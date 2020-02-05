 Полное прекращение огня и отвод российских войск до Ростова, - "слуга народа" Арахамия об условиях для выборов в ОРДЛО. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой, передает Цензор.НЕТ.
"Пока позиции нет. Ну, точно не может быть. Если брать в действующем состоянии, и просто в действующем состоянии проводить выборы в ОРДЛО - не будет такой позиции у нашей фракции, это невозможно. Если будут существенные изменения... Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, отвод российских войск до начальной границы, до Ростова. Если будет полностью подконтрольная ситуация украинской власти. Тогда можно начинать общаться об этом, а не проводить выборы. То есть сейчас рано об этом говорить", - сказал Арахамия.
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Тобто Арахамія проти виконання Нормандського формату, який погоджує Зе. Цікаво
Воно хвилюється, бо попереду голосування закона про землю, а потім невідомо як усе піде, можуть самі у землі передчасно опитинися
Балаболят шо попало, вкривь и вкось, каждый свое и каждый день диаметрально противоположное!
Это уже смешно и противно слушать!
а по сценарию служек уродов, лучше насвитеть, а делать так, как прикажут.....((
и одну присобачить на входе в верховную раду, а вторую на входе офиса преЗедента
у пусть только какая нибудь падла попробует их снять
первое.
второе.
Без "Иуды" эта зараза не заразила бы мир и многомиллионные жертвы не были бы принесены("за веру типо, бей еретиков")
третье.
ты вообще видел эту иуду, или так, побалакать?
4.
если бы пришел мудрец и сказал: поспорь на 100евро с кем-то что иуда была реально как "там написано"(ага, и мертвые восстали и бегали по городу, правда римляне были в театре и не увидели ), то получаешь 100евро, а если нет - отдаешь свои.
Ну ииии???
Я так и думал, более того - знал. Не пиши мне больше!
И это все знают
офигеть - я ему аргументы, а он: "всезнают". Прям как Зеля о ком-то - все знают шо он бандит, спросите любого на улице.
ТАКОЙ НЕРВНЫЙ СРАЗУ - КОШМАР
зато с головой походу всё ок и патриот
и на иуду совсем не похож
как по мне
типичный украинский
... барсеточник))
- Надо просто перестать вонять.
Так и тут - припинення вогню(а то шо это не нужно Путину = )
Они поняли, что...... да приходит.
Однако это путь в никуда, потому что эти старые профессионалы - профессиональные воры."
Президент Грузії М.Саакашвілі пропонує НЕйти на Майдан а в Церкву молитися . НЕ брати СТАРИХ професіоналів у ВЛАДУ .. пару слів ... Азартний Ти Михайле .. занадто ЕМОЦІЙ .. Кавказ .. ВІРЮ .. та все ж Друже ЖИТТЯ це НЕшаблон .. а ЕВОЛЮЦІЯ ... Місце і Час Михайлику ДАВНО пішли вперед .. КОРИФЕЙ - Ти відстав десь-так на 20 років ... Бува .. ПИШАЄМОСЬ Твоїми досягненнями в Грузії - Наші БРАТТЯ по-Розуму .. Честь Народу Грузії
А вот ЧТО ГОВОРИТ ЗЕЛУПА ПРИ ОБЩЕНИИ С ПУЦЬКИНЫМ И УШЛЁПКАМИ ТИПА МАКРОНА? - вот это интересней.
Не торопился б я верить слугам - они брешут, как дышат.
Как сам зелупа, так и его камарилья.
Хфантазер Арахіс..
))