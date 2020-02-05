EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  11117  26
Все про:Аваков (2949) дороги (1893) непогода (457) погода (2584) транспорт (1323)

 Непогода в Украине: Аваков не исключает введение запрета на движение транспорта. ВИДЕО

В ближайшее время ожидается существенное ухудшение погодных условий, которое связано с двумя циклонами. В результате, во многих регионах Украины выпадет много осадков. Это касается Закарпатья, центральных, северных и даже южных регионов. Также ожидается снижение температуры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время заседания штаба Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности.

"Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля - должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей - это просто зима, метель. Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на автодорогах в регионах, где будут наблюдаться осложнения. Наша задача - сработать на предупреждение возможных последствий непогоды", - сказал министр внутренних дел.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко поручил начальникам ГУНП в областях и начальникам управлений патрульной полиции в период осложнения погодных условий перевести личный состав на усиленный график службы.

"Необходимо обеспечить ежедневное вовлечение в среднем 1600 нарядов полиции, из которых 400 для патрулирования именно автомобильных дорог государственного значения. Поручаю быть готовыми к сотрудничеству с коммунальными службами и ГСЧС относительно проведения мероприятий эвакуации транспортных средств с дорог и трасс, а также оказания помощи участникам дорожного движения, пострадавшим в результате ухудшения погоды. Нужно обеспечить сопровождение на участках дорог с осложненным движением карет скорой помощи, автобусов с пассажирами, автомобилей с малолетними детьми. Кроме этого, в случае осложнения погоды Ситуационный центр НПУ будет переведен на круглосуточный чрезвычайный режим работы с привлечением ГСЧС и НГУ ", - отметил Клименко.

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что для минимизации негативных последствий погодных условий в круглосуточном режиме будут работать штабы. Они будут координировать действия всех привлеченных сил и средств, проводить мониторинг обстановки и обеспечивать соответствующее реагирование служб на начальном этапе. Организованная координация действий между областными и городскими администрациями, Национальной полицией, спасателями ГСЧС и территориальными подразделениями "Укравтодора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 40 населенных пунктов в двух областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Чечеткин также отметил необходимость обеспечения функционирования пунктов обогрева, используя имеющуюся инфраструктуру социальных объектов, особенно в восточных областях, где ожидается наибольшее снижение температур.

"Важно обеспечить бесперебойную работу снегоочистительной техники и, при необходимости, передислоцировать ее в регионы, где ожидается наибольшее выпадение снега. Также увеличить количество патрульной полиции на особо опасных участках дорог. Обращаюсь к перевозчикам, 5, 6 и 7 февраля воздержаться, без острой необходимости, от выездов на тяжелогабаритном транспорте", - сказал глава ГСЧС Украины.

Руководитель "Укравтодора" Олег Федоренко отметил, что к реагированию на осложнение погодных условий службы готовы.

"Службам автомобильных дорог поручено провести дополнительный мониторинг наличия соответствующей тяжелой техники и трейлеров для возможной передислокации в пределах области и между областями. Данное указание дежурства дорожной техники перед осложнением погодных условий на опасных участках, определено по результатам предыдущих лет. Одесская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области обратятся к портам, чтобы также привлечь тяжелую технику, поскольку там будут сильные ветры", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3173829
 
 
 Топ комментарии
 
Точно.Местные чиновники ждут снега как манны небесной. Это ж каких денег лишились в этом году! Ведь списываются миллионы гривен на расчистку дорог, на всевозможные смеси, а снег потом бац- и сам растаял! И тут молитвы чинуш наконец услышаны! Снег потом материализуется в новые мерсы для несчастных жён и многочисленных детей.
 показать весь комментарий
 
В день когда ВР будет принимать закон о продаже Земли Украины , для зеленой иудейской банды спокойней будет, если народ по домам сидеть будет.
Но от Божией Кары зеленые не уйдут!
 показать весь комментарий
 
Зелёная плесень входит во вкус: запрещать и не пущать! Негода в Україні: Аваков не відкидає введення заборони на рух транспорту - Цензор.НЕТ 1436
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Авакян у нас теперь по всем вопросам разруливает, и казалось бы при чом тут Арсен, если это дело ГСЧС, не мусора же с сугробов машинки откапывать будут в случае чаго Непогода в Украине: Аваков не исключает введение запрета на движение транспорта - Цензор.НЕТ 8884
 показать весь комментарий
 
 
Мусора на рассии,в Украине полиция./Мусор -отражение сложных взаимоотношений в царской России полицейских и евреев -революционеров.Мусор (полицейский) от слова Мосер- ивр. מוסר - - предатель.
 показать весь комментарий
 
 
Ну как бы ГСЧС входит в состав МВД... По этому министр МВД наверное и решает такие вопросы.
 показать весь комментарий
 
Так он же переподчинил себе эти министерства и службы . Цар теперь
 показать весь комментарий
 
Точно.Местные чиновники ждут снега как манны небесной. Это ж каких денег лишились в этом году! Ведь списываются миллионы гривен на расчистку дорог, на всевозможные смеси, а снег потом бац- и сам растаял! И тут молитвы чинуш наконец услышаны! Снег потом материализуется в новые мерсы для несчастных жён и многочисленных детей.
 показать весь комментарий
 
 
... НЕпогода НЕзупинить УКРАЇНЦІВ проти БАНДИ "слуг ..." в разі СПРОБИ вкрасти СвЗемлю України ...
 показать весь комментарий
 
 
В день когда ВР будет принимать закон о продаже Земли Украины , для зеленой иудейской банды спокойней будет, если народ по домам сидеть будет.
Но от Божией Кары зеленые не уйдут!
 показать весь комментарий
 
 
Зелёная плесень входит во вкус: запрещать и не пущать!
 показать весь комментарий
 
 
Аваков, ты когда безневинных людей из застенок выпустишь?

Штабы он собирает... Кручу-верчу, запутать хочу...
 показать весь комментарий
 
 
Конечно' законопроект про землю обсуждать сегодня завтра - протестов боятся
Вот саваков уже вместо гидрометеоцентра по просьбе БЕ И ЗЕ
 показать весь комментарий
 
 
Дайте угадаю. В Киев, накануне принятия закона о земле, будет запрещен въезд автотранспорта. Поможет ли?
 показать весь комментарий
 
 
Необходимо обеспечить ежедневное вовлечение в среднем 1600 нарядов полиции, из которых 400 для патрулирования именно автомобильных дорог государственного значения. Источник: https://censor.net.ua/n3173829

ЯНЕК ТОЖЕ ДОРОГИ ПЕРЕКРЫВАЛ во времена Майдана😁😁😳
 показать весь комментарий
 
Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля - должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей - это просто зима, метель. Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на автодорогах в регионах, Источник: https://censor.net.ua/n3173829

И КАК РАЗ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЗЕМЛЮ ПОДГАДАЛИ ПРОТАЩИТЬ
СОВПАДЕНИЕ? Не думаю 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
А дороги расчищать, людей эвакуировать ?? Не??
Только запретить всем жить??
 показать весь комментарий
 
 
И дышать
Они и воздух могут продать - а не только собак
 показать весь комментарий
 
 
Я в феврале никуда даже не планирую поездки, потому что наши идиоты дороги любят перекрывать, вместо того чтобы их расчищать и посыпать солью/химикатами.
 показать весь комментарий
 
 
Классная погода за окном и ни слова о политике, она уже всех задрала.
 показать весь комментарий
 
А в Скандинавии дороги не закрывают зимой!,их чистят и посыпают!
 показать весь комментарий
 
...ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх