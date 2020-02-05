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 Политика Украины, Общество
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 "13 героев погибли в январе, а в итоговом документе ни слова об обмене всех на всех и перемирии", - Порошенко о результатах Совета ассоциации Украина-ЕС. ВИДЕО

Во время заседания парламентского комитета по вопросам интеграции Украины и ЕС народные депутаты обсудили результаты заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, лидер "Европейской солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко критически высказался о работе украинских представителей в Совете и, в частности, раскритиковал итоговый документ заседания.

"В итоговом документе не нашлось места для осуждения Российской федерации за невыполнение обязательств в части полного обмена всех на всех и в части установления полного и постоянного режима прекращения огня. Вам известно, что в январе 13 украинских героев погибли от российских обстрелов. Парижских саммит зафиксировал запуск режима прекращения огня и российскую ответственность за его реализацию", - заявил Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3174020
 
   
 Топ комментарии
 
Всі тролі, які баламутили воду, насправді мали завдання агітувати не за Зеленського, а проти Пороха. Тепер отримують чергове завдання агітувати за ОПЗЖ. Но не все так одразу. Спочатку настроять стадо проти Зелі, а потім обережно почнуть нахвалювати Бойка. Чекати недовго

"13 героев погибли в январе, а в итоговом документе ни слова об обмене всех на всех и переремирии", - Порошенко о результатах Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 5503
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НАМ НУЖЕН ПОРОХ А НЕ ВАЗЕЛИН!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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