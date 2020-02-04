 "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу": Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала увольнение Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины. За соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Сама Бабак в своем выступлении обратилась к народным депутатам с просьбой: "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу".
Перед голосованием за увольнение Бабак выступила с обращением с трибуны Рады.
"Я попросила слово для того, чтобы сказать тем людям, которых я бы назвала сегодня злопыхателями в строительной сфере, и которые, думаю, хотели бы очень радоваться на моих костях после этого увольнения. Не выйдет! Не получится так, потому что то, что начато этим правительством, министерством развития громад, Офисом президента по борьбе с коррупцией в строительной отрасли, в сфере архитектурно-строительного контроля, начато и не имеет обратного пути", - сказала Бабак.
Она обратила внимание на то, что правоохранители начали системную борьбу с теми, кто пытается раскачать ситуацию.
"Правоохранительные органы видят то, что сейчас через подставные лица пытаются увольнять людей в ГАСИ. Подставными я сегодня называю карманные общественные организации типа "Стоп произвол" и "Общественная правда", через людей, которые сегодня в системе ГАСИ продолжают работать и писать кляузы для того, чтобы оставить сферу своего влияния. Я хочу отметить, что за всеми вами сейчас следят должным образом. За теми, кто в других кланах через бандитов угрожают отдельным людям, чтобы они не выходили на работу. Я также хочу сказать тем, кто начал со мной борьбу в печати за неразрешение (строительства. – Ред.) на Ольшанской, Гоголевской, и эти люди скоро начнут строительство возле Дворца Украины, на Ивана Франка, - друзья киевляне не будут стоять. То, что я иду с этой должности, не означает, что президент прекратил борьбу с вами", - сказала Бабак.
Впоследствии Бабак добавила, что заявление об увольнении она написала "по собственному желанию, потому что так необходимо в данный момент".
"Не давит на меня система. Все факты, которые я сейчас озвучила на рассмотрении соответствующих органов", - сказала она.
Це бабак
БабкаБабак вчасно з"їхала від токсичного Гончарука, так точно, як це зробила Інька Богосранська від Овоча. Завтра спливе в їншому, можливо ще теплішому місці при владі.
Мабуть Ляшко буде задоволений.
(простите за сарказм)
а вот когда уже подошвы грязные а гоуно прибывает и смердит - тогда чуйка просыпается (но не у всех)))
2 hrs · Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что будь его воля, он бы вообще пенсии отменил.
И правильно, да. Это ж барыга Порошенко крал из бюджета и пенсии повышал, а долларовый миллионер Зеленский не крадет, наверное поэтому бюджет недовыполняется страшными темпами и его необходимо наполнить.Отменить пенсии, обкласть (даже не обложить, а именно обкласть) налогами заробитчан, продать карпатские леса, загрязнить Черное море, сдать энергосистему, и пр и пр.
Конец эпохи бедности, конец пенсионерам, конец всему.
Вот что значит молодая зекоманда! Это ведь за нее многие пенсионеры голосовали с прочими по приколу вкупе.
Ай какой хороший Зеленский! Верной дорогой идете, товарисчи!»
Пєнси будуть вимагати «Посадіть баригу-мародьора!»
100000 грн.× 9 міс. ≈1 мільйон.
Вистачить на 52 роки, з розрахунку 1600 грн на місяць.
Столар - серый строительный кардинал при Клычко- на свободе без браслета гуляет, "держит все под контролем"-?