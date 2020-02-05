 "Опыт Януковича показывает - это очень плохо заканчивается", - заявление фракции ЕС о вручении подозрения нардепу Федыне. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Украинцы, трудно поверить, но мы с каждой неделей становимся свидетелями все большего количества фактов преследования украинских атошников, которые воевали за Украину и воюют на Востоке, украинских волонтеров и украинских патриотов. Сейчас мы стали перед фактом преследования патриотки, члена команды "Европейской Солидарности" Софии Федыны за то, что она высказала свою позицию относительно нынешней власти", - заявил Андрей Парубий.
"Мы помним, такое уже было. Был у нас уже один президент, который очень боялся критики, его фамилия была Янукович, звали его Виктор. Который падал от падающего яйца и который заставлял правоохранительные органы открывать уголовные дела за критику Януковича. Кому вы кричите "Позор"?! Вы кричите "Позор!"тем правоохранительным органам, которые руководствуются из офиса президента! И вчера об этом говорила министр Кабинета министров. Правоохранительные органы, которые управляются из Офиса президента сегодня преследуют только за то, что патриоты украинцы имеют другое мнение и могут критиковать действующую власть. Для того вы и пропихаєте ваш закон "О дезинформации", чтобы развязать руки для еще более масштабного преследования украинских патриотов, волонтеров, украинских бойцов", - отметил Парубий.
"И у меня общее обращение от всей команды "Европейской Солидарности", остановитесь! Опыт Януковича показывает – это очень плохо заканчивается. Вы хотите напугать патриотов? Вы хочет напугать Софию Федыну и нашу команду "Европейской Солидарности"? Я хочу вам заявить – не напугаете! Вы жалкие! И пытаетесь нагнать страх на тех, кто не боялся Януковича и не боялся его клики. Мы не позволим преследования Софии Федыны. Все украинские патриотические силы станут плечо к плечу защищая и Софию Федину, защищая и всех украинских патриотов, которых Вы сегодня через проплаченные суды пытаетесь запугать. Сегодня на допросе в ГБР легендарный украинский генерал Забродский. Сегодня на допросе в ГБР Яна Зинкевич – выдающийся украинский волонтер. Я хочу призвать, в первую очередь, и членов фракции "Слуга народа", тех которые считают себя патриотами, тех которые были и на Майдане, и в АТО. Вы имеете дать отпор этой тенденции преследования оппозиции. Не допустим репрессий! Защитим Софию Федину! Слава Украине!" - резюмировал Парубий.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.
27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
за слова, а именно публичную угрозу убийством кому-бы то нибыло, нужно отвечать..
ишь, привыкли, что все им сходит с рук...
Оксана
1 Святослав Носов: Я вчера ночью перетирал в чатрулетке с российским кадровым офицером.На удивление вменяемым. Ну,враг не обязательно должен пускать слюни, как дебил и путать правый ботинок с левым.Мы обсуждали теорию майданов, преемственность власти и стоимость билета в Эль Рей.
2 Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском. После чего его *************. «Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».
3 - То есть, ты в курсе случившегося?
- Все в курсе.
- И что?
- А что?.. Застрелиться теперь?
И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе. Мы никогда не договоримся.
4 Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца. Отсюда желание убить жертву,
5 разбить бутылку,сжечь школу,чтобы отказаться от осознанного греха,и начать все с чистого листа.Но с тем же результатом.Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке.
-Слушай,но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все…
6 Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь?Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!
- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда,а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту.
7 Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом.
8 Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте. А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком. Почему так много россиян в Балтии, кстати?
- *****, - сказал со злобой мой визави. - Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.
9 И переключил канал. Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.
или мі откріто воюем или капитулируем. стідливо прикріваясь фразами о дипломатическом давлении на агрессора
оба раза "мі вам позвоним, ждите"
ті не ходил
АЛЛЁ ,,ЧЕСТНЫЙ" И ,,ВЕРНЫЙ" ПЭСЫК ПАГУБИЙКО, А ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ВСПОМИНАЕШЬ СВОЕГО ХОЗЯИНА ПИ...РА ПАРАШОНКУ??????? ЗА ОДИН ТОЛЬКО РАЗОРВАНЫЙ ПОРТРЕТ КОТОРОГО ДАЛИ 4,5 РЕАЛЬНЫХ ГОДА ТЮРЬМЫ. И ЧТО ТЫ ЛИЧНО СДЕЛАЛ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАВЛА ХОРТА?????
ЭТИ ПЭСЫКИ РЕАЛЬНО ВЕДЬ ДУМАЮТ ШО УКРАИНЦЫ НЕИМЕЮТ ПАМЯТИ.
А ЕЩЁ ПРИКОЛЬНЕЕ ТО, ЧТО НАЗЫВАЯ СЕЙЧАС НАРОД УКРАИНЫ ПОВАЛЬНЫМ 73% ТУПЫМ БЫДЛОМ, КОГДА ПРИЙДУТ ВЫБОРЫ ОНИ БУДУТ НА ЗЕЛЁНОМ ГЛАЗУ ПРИЗЫВАТЬ ЭТО БЫДЛО ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПЭТЮНЮ, А ТО ЕЩЁ КРУЧЕ ЗА ЛЁШИКА ГОНЧАРЕНКУ, ЕГО ВЕРНОГО УЧЕНИКА ПО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ВСЕХ И ВСЯ. 😂😅😂
https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://vesti.ua/strana/94792-za-razorvannyj-portret-poroshenko-dajut-8-let-tjurmy&ved=2ahUKEwjM2fS-uLrnAhXn-yoKHeUPA4wQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3kAJF9qLsaAZf9G2l2g50M
Софія Федина но своїй Facebook сторінці оприлюднила відкрите звернення до Президента України Володимира Зеленського.
"Я політик і, йдучи до Верховної Ради, була готова боротися проти авторитаризму, боротися за демократію, опираючись на статтю 34 Конституції України.
Ідучи до ВР одним з основних завдань для себе я поставила захищати наших військових, ветеранів і волонтерів від свавілля московських посіпак.
І це свавілля зараз здійснює очолювана вами вертикаль. Бо всі ваші зусилля спрямовані не на розбудову економіки, роботу з міжнародними партнерами, підняття зарплат і пенсій, зменшення тарифів, а на БОРОТЬБУ з власною армією, волонтерами і ветеранами, боротьбу за те, щоб якнайшвидше зачистити тих, хто захищає державу...
Тому і боїтеся правди!
Але правду не можливо закрити, зневажити, зачистити чи посадити у вязницю( як це ви робите з Яною Дугар, Ріфмастером, Юлею Кузьменко, Романом Ковальовим...)
Ви побоялися зустрітися і поговорити очі-в-очі, але не боїтеся підло здавати позиції українських військових, закриваючи очі на шквальні обстріли і загибель захисників САМЕ у місцях, де вже було здійснено відведення військ... ці всі жертви на вашій совісті. Бо ви не послухали моїх слів, що там, на передовій, стріляють. І не переставали стріляти!
Сьогодні переслідуванням мене і Маруся Звіробій ви хочете усіх залякати, типу бий, щоб іншим неповадно було. Але це ваш страх - це ви боїтеся нас. Бо в нас страху нема... Є дикий біль за державу, яку ви турботемпами знищуєте!
Але ще одне: мій бій за тих, хто дарував нам шанс на життя, тому, скажу: руки геть від Марусі Звіробій. Вона Народна Героїня, волонтерка, а не політик - вона захисниця і та, яка нині допомагає іншим захисникам, які борються з ворогами України, з окупантами, що хочуть знищити нашу державу.
Тож як президент, якому мало б бути не байдуже щодо України, ви не маєте права зачіпати волонтерів і ветеранів, бо так ви будете діяти проти своєї держави і проти самого себе.
Пане Зеленський, розбирайтесь зі мною, - я політик і опозиціонер, і політично ми в одній ваговій категорії.
Але не опускайтесь до вручення підозри народній героїні, волонтерці Марусі Звіробій! З нею ви мали б право на рівних говорити лише тоді, якби ці роки ви зі зброєю в руках захищали Україну", - зокрема зазначила Софія Федина.
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/10157761009470390
Мы что-то пропустили?
Зеленский уже назначил своего кума Генеральным прокурором Украины?
Мабуть багато контрабанди зартимали між сєпарами Донбасу і високопосадовими ватниками в Україні.
Не розпинайся тут дебіл кацапський, тільки кацапи собі такі тупі ніки беруть.
Ну и раздувать эту хрень!
То есть, "по закону", значит, для сторонников Зеленского он бессмертный, то есть бог?
Бессмертия заслуживают только Герои. Морального бессмертия, памяти.
Пока что Зюзя таковым не является