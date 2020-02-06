 "Слуга народа" проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил нардеп от "СН" Александр Качура в своем Телеграм-канале.

"Начинается заседание фракции. Ждем приезда президента", - написал он.

Как информирует "Интерфакс-Украина", на заседание прибыл президент Зеленский. Заседание фракции проходит в конференц-зале в здании под куполом, однако журналистов охрана не пускает в коридор перед залом. Журналисты ожидают окончания заседания фракции в кулуарах.

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