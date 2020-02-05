 "Не храни - сдавай!": в течение 2019 года полиция изъяла 1,4 тыс. единиц оружия, 155,8 тыс. патронов и 4,4 тыс. гранат, мин и артснарядов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
"В результате конфликта на востоке государства увеличилось количество незарегистрированного оружия и боеприпасов во всех областях Украины. Почти каждый день, даже в регионах, удаленных от зоны конфликта, происходят преступления и несчастные случаи, вызванные неосторожным обращением с оружием. Еще большую опасность для мирного населения составляют боеприпасы - "трофеи", которые нередко привозят из зоны боевых действий", - сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что статья 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за незаконное хранение оружия. Однако, пункт 3 настоящей статьи освобождает от ответственности тех, кто возвращает оружие.
В МВД подчеркивают, что процедура возврата нелегального оружия простая и прозрачная, граждане не обязаны рассказывать, откуда оно у них.
"Не ждите, пока ваше незарегистрированное оружие или боеприпасы обернутся против вас или ваших родных. Отнесите их прямо сейчас в какой-либо отдел полиции. Закон освобождает от ответственности тех, кто возвращает оружие и боеприпасы добровольно!" - добавили в ведомстве.
Лежить - хай собі лежить. Їсти не просить.
Навіщо здавати?
Особливо, цивільну вогнепальну зброю (півавтоматичні карабіни, болтові гвинтівки, гладкодульні рушниці).
Звичайно, треба бути легальним власником. Але якщо десь від когось залишився карамультук - змаж консервуючим мастилом, засунь під стріху - може знадобитися.
- Брешуть.
- А кулемет?
- Брешуть.
- А гармата?
- От чого нема того нема.
А если бы и есть, то Путина вам....
та нема-нема, тов. майорчик.
дед кстати, не оставил
У нас шо, ВОЙНА с рашкой закончилась?
Вместо того чтобы быстро принять закон про короткоствол и гражд оборону и начать обучать граждан добровольцев - занимаются даже не анониз-м!!!!
Хотя кива им как раз и занимается!
Так все что я сдам этим *******, это пару пуль в рожу и в рот. Параша только рада будет, если у смердов все отберут, так их голыми руками брать можно будет, овечек.