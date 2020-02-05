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 МВД запустило онлайн-сервис восстановления утраченных водительских удостоверений. ВИДЕО

Сегодня, 5 февраля, Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба Украины презентовали еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронный кабинет водителя - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), который очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id", - сказал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По электронным водительским правам можно будет регистрироваться на авиарейс и поезд, - Гончарук

Министр отметил, что МВД является лидером в деле диджитализации государственных сервисов для граждан. Это значительно минимизирует время и силы, которые граждане тратят на получение услуг.

МВД запустило онлайн-сервис восстановления утраченных водительских удостоверений 01

Источник: https://censor.net.ua/v3173931
 
 
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МВД запустило онлайн-сервис восстановления утраченных водительских удостоверений - Цензор.НЕТ 1235
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А чтоб получить ID карточку нужно побегать по кабинетам со справками МВС запустило онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських посвідчень - Цензор.НЕТ 2183
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Очередная лапша для лохов. Например Обленерго тоже уже несколько лет заявляют что можно все сделать и оформить и заменить счетчики не выходя из дома заказав услугу через их сайт. Только йух там кто то хоть раз ответил на електронные письма. И йух ты чего то добьешься если не оторвешь жопу и не побегаешь по кабинетам с пачкой денег.
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Стопудово. такаж ж йухня з правами і техпаспортом. Відмовили по цим позиціям.
Ще й привітали з цим, негідники. Ось що коряво відповіли на надані документи, які запросили:

Вітаємо, Ібрагім Огли! Вам було відмовлено в наданні послуги. Уточнення даних в реєстрі свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу по причині Інформація в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС по Вашому транспортному засобу застаріла. Для оновлення інформації, запрошуємо Вас в найближчий територіальний сервісний центр МВС для заміни свідоцтва про реєстраію ТЗ. Ви можете повторно замовити послугу у кабінеті водія.
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Какое классное слово "диджитализация"! Вот теперь прошу обьяснить: как с ID-карты зайти в тот самый "кабинет водителя"?
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и решалам платить сразу на через банкомат?
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только что тестил, пишут : вашої фотокартки немає в базі МВС.. и предлагают записаться в электронную очередь... - так что фуфло эта зе-диджитализация
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Пропонують тільки пару мреу, чорті де в Києві, в яких можна пройти цю процедуру. і все за не малі гроші. ще й медкомісія за гроші. 250 гривень. за такі кошти можна справжню медсправку купити в інтернеті, навіть дешевше, за 160 гр пропонують. Нехай цю діджіталізацію собі на яйця накрутять придурки.
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