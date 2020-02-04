 МАУ вывезла из Китая 203 украинцев и временно прекращает рейсы в эту страну. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МАУ.

"Сегодня МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья - Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем. Рейсом PS7878 в столицу прилетели 203 пассажира. Авиакомпания и туристический оператор согласовали приостановлении рейсов в нормализации ситуации в регионе", — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что придерживаются рекомендаций Минздрава, ВОЗ, Центров по контролю и профилактике заболеваний в США и Федеральной авиационной администрации США.

"Сразу после прибытия рейса в Международный аэропорт "Борисполь" врач санитарно-карантинного пункта Министерства здравоохранения совершил обязательный досмотр пассажиров и экипажа", — сообщили в авиакомпании.

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Помимо этого, на воздушном судне провели тщательную уборку. Провели дезинфекцию салона, кабины пилотов, туалетных комнат, всех ниш и багажных отсеков, контейнеров для багажа.

"Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменная одежда членов экипажа будут утилизированы", — подчеркнули в МАУ.

Всего после вспышки эпидемии коронавируса рейсами МАУ домой вернулись 457 украинцев.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.