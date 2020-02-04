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 Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Силовики задержали троих членов преступной группировки, нападавших на жителей города и туристов. Информацию о потенциальных жертвах им поставляли путаны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента стратегических расследований Национальной полиции.

"В состав группы входило трое жителей Одессы, двое из которых ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений. Для получения информации о материальном положении потенциальных жертв, последние создали места разврата", — сказано в сообщении.

Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция 01

После оказания услуг интимного характера дамы легкого поведения информировали владельцев борделя, кого из их клиентов можно было бы ограбить.

Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция 02
Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция 03

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В частности, они сообщали "адрес проживания, наличие денег или ценностей, их место нахождения в доме или квартире, варианты проникновения в их жилища, а также наличие или отсутствие камер видеонаблюдения", — сообщили в полиции.

В последний раз разбойники ворвались в квартиру, которую снимали двое туристов, и под угрозой оружия отобрали 1200 долларов США.

"По месту жительства задержанных и в борделе были изъяты оружие и другие спецсредства, которые использовались при совершении уголовных правонарушений, несколько десятков мобильных телефонов, "черновые" записи о деятельности учреждения. Кроме того, были изъяты деньги, часть из которых имеет признаки подделки", — сказано в сообщении.

Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция 04
Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция 05

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Подозреваемые задержаны. Производство расследуют по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Устроителям борделя грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция 06

Источник: https://censor.net.ua/v3173721
 
 
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Вот интересно, Вы когда идете к проститутке, то тоже к примеру берете с собой паспорт и говорите по душам за чашечкой кофе, где живете и когда не бываете дома? Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3005
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Пидлога, пидлога))), их вызывали и они все сливали))
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- Моня, говорят, в Одессе открылся новый публичный дом?- Да, прямо-таки на Дерибасовской!- Ты там был, Моня?- Да. Захожу, а там две двери: «Девушки» и «Женщины».Hу, ты же меня знаешь, я пошел туда, где написано «Девушки».А там опять две двери: «Платные» и «Бесплатные». Я, конечно, готов заплатить за удовольствие, но ты же меня знаешь, я пошел туда, где написано «Бесплатные».А там опять две двери. «Красивые» и «Hекрасивые».- Моня, я тебя знаю - ты, конечно же, пошел туда где написано «Красивые», потому что ты любишь, я знаю тебя, Моня, красивых и бесплатных девушек… -… И, представляешь, опять оказался на Дерибасовской.
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Выдать этим одесситам по значку "Заслуженный педагог Украины", и заставить носить его на видном месте.
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одна из причин, почему надо легазировать
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Самый большой бордель в Украине находится по адресу ул. Грушевского 5.
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часть денег имеет признаки подделки )))))
***
- мадам, мы не можем взять эти деньги
- ах ты ханжа...ах ты хам...да ты знаешь как они мне достаются...да я ваш банк...
- простите мадам...но мы не можем все равно .. а будете так себя вести - вызову полицию
- не надо полиции... не можете взять...это потому что я проститутка?
- нет что вы! только потому что они фальшивые!
- фальшивые? фа-ль-ши-вые! оооо! вызывайте полицию...меня кажется изнасиловали...
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Ни стыда, ни совести у людей. Уже нельзя спокойно сходить в бордель отдохнуть Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2648
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Интересно, там девочки по 600 гривен что ли работали?
Судя по картинке с телефонами да...
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