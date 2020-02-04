 Требуем от Венедиктовой прийти в Раду и объяснить причину назначения адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР, - Герасимов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕC", об этом заявил нардеп Артур Герасимов во время выступления с трибуны парламента.

"Европейская Солидарность" ожидает четкий ответ относительно вызова госпожи Венедиктовой в комитет из-за произвола и нарушения закона в ГБР, в частности из-за назначения адвоката Януковича первым заместителем директора Бюро. Это еще один серьезный сигнал о сворачивании демократии и превращении Украины в тоталитарное государство", - сказал Герасимов.

"Отдельно настаиваем на неотложном рассмотрении постановления №2649 о создании ВСК для расследования фактов вмешательства офиса Зеленского в работу правоохранительных органов, в частности ГБР", - добавил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Позже Бабиков отрицал, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.

А экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

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