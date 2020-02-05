 "Не храни - сдавай!": в течение 2019 года полиция изъяла 1,4 тыс. единиц оружия, 155,8 тыс. патронов и 4,4 тыс. гранат, мин и артснарядов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"В результате конфликта на востоке государства увеличилось количество незарегистрированного оружия и боеприпасов во всех областях Украины. Почти каждый день, даже в регионах, удаленных от зоны конфликта, происходят преступления и несчастные случаи, вызванные неосторожным обращением с оружием. Еще большую опасность для мирного населения составляют боеприпасы - "трофеи", которые нередко привозят из зоны боевых действий", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что статья 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за незаконное хранение оружия. Однако, пункт 3 настоящей статьи освобождает от ответственности тех, кто возвращает оружие.

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В МВД подчеркивают, что процедура возврата нелегального оружия простая и прозрачная, граждане не обязаны рассказывать, откуда оно у них.

"Не ждите, пока ваше незарегистрированное оружие или боеприпасы обернутся против вас или ваших родных. Отнесите их прямо сейчас в какой-либо отдел полиции. Закон освобождает от ответственности тех, кто возвращает оружие и боеприпасы добровольно!" - добавили в ведомстве.