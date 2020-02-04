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 Убийство Шеремета: Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. ВИДЕО

Печерский суд Киева оставил под стражей до 3 апреля подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета хирурга Юлию Кузьменко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Так, судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство прокурора Сергея Зузака и оставил Кузьменко под стражей до 3 апреля. Данное решение может быть обжаловано в течение 5 дней.

Адвокаты Кузьменко заявили, что будут подавать апелляцию.

Напомним, сегодня также запланировано слушание ходатайств по делам Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

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Напомним, вчера Печерский суд рассматривал дело Кузьменко с 15 до 19, в результате ее оставили под арестом, а затем в срочном порядке назначили еще одно рассмотрение ее дела на нерабочее время. Однако, в результате заседание решили продолжить сегодня. Также вчера были в срочном порядке назначены на поздний вечер рассмотрения дел двух других фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко, однако их также в результате перенесли на 4 февраля.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/v3173677
 
 
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... не питай, по кому дзвонить дзвін ...
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Для начала надо чтобы у активиста исчезла надежда на освобождение по связям и по статье "активист всегда прав и невиновен".
Дальше активист заговорит, потому как не захочет быть паровозом и тянуть срок за всех.
А вот тогда, возможно, активист сдаст заказчиков или кураторов преступление, может даже связанных со спецслужбами - и преступление будет окончательно раскрыто.
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Для начала надо, зеленое говно перестало верить всему, что им кормят с лопаты пособники рашки в виде зеленского и прочей нечести.
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Спамь ублюдка таежного, о чем с ним разговаривать...
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За два месяца ничего не изменится, только власть ЗЕленая еще сильнее обсерится. А ты рассуждаешь как кацапский вылупок, только учти, что Украинский "активист", как ты его называешь, хер ложил на ваше ватное племя...
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Продлевать, пока не сдохнет ишак или падишах сменится политическая конъюнктура.
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мусора сподіваються щось нове зліпити за ці два місяці?
Ви би так сєпаратюгу Штепу пресували, там доказів держзради було - вагон, але ж все скінчилося з нульовим результатом.
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Штепа свой человек и у нее в паспортне не написано: ватница, сепарша или терористка Убийство Шеремета: Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца - Цензор.НЕТ 5492
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Надеюсь, что зеленые ублюдки и нынешние судьи понимают, что их самих уже никто судить не будет.
Порешат без всякого суда вместе с женами и детьми.
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да, была бы терористкой или сепаратисткой или сотрудничала с оккупантами или на крайний случай участвовала в незаконных бандформированиях, вышла бы под ночной домашний арест..., а так поговорила по телефону и пол совпадает с бабой на видео, все,... президент сказал - виновна, значит будет сидеть, с активистами у нас строго...
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Доказів прямих - нема. всякі там експертні висновки це лише "обгрунтування підозри". Але в купі з "визнанням провини", вони можуть проканати в суді, як доповнення то власноручного зізнання.
Тому мета мєнтів тримати їх доти, доки вони самі не зізнаються в тому, чого не робили.
Колись щоб перейти на роботу у прокуратуру треба дуло пропахати років 10 слідчим, тому прокурорів молодших 35 років просто не було, а тепер там сцикуни по 23 роки прокурори. Прокурори, бо тато прокурор, так чого ви від них чекаєте, вони ж нічого не вміють. Справи у судах розвалюються до прокурори не можуть їх зшити!
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А смысл, что через 2 месяца изменится? Улик недостаточно, точней их вообще нет. Есть только по-быстрому сфабрикованное дело. Может они надеются за 2 месяца ещё что-то придумать?
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Пригадався епізод з фільму "Золоте теля", коли од н оболтус хитріший підговорив оболтус тупішого не дослухатися до розумних речей оболтус найрозумнішого і таки вкрасти гирі у підпільного мільйонера, так як хитріший запевнив дурнішого, що гирі золоті. І ось Паніковський з Балагановим вже допилюють одну гирю. Золотого пилу немає. Паніковський (прокурори) вже зрозумів, що гирі металеві, золота нема. Але сказати про це Балагановвюу (лохторату Зєлєнского) страшно, бо буде бити морду. Тому Паніковський вже не пиляє, просто відтягує екзекуцію. Це та ж сама мізансцена.
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