
Закопать вас ссук народа в чернозем Украинский, шоб нажрались уже вдоволь
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Невже 73% не знали що слугам юдейського народу потрібна українська земля. Не свою ж продавати.
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Закопать вас ссук народа в чернозем Украинский, шоб нажрались уже вдоволь
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"Фюрер Буба".. приедет "раздавать пистоны в Астралы своих гестаповцев" "Слуга народа" проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский - Цензор.НЕТ 5549 ...
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судя по тому, что рфия продорлжает оплачивать агит-кампанию против Пороха - рфия продолжает ссать.
хоть Порох, увы, уже (и еще) не президент.
видимо, в рфии что-то знают "Слуга народа" проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский - Цензор.НЕТ 9352
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Невже 73% не знали що слугам юдейського народу потрібна українська земля. Не свою ж продавати.
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А чью? Ладно Ленин с большевиками обещал землю крестьянам, получили? Теперь кричат, что земля для народа, даже не при капитализме, при феодализме и кто кричит, те которые имеют в аренде сотнями тысяч га. Им сотни миллионов, а народу Х...... . У кого деньги, у того и земля, так было, есть и будет. А то ваши фантазии о вашем богатстве, что вы хозяева.
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Настало время воплотить предложение шиксы дубинскай🤔🤔🤔
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Понабирали , - Думали дебилы и управлять легче , а Они считать Деньги научились Раньше , чем Думать и Стали Неуправляемыми. Они , тоесть Депутаты еще Восстанут в Своей Красе и Дурь не только Будит Видна а Й преобразована в Действие.
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запугивать своих шестерок приехал...
А разве это законно вмешиваться Ослу в работу ВР...?
Но у нас законы уже не действуют...
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Банда мародерів вже у повному складі. Тепер можна пускати газ - "Махмуд, зажигай!"
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".... - -к нам приехал ревизор!
- к нам приехал ревизор!
...........................................
- к нам приехал ревизор!......" (С)
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