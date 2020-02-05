 "13 героев погибли в январе, а в итоговом документе ни слова об обмене всех на всех и перемирии", - Порошенко о результатах Совета ассоциации Украина-ЕС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, лидер "Европейской солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко критически высказался о работе украинских представителей в Совете и, в частности, раскритиковал итоговый документ заседания.

"В итоговом документе не нашлось места для осуждения Российской федерации за невыполнение обязательств в части полного обмена всех на всех и в части установления полного и постоянного режима прекращения огня. Вам известно, что в январе 13 украинских героев погибли от российских обстрелов. Парижских саммит зафиксировал запуск режима прекращения огня и российскую ответственность за его реализацию", - заявил Порошенко.

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