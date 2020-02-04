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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11568) отставка (2506) Разумков Дмитрий (378)

 У Рады на сегодня нет возможностей для отставки правительства, - Разумков. ВИДЕО

Программа деятельности Кабинета министров, которую поддержала Верховная Рада, исключает отставку правительства в течение года.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня, поскольку была поддержана программа действий правительства, то есть так называемый иммунитет для правительства, для их работы, и отправлять в отставку — таких возможностей у Верховной Рады нет", — отметил Разумков.

При этом он выразил убеждение, что в случае, если "министры будут чувствовать, что у них нет поддержки общества, президента, Верховной Рады, то они самостоятельно напишут заявления" об увольнении.

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Напомним, 4 октября 2019 Верховная Рада утвердила программу деятельности правительства на следующие пять лет. За документ проголосовали 236 народных депутатов.

Согласно Конституции Украины, в течение года после одобрения программы деятельности правительства парламент не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и принятия резолюции недоверия ему.

Также на Цензор.НЕТ: Глава партии "Слуга народа" Корниенко о собеседованиях в ОП: В ближайшее время могут быть кадровые и организационные решения

Источник: https://censor.net.ua/v3173806
 
 
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В Раде (!!) сидят твари, отчитывающиеся перед мордором , а значит и работающие и выполняющие планы Кремля . Все эти папередники , вкл "тимошенков", "порошенков" , "рабиновичей" и всех их подзаборных шавок типа "Кив" который прямо в раде сегодня переписывался с Жириновским, должны "висеть" на столбе на майдане иначе успеха не видать
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Да ты шо.! Голоса есть, но бубочке оно еще не нужно. Кстати, бубочка гневно так грозился до 4 числа февраля месяца заслушать отчёт самого Гончарука и расследования о прослушке Гончарука и Баканова. Ну и? Пацан уже забыл, уже не важно?
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Какая поддержка общества?!
Уже даже до баранов начало доходить кто вы и какие ваши цели!
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Суржик.

Жив був учітель один
тєтрадкі сидів провіряв
но він актьора любив
що члєном на клавішних грав..
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хорошо ложится на мелодию миллион алых роз У Ради на сьогодні немає можливостей для відставки уряду, - Разумков - Цензор.НЕТ 6034
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Один розумный остался, и то это только фамилия... 😎
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Только корень от фамилии. Не больше
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ёпсель-мопсель... лет 20-25 этой игре)))) еще в приставке...на картриджах )))))
уток стреляли)))
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не тільки можливостей-Ради немає. є сходняк блатних-брудних-неголених-придуркуватих слуг..
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У марионеток-кнопконажимателей этих возможностей никогда и не предполагалось.
Их дело: в турборежиме выполнять приказы кукловодов. И молчать в тряпочку, что бы не ляпнуть журналистам очередную тупую уйню.
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Кива сегодня с Жириком переписывается

У Ради на сьогодні немає можливостей для відставки уряду, - Разумков - Цензор.НЕТ 1103
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Запропонували, підтримали, пограбували! Еконміку знищили! Не нікчемний Гончарук повинен відповідати, а Зеленський!!!
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Поверніть Гройсмана, але ж навряд, їм чим гірше то краще!!!
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вот и хорошо на оман будете бежать всей моношоблой
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Может им увеличить зарплату, что бы лучше работали ? 😜
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Зеленский Распял мальчика ,изнасиловал эпилептичку и съел всех снегирей!
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