 Подземный спиртопровод длиной 500 метров обнаружили пограничники на границе между Молдовой и Украиной. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, диаметр обнаруженной в грунте трубы 20 мм, а внутри были остатки жидкости с характерным для спирта запахом.
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З такими ставками податків та мит боюсь, що такі факти тільки збільшаться...
а не пить бурду из трубы из технического пластика фиг его знает какого качества
Хотя - 5см. под травой = "подземный чуть ли не Спиртоперекопск")