 "Я бы наушники надевал": "слуга народа" Арахамия против запрета музыки и фильмов в транспорте. ВИДЕО

Об этом он заявил в комментарии "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

"Негативно отношусь. Потому что я считаю, что это не дело государства вмешиваться в то, кто, какую музыку и где будет включать. Чем больше государства в жизни украинцев, тем хуже украинцы живут. Я пользуюсь метро. Если бы там была музыка, то я б наушники надевал и собственную музыку слушал бы. Запрещать слушать - неправильно. Нет смысла государству это регулировать", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в пассажирском транспорте.

Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах разрешена только через наушники. Надеюсь, парламент не будет медлить с принятием этого закона", - написал нардеп.

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