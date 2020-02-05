 Спикер Палаты представителей США Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в Конгрессе. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает АР.
"Едва президент Дональд Трамп закончил свое выступление "О положении страны", спикер палаты Пелоси пополам разорвала бумагу, на которой речь была напечатана", - говорится в сообщении.
Фото: Alex Wroblewski / Global Look Press
Как только президент США закончил свое выступление, находившаяся за спиной у Трампа Нэнси Пелоси у всех на глазах порвала текст речи, который президент отдал ей в самом начале, не пожав протянутой руки.
По словам демократки, этот поступок еще был "вежливым, учитывая имевшиеся альтернативы".
Напомним, президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, выступил в Конгрессе США с обращением о состоянии дел в стране.
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