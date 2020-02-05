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 Граната взорвалась в салоне "Мерседеса": ранены 3 жителя Винницкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Между нетрезвыми жителями Жмеринского района возник конфликт. Один из них достал гранату и дернул за чеку. Один мужчина успел выпрыгнуть из салона и остался цел, трое других — в больнице с тяжелыми ранениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Предварительно установлено, что между нетрезвыми мужчинами, которые находились в салоне автомобиля, возник конфликт на бытовой почве. 36-летний участник спора достал гранату, предварительно РГД-5, и привел ее в готовность, после чего произошел взрыв", — сказано в сообщении.

52-летний мужчина успел выпрыгнуть из салона. Трое других в возрасте 21, 34 и 36 лет доставлены в реанимацию Жмеринской больницы.

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Сейчас полиция выясняет, откуда у мужчины была граната.

Производство расследуют по ст. 115 (покушение на убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами). Наказание по этим статьям — лишение свободы до 15 лет или пожизненно.

Граната взорвалась в салоне Мерседеса: ранены 3 жителя Винницкой области 01
Граната взорвалась в салоне Мерседеса: ранены 3 жителя Винницкой области 02
Граната взорвалась в салоне Мерседеса: ранены 3 жителя Винницкой области 03
Граната взорвалась в салоне Мерседеса: ранены 3 жителя Винницкой области 04
Граната взорвалась в салоне Мерседеса: ранены 3 жителя Винницкой области 05
Граната взорвалась в салоне Мерседеса: ранены 3 жителя Винницкой области 06

Источник: https://censor.net.ua/v3173969
 
 
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Теория Дарвина работает на все 100. Дибилы ***, или лугандонцы-переселенцы 🤗
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а как вам вєрсія шо старший таваріщ-бамбардір вискочив, а тапєріча віну возлагайєт на молодьож?
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мальчик гранату нашел
вот так
долго батяня летел до земли
дурак
(хокку стараюсь сочинить))
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там осколков столько что это точно не наступалка.
тем не менее, мужик что выбросился, пусть не тусуется вновь с дураками.
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неписанный закон эволюции: "Дураки умирают в первую очередь"..
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Что за гранаты у них такие? Слабенькие какие то, не уж то ргд-5 такая говенная попалась? Рванула бы там лимонка, раненных бы не было. В любом случае, я рад что парой тройкой дебилов стало меньше.
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а чому зразу дебіли? Мо' то їх старший таваріщЪ мочкануть рєшіл? Сам вискочив, а тепер розказує басні
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Интересно, на что надеялся алкаш с гранатой? Или совсем мозги пропил?
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А вот разрешили бы огнестрельное оружие, четвёртый бы не ушёл...
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