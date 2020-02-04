EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  723  11
Материалы по теме:
Все про:суд (22862) Шеремет (412) Антоненко Андрей (73)

 Убийство Шеремета: защита Антоненко также заявила отвод судье Писанцу. ВИДЕО

Адвокаты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко, как и ранее адвокаты Яны Дугарь, заявили отвод судье Виталию Писанцу.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Если адвокаты Дугарь отвод заявляли по причине вероятной предвзятости судьи, то защита Антоненко заявляя отвод уточнила, что вряд ли произошло автораспределение дел между судьями, поскольку ходатайства прокуратуры по всем трем подозреваемым вчера "достались" одному и тому же человеку - судье Виталию Писанцу, который объявил перерыв в обоих случаях.

Продолжится ли сегодня рассмотрение дела Дугарь пока не ясно.

Напомним, сегодня суд продлил арест другой подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко на 2 месяца.

Смотрите также: Убийство Шеремета: Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. ВИДЕО

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/v3173752
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
странно другое...никакие белые молоты не объявили отвод писанцам...
 показать весь комментарий
 
 
Так чому нема доказів винуватості Антоненко, Дугарь, Кузьменко по суті цієї справи?
 показать весь комментарий
 
 
Та тебе хоть экспертизу ДНК подай, которая укажет на виновность - все равно скажут что вывсеврети и влада пресує патріотів, если подозреваемые будут "идеологически правильными" персонажами.
 показать весь комментарий
 
Тобто ти просто нічого не знаєш, нульовка. В спам тебе.
 показать весь комментарий
 
а че у нас есть судьи? гниды в мантиях точно есть )))))
а судьи кто? моральные уроды, сер )))
 показать весь комментарий
 
Жаль ребят! Ведь явная подстава! Бубенцу хоть конец войне любой ценой, хоть закрыть дело об убийстве Шеремета так же!
 показать весь комментарий
 
 
Могут не дожить до приговора ибо всемогущие заказчики будут заметать следы.
 показать весь комментарий
 
Борцов с чёрными лесорубами Зеленский послал нах:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх