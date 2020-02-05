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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (2325) музыка (610) транспорт (1325) Арахамия (224)

 "Я бы наушники надевал": "слуга народа" Арахамия против запрета музыки и фильмов в транспорте. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что государство не должно запрещать звуковое сопровождение в транспорте.

Об этом он заявил в комментарии "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

"Негативно отношусь. Потому что я считаю, что это не дело государства вмешиваться в то, кто, какую музыку и где будет включать. Чем больше государства в жизни украинцев, тем хуже украинцы живут. Я пользуюсь метро. Если бы там была музыка, то я б наушники надевал и собственную музыку слушал бы. Запрещать слушать - неправильно. Нет смысла государству это регулировать", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в пассажирском транспорте.

Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах разрешена только через наушники. Надеюсь, парламент не будет медлить с принятием этого закона", - написал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Белыми нитками": на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3173981
 
   
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У меня в воинской части когдато служил на должности замначштаба,полковник Переверзий,калированый кацап,так вот, при обязательном тестировании на IQ его результат теста составил 17(!!!)))
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Нет, это не совпадение. Быдло всегда в большинстве, что, скажем в Канаде, что в Украине. Просто украинское быдло активно на выборах из-за Г+Г и т.д. В Канаде нет Г+Г и соответственно канадцы не идут на выборы голосовать за Голобородько.
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Дай ему Бог весёлых соседей-строителей-рокеров.

Наушники ему в помощь.

И шоб во всех помещениях, где он находится, все вокруг потоянно пердели.

Ведь можно же в респираторе ходить.

А наушники в транспорте в нормальных странах одевают те, кто хочет слушать
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Колись поїхали відпочивати палатками, біля нас поселилась молодь і врубала музику. Я попросив стишити звук, а чувак сказав мені що йому пофіг, бо він відпочиває і продовжив крутити свій шансон. Я пішов до свого авто і врубав SymphonyX до полику (не в якості реклами можете послухати) - через 5 хв таборі настала комфортна тиша. "Я бы наушники надевал": "слуга народа" Арахамия против запрета музыки и фильмов в транспорте - Цензор.НЕТ 8715
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Все всегда ходят с наушниками?
Точно не от мира сего...
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"Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире."

Источник: https://censor.net.ua/v3173981

Арахамия против жизни по цивилизованным правилам?
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Правильно, как же доносить людям истину и правду сериала сватов. Так это гавно дома смотреть никто не будет (кроме 73 %), а в транспорте у человека просто нету выбора. Либо смотреть эту парашу, либо на выход с вещами "Я бы наушники надевал": "слуга народа" Арахамия против запрета музыки и фильмов в транспорте - Цензор.НЕТ 9307
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Можешь не продолжать, всем понятно, что ты за кацапское овно!
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А там зебіли-олені
небриті-неголені
бридкі створіння..
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зебил шоле, никто не запрещает слушать, но не мешая другим, через наушники
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а как еще заставить уродов заткнуть свои балалайки, кроме как через закон никак.
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А чого люди у транспорті зобов'язані дивитися і слухати те, що їм неприємно?
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А почему человек должен терпеть эти издевательства музыкального безвкусия всю дорогу,вот если я еду без наушников,и водила крутит унылое говно.
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Правильно, а то паРашные сериалы перестанут показывать и на волонтёрок не за что будет в суд подавать...
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А тому, кто не курит, это чмо предложит гулять в противогазе? Да?
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це відповідь з того ж самого пулу, що й "продайте собаку"
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А транслювати рекламу на автостанціях також заборонять?
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не знаю как часто это чудо бывает в метро, а, например, я ежедневно езжу на работу и домой. Даже представить не могу, чтобы в вагонах в часы пик гремела музыка. Кому это нужно?
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я считаю - правильно...... потому, что руцкий шансон реально кумарит......, учитывая факт, что водители маршруток сплошь интеллектуалы.....
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т.е., если на весь автобус попадется 1 дебил, то все остальные будут слушать "владимирский централ"?
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И с рекламами на платном ТВ что то надо делать,вот при Кучме все рекламы на бесплатном ТВ шли после окончания фильма.
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походу это была самая животрепещущая проблема Украины! Теперь страна заживет!
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Додік, можеш хоч кульок на голову надіти і нюхати клей...
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Видео и музыку надо на законодательном уровне запрещать в общественном транспорте. Сейчас не 90-е. У каждого смартфон. Вот пусть смотрит и слушает, что ему нравиться. Нравиться балалайка? Слушай. Мне ваша балалайка не нужна.
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так наоборот, пусть одевают наушники, кто хочет слушать музыку...Не?
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Именно! Но у домовенка Кузи (арахамии) своя логика.
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****, я купую квиток на переміщення з точки А в точку Б. І те що ватне хохлобидло хоче подивитися ;Свати; чи "КАДЕТство; мене не колише.
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Пи@дец . Собак меняют на газ , музыка против мозгов . Я не голосовал за клоунов . Моя совесть чиста .
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