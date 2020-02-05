 "Камнями нах#й ті трактора!", - в Луцке ночью начался снос контейнеров на Центральном рынке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Информация о сносе рынка поступила в полицию около 23 часов 4 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волыни.

"Предварительно установлено, что во исполнение решения Луцкого городского совета сотрудники муниципальной стражи с помощью спецтехники начали демонтаж торговых сооружений. Во время этого было повреждено несколько торговых киосков. Протестующие перекрыли движение спецтехники. Демонтаж торговых киосков остановлен", - сказано в сообщении полиции.

За помощью к медикам обратились три человека, в том числе сотрудник муниципальной стражи.

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Следователи открыли производство по ч. 1 ст. 194 УКУ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах).

Горсовет утверждает, что демонтаж контейнеров был законным, и обвиняет полицию в недостаточной решительности. Соответствующее сообщение размещено на его странице в Facebook.

"На рынке царит антисанитария, часто торговля осуществляется с нарушением санитарных норм. Предприниматели массово уклоняются от уплаты налогов в бюджет. В частности, в прошлом году во время проверки обнаружили 50 работников, которые вообще не оформили трудовые отношения и 45 человек, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без надлежаще оформленных документов. Еще 442 торговые места вообще не обследовали, люди из них бежали или же просто закрыли контейнеры", — сказано в сообщении.

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В горсовете уверяют, что неоднократно предупреждали предпринимателей о необходимости убрать контейнеры и предлагали на льготных условиях переехать на новый рынок.

"Полиция стала на сторону толпы неизвестных лиц, а не закона, и не смогла обеспечить выполнение решения городского совета", — утверждают чиновники.

Горсовет обещает поднять вопрос несоответствия начальника ГУНП в Волынской области П.П. Шпыги занимаемой должности перед Министерством внутренних дел.







