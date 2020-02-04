 Требуем от Венедиктовой прийти в Раду и объяснить причину назначения адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР, - Герасимов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕC", об этом заявил нардеп Артур Герасимов во время выступления с трибуны парламента.
"Европейская Солидарность" ожидает четкий ответ относительно вызова госпожи Венедиктовой в комитет из-за произвола и нарушения закона в ГБР, в частности из-за назначения адвоката Януковича первым заместителем директора Бюро. Это еще один серьезный сигнал о сворачивании демократии и превращении Украины в тоталитарное государство", - сказал Герасимов.
"Отдельно настаиваем на неотложном рассмотрении постановления №2649 о создании ВСК для расследования фактов вмешательства офиса Зеленского в работу правоохранительных органов, в частности ГБР", - добавил нардеп.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.
Позже Бабиков отрицал, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.
А экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.
Ти ж саме цього хотів, правда ж?
Ви зробили йе разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкций х*йлу полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно тебе подымал.
А сейчас. Разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с Новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а тебе замораживает пенсию.
А ведь у каждого был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, е*анулись?».
ты еще про катера забыл
реально возродил флот Украины
Спершу 3 десятки арткатерів,щоб прикрити прибережну зону та гирла річок, потім крупніші кораблі: ДЕсантрі катери, ракетні, а там і до корветів можна приступати. А ви як думали?
Менше треба було слухати євреїв.
«За безопасность Герасимова и Поддубного в Горловке отвечал Игорь Безлер - в то время еще не террорист, а всего лишь отставной военный и бывший руководитель ритуальной службы КП Простор. Интересно, что на все вопросы журналистов о сотрудничестве с Безлером, Герасимов отвечал, что Бес всего-навсего неделю проработал у него водителем, и ни за какую безопасность не отвечал.