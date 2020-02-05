 "Я бы наушники надевал": "слуга народа" Арахамия против запрета музыки и фильмов в транспорте. ВИДЕО

Об этом он заявил в комментарии "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.
"Негативно отношусь. Потому что я считаю, что это не дело государства вмешиваться в то, кто, какую музыку и где будет включать. Чем больше государства в жизни украинцев, тем хуже украинцы живут. Я пользуюсь метро. Если бы там была музыка, то я б наушники надевал и собственную музыку слушал бы. Запрещать слушать - неправильно. Нет смысла государству это регулировать", - заявил Арахамия.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в пассажирском транспорте.
Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах разрешена только через наушники. Надеюсь, парламент не будет медлить с принятием этого закона", - написал нардеп.
Наушники ему в помощь.
И шоб во всех помещениях, где он находится, все вокруг потоянно пердели.
Ведь можно же в респираторе ходить.
А наушники в транспорте в нормальных странах одевают те, кто хочет слушать
Точно не от мира сего...
Источник: https://censor.net.ua/v3173981
Арахамия против жизни по цивилизованным правилам?
откуда откопали ???
небриті-неголені
бридкі створіння..
лушпиння