 У Рады на сегодня нет возможностей для отставки правительства, - Разумков. ВИДЕО

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня, поскольку была поддержана программа действий правительства, то есть так называемый иммунитет для правительства, для их работы, и отправлять в отставку — таких возможностей у Верховной Рады нет", — отметил Разумков.

При этом он выразил убеждение, что в случае, если "министры будут чувствовать, что у них нет поддержки общества, президента, Верховной Рады, то они самостоятельно напишут заявления" об увольнении.

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Напомним, 4 октября 2019 Верховная Рада утвердила программу деятельности правительства на следующие пять лет. За документ проголосовали 236 народных депутатов.

Согласно Конституции Украины, в течение года после одобрения программы деятельности правительства парламент не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и принятия резолюции недоверия ему.

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