 Полицейский обокрал бывших одноклассников на встрече выпускников в Николаеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Инцидент произошел вечером 1 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Преступности.Нет".

Бывшие одноклассники собрались на встречу в заведении в центре города. Через какое-то время некоторые из них заметили пропажу денег из сумок. Всего исчезло около 4,5 тысяч гривен из четырех сумок.

Пострадавшие вызвали полицию и обратились к персоналу заведения. Вскоре менеджер прислал им запись с камер наблюдения, и люди увидели, что по сумкам шарит их товарищ.

После этого полицейский стал извиняться перед одноклассниками и обещал вернуть деньги. Те решили не писать заявление в полицию.

При этом другие посетители заведения заметили в туалете, как мужчина пытается смыть купюры в унитаз.

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Журналисты "Преступности.Нет" идентифицировали мужчину на видео как майора Антона Симакова.

Согласно декларации Симакова, он является старшим инспектором управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ НП в Николаевской области.

В декларации за 2018 год Симаков указал, что у него есть жена и трое дочерей. Проживает он в квартире, которая зарегистрирована на супругу и одну из дочерей. В 2018 году за службу в полиции он получил 141 тысячу гривен заработной платы (в среднем – 11,75 тысяч гривен ежемесячно).

В отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что уволили инспектора и проводят служебное расследование, материалы которого передадут в ГБР.

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"Нам очень жаль, что такие люди еще встречаются среди нас, которые своими поступками порочат честь звания полицейского и перечеркивают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, которые ежедневно рискуют собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан. И сегодня для всех действующих сотрудников этот досадный случай стал даже большим ударом, чем для граждан. Ведь задета наша честь и достоинство", - прокомментировали в полиции.