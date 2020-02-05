EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  4671  24
Все про:ВР (24358) Слуга народа (637) Санченко (2)

 Нардеп Санченко вошел во фракцию "Слуга народа" вместо Венедиктовой. ВИДЕО

Народный депутат Александр Санченко вошел во фракцию "Слуга народа".

Об этом во время открытия заседания Верховной Рады сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Согласно поданному заявлению, в соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады объявляю о вхождении народного депутата Украины Санченко Александра Владимировича в состав депутатской фракции политической партии" Слуга народа"", — сказал Разумков.

Санченко был зарегистрирован вместо Ирины Венедиктовой, которая решила сложить мандат парламентария, поскольку ее назначили на должность и. о. обязанности директора Государственного бюро расследований.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. До назначения нового директора его обязанности будет выполнять депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ирина Венедиктова.

Читайте также: В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в транспорте. ДОКУМЕНТ

16 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Александра Санченко.

17 января Санченко принес присягу народного депутата.

Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов. До того, как стать депутатом, он был директором по связям с госорганами и корпоративной социальной ответственности музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Источник: https://censor.net.ua/v3173861
 
 
 Топ комментарии
 
на одного де БИЛЛА прибавилось
 показать весь комментарий
 
Був директором музичного фестивалю. Спец широкого профілю. Нардеп Санченко вошел во фракцию "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 3485
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ах музыка это вечное..ну ну... кто там еще в очереди когда уже проститутки из борделей пойдут хоть какие то профессиАНАЛЫ появятся во ..гхм Слугах....
 показать весь комментарий
 
Його знак перемоги - це знак перемоги мокшів над Україною. Однак пісня ще недоспівана. В вольєри для елітних собак слуги!!!!
 показать весь комментарий
 
Цікаво, до якої категоріх воно відноситься: євреїв, пройдисвітів, ватників, злодіїв, чи тупих бабуїнів?
 показать весь комментарий
 
 
Ще один збідовпний витягнув щасливий лотемейний квиток. Через місяць він опір ться так, що забуде хто він і звідки прицшом, розчепірить пальці і вказуватиме пенсіонерам, кого і куди їм продавати.
 показать весь комментарий
 
 
Був директором музичного фестивалю. Спец широкого профілю.
 показать весь комментарий
 
 
Правильне рішення - тепер отримуватиме кожний місяць конверт з 5 тис доларів.
 показать весь комментарий
 
 
Не вижу я там нардепа. Вижу лоха необразованного.
 показать весь комментарий
 
 
еще один щоумен-дебил, директор по связям какого то фестиваля, о котором никто не слышал
 показать весь комментарий
 
 
В яку чергу записатись-я шукаю роботу?Буду чемна,вмію гарно розмовляти,житла в Києві нема.
 показать весь комментарий
 
ПОЧЕМУ СИМОНЕНКО НЕ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА САБОТАЖИ ПРИНЯТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ В РАДЕ И ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ ?
Отсутствие справедливого возмездия порождает беззаконие !!!
СИМОНЕНКО НА НАРЫ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Шо с зачіскою у цього зебіла? Хто йому чубчика підстригає - мама?
 показать весь комментарий
 
своя жпа намазанная ЗЕленкой ближе к делу !
 показать весь комментарий
 
Що це за опудало,звідки вийшло і що він тут робить...?,'Бєня відверто насміхається з цілої країни...всі обличчя (лицедії що когось грають в АП,Раді,міністерсвах ....і т.п.)пройшли якись пекельний відбір на повне невігластво і ідіотизм.Люди схаменіться:що ми терпимо.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх