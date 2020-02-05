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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Госпогранслужба (3618) контрабанда (1916) Молдова (1061) спирт (235)

 Подземный спиртопровод длиной 500 метров обнаружили пограничники на границе между Молдовой и Украиной. ВИДЕО

Сотрудники отдела пограничной службы "Раздельная" обнаружили спиртопровод длиной около 500 метров между украинским селом Новое и молдавским селом Никольское, которое находится на территории так называемого Приднестровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, диаметр обнаруженной в грунте трубы 20 мм, а внутри были остатки жидкости с характерным для спирта запахом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В одном из гаражей Харькова полиция обнаружила 12 тонн нелегального спирта. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3173892
 
   
 Топ комментарии
 
А на тому боці кум жене горілку, я до нього в хату трубку прокладу...
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надо поддерживать отечественного производителя.бабушек - самогонщиц...
а не пить бурду из трубы из технического пластика фиг его знает какого качества Подземный спиртопровод длиной 500 метров обнаружили пограничники на границе между Молдовой и Украиной - Цензор.НЕТ 3510
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А на тому боці кум жене горілку, я до нього в хату трубку прокладу...
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Плата за транспортування - дві елітні собаки! Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною - Цензор.НЕТ 5747
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Дворчарки не підійдуть - ловіть двортереьєрів.))
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В хаті, що сховалась у зелений бір...
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умницы догоним и перегоним ахметова по качеству и выручке
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так гоним потихонечку себе в радость...
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нет что давить этот нарыв..мы с ними торгуем....
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А спірт хоча б нормальний був???

З такими ставками податків та мит боюсь, що такі факти тільки збільшаться...
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надо поддерживать отечественного производителя.бабушек - самогонщиц...
а не пить бурду из трубы из технического пластика фиг его знает какого качества Подземный спиртопровод длиной 500 метров обнаружили пограничники на границе между Молдовой и Украиной - Цензор.НЕТ 3510
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оно-то так, тока бабушки-самогонщицы непонятно из каких идейных соображений в бутылочку с самограем еще и пукают. Вот откроешь такую бутылочку, початком запечатанную, а оттуда - пук... на чем они его настаивают, ума не приложу
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куринный помет и карбид-давние усилители дури Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною - Цензор.НЕТ 2973
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это для чуркобесов из узбекских халифатов. Пускай усасывают свой носвай, оно мне надо? Я свиней ем...
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Лучше бы врезку сделали и доили контрабандистов.
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Они и без врезки неплохо доят. А находят и задерживают тех, кто доиться не хочет.
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Скоро по трубам будет выгодней сигареты перегонять!
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Да, сигареты установить в Украине и мундштук на 500м с выводом в ЕС в платным доступом. Не будут же за воздух и дым таможенники пошлину брать? Или будут? Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною - Цензор.НЕТ 8601
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Абонентна плата за користування - 2 пікінеси. Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною - Цензор.НЕТ 9325
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Через трубу можна і курити напряму, але треба мати гарну тягу.
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Прям таки обнаружили? Когда мне рассказывают такие байки я очень долго смеюсь. Вся контрабанда контролируется местными погранцами и мусорней, которые так же передают хороший процент выручки на самый верх.
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Заголовок - как будто подкоп под банк(не раз были случаи), а на деле - чувак тянет из-под травы трубочку.
Хотя - 5см. под травой = "подземный чуть ли не Спиртоперекопск")
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изловить этих самородков ,и в Киев,пусть метро на Троещину роют Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною - Цензор.НЕТ 690
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Если пограничники не заметили строительство трубопровода через границу то зачем они вообще нужны?7
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