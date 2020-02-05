EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  8623  166
Все про:ГБР (921) Европейская Солидарность (246) Федына София (23)

 "Опыт Януковича показывает - это очень плохо заканчивается", - заявление фракции ЕС о вручении подозрения нардепу Федыне. ВИДЕО

Народного депутата от "Европейской Солидарности" Софию Федыну вызывают в Государственное бюро расследований для вручения подозрения. Однопартийцы Федыны выступили с протестом с трибуны Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Украинцы, трудно поверить, но мы с каждой неделей становимся свидетелями все большего количества фактов преследования украинских атошников, которые воевали за Украину и воюют на Востоке, украинских волонтеров и украинских патриотов. Сейчас мы стали перед фактом преследования патриотки, члена команды "Европейской Солидарности" Софии Федыны за то, что она высказала свою позицию относительно нынешней власти", - заявил Андрей Парубий.

Также читайте: Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении, - Офис Генпрокурора

"Мы помним, такое уже было. Был у нас уже один президент, который очень боялся критики, его фамилия была Янукович, звали его Виктор. Который падал от падающего яйца и который заставлял правоохранительные органы открывать уголовные дела за критику Януковича. Кому вы кричите "Позор"?! Вы кричите "Позор!"тем правоохранительным органам, которые руководствуются из офиса президента! И вчера об этом говорила министр Кабинета министров. Правоохранительные органы, которые управляются из Офиса президента сегодня преследуют только за то, что патриоты украинцы имеют другое мнение и могут критиковать действующую власть. Для того вы и пропихаєте ваш закон "О дезинформации", чтобы развязать руки для еще более масштабного преследования украинских патриотов, волонтеров, украинских бойцов", - отметил Парубий.

"И у меня общее обращение от всей команды "Европейской Солидарности", остановитесь! Опыт Януковича показывает – это очень плохо заканчивается. Вы хотите напугать патриотов? Вы хочет напугать Софию Федыну и нашу команду "Европейской Солидарности"? Я хочу вам заявить – не напугаете! Вы жалкие! И пытаетесь нагнать страх на тех, кто не боялся Януковича и не боялся его клики. Мы не позволим преследования Софии Федыны. Все украинские патриотические силы станут плечо к плечу защищая и Софию Федину, защищая и всех украинских патриотов, которых Вы сегодня через проплаченные суды пытаетесь запугать. Сегодня на допросе в ГБР легендарный украинский генерал Забродский. Сегодня на допросе в ГБР Яна Зинкевич – выдающийся украинский волонтер. Я хочу призвать, в первую очередь, и членов фракции "Слуга народа", тех которые считают себя патриотами, тех которые были и на Майдане, и в АТО. Вы имеете дать отпор этой тенденции преследования оппозиции. Не допустим репрессий! Защитим Софию Федину! Слава Украине!" - резюмировал Парубий.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/v3173937
 
   
 Топ комментарии
 
Янык падал в обморок от яйца...
А ЗЕня упал от коммента!))))
 показать весь комментарий
 
А Монику уже в качестве потерпевшей допрашивали, ведь если она не покажет, что описалась со страху, преступления нет "Опыт Януковича показывает - это очень плохо заканчивается", - заявление фракции ЕС о вручение подозрения нардепу Федыне - Цензор.НЕТ 9304 Хотя его и так нет
 показать весь комментарий
 
Пока портнову не проломят череп этот беспредел не закончится!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
все правильно...
за слова, а именно публичную угрозу убийством кому-бы то нибыло, нужно отвечать..
ишь, привыкли, что все им сходит с рук...
 показать весь комментарий
 


Оксана

1 Святослав Носов: Я вчера ночью перетирал в чатрулетке с российским кадровым офицером.На удивление вменяемым. Ну,враг не обязательно должен пускать слюни, как дебил и путать правый ботинок с левым.Мы обсуждали теорию майданов, преемственность власти и стоимость билета в Эль Рей.

2 Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском. После чего его *************. «Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».

3 - То есть, ты в курсе случившегося?
- Все в курсе.
- И что?
- А что?.. Застрелиться теперь?
И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе. Мы никогда не договоримся.

4 Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца. Отсюда желание убить жертву,

5 разбить бутылку,сжечь школу,чтобы отказаться от осознанного греха,и начать все с чистого листа.Но с тем же результатом.Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке.
-Слушай,но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все…

6 Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь?Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!
- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда,а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту.

7 Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом.

8 Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте. А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком. Почему так много россиян в Балтии, кстати?
- *****, - сказал со злобой мой визави. - Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.

9 И переключил канал. Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.
 показать весь комментарий
 
 
пральна, я всегда грил, скацапами договориться или сосуществовать невозможно, как невозможно договориться с бешенной собакой
или мі откріто воюем или капитулируем. стідливо прикріваясь фразами о дипломатическом давлении на агрессора
 показать весь комментарий
 
 
Вот когда ты говоришь о открытой войне кацапами, я начинаю тупо ржать. Что же тебе помешало за шесть лет прийти военкомат?
 показать весь комментарий
 
дважді ходил добровольцем
оба раза "мі вам позвоним, ждите"
ті не ходил
 показать весь комментарий
 
 
Ну конечно! Мне "белый билет" не помешал пойти воевать, а тебе, зеленому герою, все мешали, и военкомат, и обстоятельства, да и сандали жали!
 показать весь комментарий
 
А ты у Зюзи спроси, что ему помешало прийти в военкомат
 показать весь комментарий
 
 
Я его не выбирал. А что ему помешало - я и так знаю.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а много ПЕсіків біло на Майдане?)) имеют ли ПЕсікі какое-то отношение к бегству ануковича?)) "Досвід Януковича демонструє - це дуже погано закінчується", - заява фракції ЄС про вручення підозри нардепці Федині - Цензор.НЕТ 3008
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну все ж в курсе, что на майдане были только зедыбилы с эбонитовыми палочками.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Напомнило - " Фронтовику руки крутят " )) - А причем здесь атошники,волонтеры,патриоты ? Что такое "ес" мы все прекрасно знаем. - Это регионалы,мимикрировавшие в модное название. Но только название. А суть та же. В регионале парашенко и его своре прихлебателей. Парашенко - основатель пр. Гончаренко - бывший рыг.Геращенко - рыгыня.С - новинским по зауглам лобызалась даже не стесняясь. Турчинов - партийный работник кпсс.- И все кубло там такое,перекрашенное. - Можно ли эти уродцам доверять идя к демократии ?
 показать весь комментарий
 
 
Как они ловко Соню ФЕдину всунули между волонтёрами и атошниками.
 показать весь комментарий
 
За РАЗОРВАНЫЙ ПОРТРЕТ ПАРАШОНКИ ДАЮТ 8 ЛЕТ ТЮРЬМЫ....
АЛЛЁ ,,ЧЕСТНЫЙ" И ,,ВЕРНЫЙ" ПЭСЫК ПАГУБИЙКО, А ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ВСПОМИНАЕШЬ СВОЕГО ХОЗЯИНА ПИ...РА ПАРАШОНКУ??????? ЗА ОДИН ТОЛЬКО РАЗОРВАНЫЙ ПОРТРЕТ КОТОРОГО ДАЛИ 4,5 РЕАЛЬНЫХ ГОДА ТЮРЬМЫ. И ЧТО ТЫ ЛИЧНО СДЕЛАЛ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАВЛА ХОРТА?????
ЭТИ ПЭСЫКИ РЕАЛЬНО ВЕДЬ ДУМАЮТ ШО УКРАИНЦЫ НЕИМЕЮТ ПАМЯТИ.
А ЕЩЁ ПРИКОЛЬНЕЕ ТО, ЧТО НАЗЫВАЯ СЕЙЧАС НАРОД УКРАИНЫ ПОВАЛЬНЫМ 73% ТУПЫМ БЫДЛОМ, КОГДА ПРИЙДУТ ВЫБОРЫ ОНИ БУДУТ НА ЗЕЛЁНОМ ГЛАЗУ ПРИЗЫВАТЬ ЭТО БЫДЛО ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПЭТЮНЮ, А ТО ЕЩЁ КРУЧЕ ЗА ЛЁШИКА ГОНЧАРЕНКУ, ЕГО ВЕРНОГО УЧЕНИКА ПО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ВСЕХ И ВСЯ. 😂😅😂
https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://vesti.ua/strana/94792-za-razorvannyj-portret-poroshenko-dajut-8-let-tjurmy&ved=2ahUKEwjM2fS-uLrnAhXn-yoKHeUPA4wQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3kAJF9qLsaAZf9G2l2g50M
 показать весь комментарий
 
 
Урод кацарылый не было такого.И очень зря,сейчас бы мы не видели этого оманского вислюка!
 показать весь комментарий
 
 
Не дивуйся, і не психуй! Знай, що чи не головно рисою ознака упоротого зебіла - є нагла і цинічна брехня
 показать весь комментарий
 
 
Парня, который порвал портрет Порошенко в Винницкой ОГА, посадили на 4 года 6 месяцев Правда, отсидел он реально 2 года, но это только благодаря его адвокату, который обратился в Европейский суд.
 показать весь комментарий
 
 
зебільне брехло, його засудили не за порваний портрет! Порваний портрет - це адміністративна відповідальність; і, як менш важке правопорушення був поглинутий більш суворим покаранням за тяжкий злочин. Є таке спеціальне правило в КПК!
 показать весь комментарий
 
И что дальше ,просто читать и ждать?
 показать весь комментарий
 
можна посилати на хутор; а можна просто вказувати га зебіла, як оце ти робиш. Тільки не спалюй собі нервові клітини!
 показать весь комментарий
 
ну как же не было? Хорт 2 года отсидел в СИЗО, был приговорен к еще 4 годам, но вмешался ЕС и его выпустили.
 показать весь комментарий
 
Отсидел в сизо! Приговор был,кроль?
 показать весь комментарий
 
"Винницкий городской суд в пятницу признал одного из тех, кто захватил Винницкую обладминистрацию в декабре 2014 года, Юрия Павленко (известного также как Юрий Хорт) виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил к 4 годам 6 месяцам тюрьмы". Но, благодаря вмешательству Европейского суда по правам человека, его не отправили на зону. Он 2 года отсидел только в СИЗО.
 показать весь комментарий
 
при этом областные администрации захватывали по всей Украине, и не только администрации. Но Хорт публично порвал портрет Порошенко, и вдруг оказалось, что администрации захватывать нельзя.
 показать весь комментарий
 
Скромный Тролик, а напомни, где это "по всей Украине" захватывали обладминистрации в декабре 2014 года?
 показать весь комментарий
 
ото так всі руські бояться критики. вони чогось думають, що їх за то любить не будуть. тому топлять усих, хто рота відкрив. аби тільки не виправляти свою совковщину.
 показать весь комментарий
 
 
Софія Федина оприлюднила відкрите звернення до Зеленського
Софія Федина но своїй Facebook сторінці оприлюднила відкрите звернення до Президента України Володимира Зеленського.

"Я політик і, йдучи до Верховної Ради, була готова боротися проти авторитаризму, боротися за демократію, опираючись на статтю 34 Конституції України.
Ідучи до ВР одним з основних завдань для себе я поставила захищати наших військових, ветеранів і волонтерів від свавілля московських посіпак.
І це свавілля зараз здійснює очолювана вами вертикаль. Бо всі ваші зусилля спрямовані не на розбудову економіки, роботу з міжнародними партнерами, підняття зарплат і пенсій, зменшення тарифів, а на БОРОТЬБУ з власною армією, волонтерами і ветеранами, боротьбу за те, щоб якнайшвидше зачистити тих, хто захищає державу...
Тому і боїтеся правди!
Але правду не можливо закрити, зневажити, зачистити чи посадити у вязницю( як це ви робите з Яною Дугар, Ріфмастером, Юлею Кузьменко, Романом Ковальовим...)
Ви побоялися зустрітися і поговорити очі-в-очі, але не боїтеся підло здавати позиції українських військових, закриваючи очі на шквальні обстріли і загибель захисників САМЕ у місцях, де вже було здійснено відведення військ... ці всі жертви на вашій совісті. Бо ви не послухали моїх слів, що там, на передовій, стріляють. І не переставали стріляти!
Сьогодні переслідуванням мене і Маруся Звіробій ви хочете усіх залякати, типу бий, щоб іншим неповадно було. Але це ваш страх - це ви боїтеся нас. Бо в нас страху нема... Є дикий біль за державу, яку ви турботемпами знищуєте!
Але ще одне: мій бій за тих, хто дарував нам шанс на життя, тому, скажу: руки геть від Марусі Звіробій. Вона Народна Героїня, волонтерка, а не політик - вона захисниця і та, яка нині допомагає іншим захисникам, які борються з ворогами України, з окупантами, що хочуть знищити нашу державу.
Тож як президент, якому мало б бути не байдуже щодо України, ви не маєте права зачіпати волонтерів і ветеранів, бо так ви будете діяти проти своєї держави і проти самого себе.
Пане Зеленський, розбирайтесь зі мною, - я політик і опозиціонер, і політично ми в одній ваговій категорії.
Але не опускайтесь до вручення підозри народній героїні, волонтерці Марусі Звіробій! З нею ви мали б право на рівних говорити лише тоді, якби ці роки ви зі зброєю в руках захищали Україну", - зокрема зазначила Софія Федина.
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/10157761009470390
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
песікам бліже метать кафно
 показать весь комментарий
 
Так ты ж из говна зделаный, как тебя метать можно зеленожопое отродье?)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пани Федина, вы никак не можете понять, что никто не имеет право на индульгенцию перед законом: ни участник АТО, ни волонтер, ни президент. Перед законом все равны. Закон, есть закон! Все остальное от лукавого.
 показать весь комментарий
 
 
Если "закон есть закон", то половина офиса президента должна уже сидеть - хотя бы за то, что они, вопреки закону, непосредственно дают указания правоохранительным и судебным органам - кого казнить, а кого миловать. Понял, убогий зелёный "сторонник законности".
 показать весь комментарий
 
 
Да ну?
Мы что-то пропустили?
Зеленский уже назначил своего кума Генеральным прокурором Украины?
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский - Трампу: "Генеральный прокурор - мой человек".
 показать весь комментарий
 
 
Мой человек,это человек которому я доверяю.
 показать весь комментарий
 
А второго кума отправил заведовать украинской пропагандой?
 показать весь комментарий
 
 
И какой же закон она нарушила? Огласи.
 показать весь комментарий
 
 
Зелёная плесень возомнила себя властелином мира.
 показать весь комментарий
 
 
Если трусу случается торжествовать, он не способен к прощению мстя за свои унижения до жестокости.
 показать весь комментарий
 
 
Все мелкие это уроды от рождения.Их начинают обижать еще в детском саду.Они от этого копят свою ненависть на всех и вся.У них голова ,рядом с жопой и мозги там же. Вспомните какого роста был ленин,сралин,гитлер ,х-ло!
 показать весь комментарий
 
 
І не сцикотно вам зєлєнь ванюча? В порівнянні с фьодоровичем ви сцикливіші і тупішіп
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Они передергивают. Речь шла не о критике президента, а о публичном призыве к его ликвидации силами военных, то есть о призыве к государственному перевороту. Почему сепаров сажают, а Федына должна оставаться в Раде? Разве она не такая же государственная преступница? "Досвід Януковича демонструє - це дуже погано закінчується", - заява фракції ЄС про вручення підозри нардепці Федині - Цензор.НЕТ 3603
 показать весь комментарий
 
А все почалось з "Торнадо", за що їх затримали так чітко і не сказали.
Мабуть багато контрабанди зартимали між сєпарами Донбасу і високопосадовими ватниками в Україні.
 показать весь комментарий
 
А где ты был в 2014 и 2015 годах???? В раше сидел? Везде писали за что сидят торнадовцы- за похищения людей с целью выкупа , убийства и другие гадости на Донбасе.
 показать весь комментарий
 
Ти з Саратова пишеш "патріот" х.ров?
Не розпинайся тут дебіл кацапський, тільки кацапи собі такі тупі ніки беруть.
 показать весь комментарий
 
С казала глупость - нечего упорствовать!
Ну и раздувать эту хрень!
 показать весь комментарий
 
А что она сказала? Что президент не безсмертный.
То есть, "по закону", значит, для сторонников Зеленского он бессмертный, то есть бог?
 показать весь комментарий
 
 
Не ёрзайте попкой по асфальту.Депутат должен в парламенте работать,а не в ютюбе или фейсбуке глупости постить.
 показать весь комментарий
 
хто би просторікував, де хто має працювати, а де сидіти...
 показать весь комментарий
 
А во время выступления Парубия - кто чем занят. Голова парламента и его зам беззастенчиво не слушают, разговаривают. В зале кое-кто кричит "ганьба", другие тоже - кто в смартфоне, кто болтает. Им всем всё по барабану...
 показать весь комментарий
 
 
Когда бывший "управляющий" ВР ,с экранов ТВ говорит "зашквар",то очки не придают ему никакого политического веса.Как был со справкой,так и остался со справкой.
 показать весь комментарий
 
Пшёл вон отсюда! Туда, где справки выписывают.
 показать весь комментарий
 
В суді, як доказ, буде фігурувати фотожаба на ЗЕ!, як у справі проти Антоненка фотожаба на Гітлера? "Досвід Януковича демонструє - це дуже погано закінчується", - заява фракції ЄС про вручення підозри нардепці Федині - Цензор.НЕТ 3697
 показать весь комментарий
 
 
Федына сказала, что Зюзя не бессмертен. Как не бессмертны и все мы в этом мире.
Бессмертия заслуживают только Герои. Морального бессмертия, памяти.
Пока что Зюзя таковым не является
 показать весь комментарий
 
 
бид.о яке дорвалося до влади та ще й з комплексом наполеона дуже лякливе і мстиве.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх