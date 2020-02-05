 МВД запустило онлайн-сервис восстановления утраченных водительских удостоверений. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронный кабинет водителя - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), который очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id", - сказал Аваков.

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Министр отметил, что МВД является лидером в деле диджитализации государственных сервисов для граждан. Это значительно минимизирует время и силы, которые граждане тратят на получение услуг.