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 "Камнями нах#й ті трактора!", - в Луцке ночью начался снос контейнеров на Центральном рынке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция расследует умышленное уничтожение имущества. В горсовете говорят, что снос рынка - законный. Внимание! Ненормативная лексика!

Информация о сносе рынка поступила в полицию около 23 часов 4 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волыни.

"Предварительно установлено, что во исполнение решения Луцкого городского совета сотрудники муниципальной стражи с помощью спецтехники начали демонтаж торговых сооружений. Во время этого было повреждено несколько торговых киосков. Протестующие перекрыли движение спецтехники. Демонтаж торговых киосков остановлен", - сказано в сообщении полиции.

Камнями нах#й ті трактора!, - в Луцке ночью начался снос контейнеров на Центральном рынке 01Камнями нах#й ті трактора!, - в Луцке ночью начался снос контейнеров на Центральном рынке 02Камнями нах#й ті трактора!, - в Луцке ночью начался снос контейнеров на Центральном рынке 03Камнями нах#й ті трактора!, - в Луцке ночью начался снос контейнеров на Центральном рынке 04

За помощью к медикам обратились три человека, в том числе сотрудник муниципальной стражи.

Камнями нах#й ті трактора!, - в Луцке ночью начался снос контейнеров на Центральном рынке 05

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Следователи открыли производство по ч. 1 ст. 194 УКУ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах).

Горсовет утверждает, что демонтаж контейнеров был законным, и обвиняет полицию в недостаточной решительности. Соответствующее сообщение размещено на его странице в Facebook.

"На рынке царит антисанитария, часто торговля осуществляется с нарушением санитарных норм. Предприниматели массово уклоняются от уплаты налогов в бюджет. В частности, в прошлом году во время проверки обнаружили 50 работников, которые вообще не оформили трудовые отношения и 45 человек, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без надлежаще оформленных документов. Еще 442 торговые места вообще не обследовали, люди из них бежали или же просто закрыли контейнеры", — сказано в сообщении.

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В горсовете уверяют, что неоднократно предупреждали предпринимателей о необходимости убрать контейнеры и предлагали на льготных условиях переехать на новый рынок.

"Полиция стала на сторону толпы неизвестных лиц, а не закона, и не смогла обеспечить выполнение решения городского совета", — утверждают чиновники.

Горсовет обещает поднять вопрос несоответствия начальника ГУНП в Волынской области П.П. Шпыги занимаемой должности перед Министерством внутренних дел.


Камнями нах#й ті трактора!, - в Луцке ночью начался снос контейнеров на Центральном рынке 06
Камнями нах#й ті трактора!, - в Луцке ночью начался снос контейнеров на Центральном рынке 07
Камнями нах#й ті трактора!, - в Луцке ночью начался снос контейнеров на Центральном рынке 08

Источник: https://censor.net.ua/v3173898
 
 
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Так там половина контейнерів цьому начальнику належить!
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ДУШАТЬ гнід крімінальних а вони скавчать в судомах "Камнями нах#й ті трактора!" - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку - Цензор.НЕТ 5135
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Понадобилось место под ТРЦ или супермаркет.....
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Ні, нехай краще залишається свинарник!
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в совковых городах в центре города всегда рынок, суд, администрация и тюрьма))) а у людей скверы, музеи, театры, рестораны. наши не хотят вырываться из совка
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та да! я вот почти каждый день -- то в музей, то в театр! а на рынок -- раз в несколько лет хожу...
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И вот приезжаешь через пару лет в Луцк -- а на месте рынка сквер! а посредине --- музей! или , лучше два!!)) "Камнями нах#й ті трактора!" - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку - Цензор.НЕТ 5300
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да забыл, а тех кто до сих пор что то покупает на рынке ( где цена выше а качество хуже) нужно выселять за 101й километр из центра))))
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Если законно - почему ночью?
Неоформленные работники ... , одними штрафами можно содержать бюджет города.
Если покупатели "голосуют гривной", значит их всё устраивает.
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