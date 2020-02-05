 Подземный спиртопровод длиной 500 метров обнаружили пограничники на границе между Молдовой и Украиной. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, диаметр обнаруженной в грунте трубы 20 мм, а внутри были остатки жидкости с характерным для спирта запахом.

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