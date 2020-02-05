 МВД запустило онлайн-сервис восстановления утраченных водительских удостоверений. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.
"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронный кабинет водителя - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), который очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id", - сказал Аваков.
Министр отметил, что МВД является лидером в деле диджитализации государственных сервисов для граждан. Это значительно минимизирует время и силы, которые граждане тратят на получение услуг.
Ще й привітали з цим, негідники. Ось що коряво відповіли на надані документи, які запросили:
Вітаємо, Ібрагім Огли! Вам було відмовлено в наданні послуги. Уточнення даних в реєстрі свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу по причині Інформація в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС по Вашому транспортному засобу застаріла. Для оновлення інформації, запрошуємо Вас в найближчий територіальний сервісний центр МВС для заміни свідоцтва про реєстраію ТЗ. Ви можете повторно замовити послугу у кабінеті водія.