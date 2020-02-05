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Все про:Конгресс США (540) Трамп (2782) Пелоси Нэнси (9)

 Спикер Палаты представителей США Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в Конгрессе. ВИДЕО+ФОТО

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстративно разорвала бумагу с речью президента Дональда Трампа после его выступления в Конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает АР.

"Едва президент Дональд Трамп закончил свое выступление "О положении страны", спикер палаты Пелоси пополам разорвала бумагу, на которой речь была напечатана", - говорится в сообщении.

Спикер Палаты представителей США Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в Конгрессе 01
Фото: Alex Wroblewski / Global Look Press

Как только президент США закончил свое выступление, находившаяся за спиной у Трампа Нэнси Пелоси у всех на глазах порвала текст речи, который президент отдал ей в самом начале, не пожав протянутой руки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США проведет сегодня финальное голосование по импичменту Трампу

По словам демократки, этот поступок еще был "вежливым, учитывая имевшиеся альтернативы".

Напомним, президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, выступил в Конгрессе США с обращением о состоянии дел в стране.

Источник: https://censor.net.ua/v3173844
 
 
 Топ комментарии
 
Как только президент США закончил свое выступление, находившаяся за спиной у Трампа Нэнси Пелоси у всех на глазах порвала текст речи, который президент отдал ей в самом начале, не пожав протянутой руки.Источник: https://censor.net.ua/n3173844

Не пожать протянутую руку, это верх хамства.
Он что к маланкиной маме на блины пришел??!
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Я так понимаю, что как не пытаться демократы, а с импичментом не особо выходит.
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хммм.. а у нас диджитализация на марше и от бумаги отказываются..
любопытно, как депитуты будут рвать свои планшеты, после выступления Зеленского с ежегодным посланием..
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Как только президент США закончил свое выступление, находившаяся за спиной у Трампа Нэнси Пелоси у всех на глазах порвала текст речи, который президент отдал ей в самом начале, не пожав протянутой руки.Источник: https://censor.net.ua/n3173844

Не пожать протянутую руку, это верх хамства.
Он что к маланкиной маме на блины пришел??!
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це ж типова ХУЦПА шлємазла, який себе "найрозумнішим б*гообраним" вважає. Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі - Цензор.НЕТ 1009
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)) мда уж, модератор чистит со скоростью электровеника .
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хорошо что ещё на загавкала как Гиллари
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Кстати, очень богатая дамочка. Папа много денег зработал.
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А биографию срампа, прежде чем за него голосовать, не читали?
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Ого! Як всі форумські кацапи одностайні у підтримці Трампа...
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і не тільки кацапи а й ашкєназі-пропукінці... ЩО Й НЕ ДИВНО!!
бо з пукіна(шаломова) "кацап" як з поросячого хвоста-краватка
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Какая глупость. Трудно было порвать до выступления?
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Прочитала, послушала - показала свое отношение... логично ))
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Красунчик Трамп робить усе вірно, якщо у демо..., перепрошую, - лєваків, так моцно підгоряє. Браво!
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Демократи США не є "лівими" прокамуняцькими... а те що від трампа фашизмом=сіонізмом тхне -ФАКт медичний. Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі - Цензор.НЕТ 4155
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Видели, как ЮВ раскидывала бумаги законопроекта на аграрном комитете? Вот и у США своя Тимошенко есть )
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