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 Политика Украины
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Все про:Герасимов (243) ГБР (916) Венедиктова (35) Европейская Солидарность (243) Бабиков (17)

 Требуем от Венедиктовой прийти в Раду и объяснить причину назначения адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР, - Герасимов. ВИДЕО

Назначение бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова первым заместителем директора ГБР - это еще один сигнал свертывания демократии и превращения Украины в тоталитарное государство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕC", об этом заявил нардеп Артур Герасимов во время выступления с трибуны парламента.

"Европейская Солидарность" ожидает четкий ответ относительно вызова госпожи Венедиктовой в комитет из-за произвола и нарушения закона в ГБР, в частности из-за назначения адвоката Януковича первым заместителем директора Бюро. Это еще один серьезный сигнал о сворачивании демократии и превращении Украины в тоталитарное государство", - сказал Герасимов.

"Отдельно настаиваем на неотложном рассмотрении постановления №2649 о создании ВСК для расследования фактов вмешательства офиса Зеленского в работу правоохранительных органов, в частности ГБР", - добавил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Позже Бабиков отрицал, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.

А экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен признаться, что в Омане он отдыхал, а не пребывал с рабочим визитом, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/v3173645
 
 
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Ну якщо цей кореш Безлера так гавкає.. Мабуть свині парашенку добре на яйця наступили
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Вы с "Остапом Вишней" из одной бригады? Как там зима в Лахте? Тоже снега нет?
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Ну от тупий порохобот (мабу із Московії) тобі не приходила думка вивчити Українську мову? Ну так чисто що б хочаб вигляд був? Чи ви там усі тупі.. Тому думки це не ваше?
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Там надо требовать пояснений от Венедиктовой не по поводу адвоката Януковича, а по поводу самой Венедиктовой. С ней ведь тоже не все так чисто. Было бы любопытно выслушать мнение самой Венедиктовой о самой себе.
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Вопрос правильный. Но хитрожопоусеченый. Тогда пусть объяснят чего и штепу с ефремом не засудили. И дали повод выпустить.
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А чому цим приводом скористалися саме зараз і чому ны хто не зупинив?
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Возможно того,шо шесть лет ,неправдоподобно держать без приговора.
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Але ж тримали, а чому саме зараз виустили? Требуем от Венедиктовой прийти в Раду и объяснить причину назначения адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3196
Ти ж саме цього хотів, правда ж?
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А чого это, трымалы ? Когда есть законы и есть преступления . Тебя там ниже послушаешь,так он прям мир спас. А несчастных уже сидячих так и не посадил. А я отвечу чего - это его коррупционная суть. - Выжидать Кто заплатит больше и на какие преференции для себя у врага ,выторговать. Вот причина.
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а причем здесь нэзасудылы?вопрос то о странных назначениях...чо ты ерзаешь,украиноненавистник?
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В чем украиноненавистник ? Ты примеры приводи,а не тявкай. Если шо. А суть моих претензий как раз сугубо проукраинская.
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Конечно "незасудили" не причем! Если бы было причем, то сразу же всплыла бы некая харя на свыночола похожая))
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И да, пусть заодно и порох объяснит почему нанял российского адвоката.
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а артурка то,тово, возмущен, ведь теперь он оппозиция и гавкать на зеленые бастионы он может теперь тока с оглядкой, шобы оттуда не прилетела стрел из арбалета, нацеленная прямо в средоточие естесства Требуем от Венедиктовой прийти в Раду и объяснить причину назначения адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР, - Герасимов - Цензор.НЕТ 975
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Вона богообрана і на буде відповідати на вимоги якогось гоя.
Ви зробили йе разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Вы обратили внимание, как со сменой власти деградировал простой нарид?
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкций х*йлу полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно тебе подымал.
А сейчас. Разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с Новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а тебе замораживает пенсию.
А ведь у каждого был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, е*анулись?».
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Требуем от Венедиктовой прийти в Раду и объяснить причину назначения адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7092
ты еще про катера забыл
реально возродил флот Украины
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Катерна програма є початком відродження флоту.
Спершу 3 десятки арткатерів,щоб прикрити прибережну зону та гирла річок, потім крупніші кораблі: ДЕсантрі катери, ракетні, а там і до корветів можна приступати. А ви як думали?
Менше треба було слухати євреїв.
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З якого дива Венедиктова повинна звітувать перед ким непопадя?
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Чмо вчи мову! Тупе по новому загоні... Без мови ніяк дальше
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Не причину назначения а фейковый конкурс и нарушения прав других кандидатов.
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Герасимов не хочет вспомнить свою биографию ....
«За безопасность Герасимова и Поддубного в Горловке отвечал Игорь Безлер - в то время еще не террорист, а всего лишь отставной военный и бывший руководитель ритуальной службы КП Простор. Интересно, что на все вопросы журналистов о сотрудничестве с Безлером, Герасимов отвечал, что Бес всего-навсего неделю проработал у него водителем, и ни за какую безопасность не отвечал.
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А адвокатов Оноприенко уже расстреляли?
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Кива в ВР переписывается с Жириком и матюкает власть - заснял журналист, см текст
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Эта власть, как и предыдущая, сама себе роет могилу бездарными делами.
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