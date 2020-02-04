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 Убийство Шеремета: защита Дугарь заявила отвод судье Писанцу. ВИДЕО

Адвокаты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявили отвод судье Виталию Писанцу.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Так, адвокаты Дугарь заявили отвод судье Виталию Писанцу, поскольку имеют сомнения в его непредвзятости после того как он отказался присоединять экспертизу адвокатов по росту.

Напомним, сегодня суд продлил арест другой подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко на 2 месяца. 

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12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/v3173718
 
   
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Зебилы терроризируют волонтеров и патриотов, по указке портнихи, наверное, не понимая, что за всьо вот это потом прийдется отвечать, когда сменится власть и их присадят на бутылки...
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Моя соседка вся обосс.ная зеленой мочей с головы до ног а все еще топит за Владимира Александровича . Не будет ближайшее время / пару лет / смены власти .и очень даже вероятно что и самой Украины уже не будет благодаря зебилам .
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Я знаю многих, кто разачаровался в главзебиле. Но этого, видимо, не достаточно...
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