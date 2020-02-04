 Убийство Шеремета: Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Так, судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство прокурора Сергея Зузака и оставил Кузьменко под стражей до 3 апреля. Данное решение может быть обжаловано в течение 5 дней.
Адвокаты Кузьменко заявили, что будут подавать апелляцию.
Напомним, сегодня также запланировано слушание ходатайств по делам Андрея Антоненко и Яны Дугарь.
Напомним, вчера Печерский суд рассматривал дело Кузьменко с 15 до 19, в результате ее оставили под арестом, а затем в срочном порядке назначили еще одно рассмотрение ее дела на нерабочее время. Однако, в результате заседание решили продолжить сегодня. Также вчера были в срочном порядке назначены на поздний вечер рассмотрения дел двух других фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко, однако их также в результате перенесли на 4 февраля.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Дальше активист заговорит, потому как не захочет быть паровозом и тянуть срок за всех.
А вот тогда, возможно, активист сдаст заказчиков или кураторов преступление, может даже связанных со спецслужбами - и преступление будет окончательно раскрыто.
сдохнет ишак или падишахсменится политическая конъюнктура.
Ви би так сєпаратюгу Штепу пресували, там доказів держзради було - вагон, але ж все скінчилося з нульовим результатом.
Порешат без всякого суда вместе с женами и детьми.
Тому мета мєнтів тримати їх доти, доки вони самі не зізнаються в тому, чого не робили.
Колись щоб перейти на роботу у прокуратуру треба дуло пропахати років 10 слідчим, тому прокурорів молодших 35 років просто не було, а тепер там сцикуни по 23 роки прокурори. Прокурори, бо тато прокурор, так чого ви від них чекаєте, вони ж нічого не вміють. Справи у судах розвалюються до прокурори не можуть їх зшити!